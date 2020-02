14. veebruaril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja Tallinna Linnavaraameti vahel leping Tallinna Arte Gümnaasumi rekonstrueerimiseks aadressil E. Vilde tee 62, Tallinn.

Lepingu raames rekonstrueeritakse olemasolev koolihoone, rajatakse juurdeehitused kooli- ja spordihoonele ning rekonstrueeritakse staadioniala. Koolikompleksis uuendatakse välialade kommunikatsioonid ning rajatakse teed ja platsid.

Lepingu maksumus on ligikaudu 7,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hoone valmib 2021. aasta mais.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

