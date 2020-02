VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d’annoncer qu’elle a pris des mesures afin d’accélérer la croissance des parts de marché de Whole Hemp Health, une ligne exclusive de produits cosmétiques dérivés du chanvre développée, détenue, et fabriquée par Canutra Naturals Ltd. (« Canutra »), une filiale à part entière d’AgraFlora. La société, via Canutra, a retenu les services de Gatekeeper Growth Partners LLC (« Gatekeeper »), une société de marketing d’élite performante, afin d’aider Canutra à stimuler la croissance de la vente de ses produits Whole Hemp Health sur les marchés en ligne tels qu’Amazon.



Conformément à un accord définitif conclu entre Canutra et Gatekeeper, Gatekeeper déploiera un arsenal d’outils de marketing numérique éprouvé avec l’objectif d’acquérir de nouveaux clients pour Whole Hemp Health en misant sur la génération d’une croissance importante par le biais de canaux de vente en ligne et directs aux consommateurs. Cela comprend le soutien de la force de vente actuelle de Whole Hemp Health avec une suite exclusive de technologies marketing, y compris des campagnes de publicité basées sur les données qui ont fait leurs preuves en matière d’augmentation de la conversation et de génération de ventes pour les produits de bien-être. La société tirera parti des solides connaissances de Gatekeeper et de son historique de succès avec la plate-forme Amazon, ainsi que d’autres marchés en ligne associés.

« Nous sommes heureux de répondre aux critères stricts de Gatekeeper en matière de produits et d’avoir été sélectionné en tant que partenaire de leur modèle de vente éprouvé, minimisant par le fait même notre stratégie de publicité en ligne », a déclaré le PDG de Canutra, Tony Harris. « Gatekeeper ne sélectionne que quelques clients par an comme partenaire, le fait que Whole Hemp Health ait été choisi témoigne de la qualité et du potentiel de marché de nos produits. »

« Gatekeeper Growth Partners a une liste de clients très sélective. Notre objectif est de trouver des marques prêtes pour une croissance explosive en utilisant nos stratégies en ligne. Nous sommes ravis d’avoir trouvé une marque de renom telle que Whole Hemp Health dans le secteur émergent du bien-être naturel de luxe. Notre équipe parle le langage de la conversion et des ventes, pas des clics et des impressions. Nous nous réjouissons à l’idée d’un partenariat à long terme et axé sur la croissance avec l’équipe avant-gardiste de Canutra Naturals », a déclaré Brian McKay, associé directeur de Gatekeeper Growth Partners.

À propos de Canutra Naturals Ltd.

Canutra Naturals Ltd. est une entreprise technologique de chanvre et fait partie du groupe d’entreprises AgraFlora. Elle se consacre au développement de produits de santé et de bien-être à partir de l’usine de chanvre de Canutra Farms, une filiale en propriété exclusive de Canutra. Canutra Farms possède 76 acres de terre agricole, non zonée et respectueuse de l’environnement dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. Canutra Farms est équipé de plus de 17 500 pieds carrés de laboratoire et d’installation de qualité commerciale construits selon des spécifications industrielles strictes dans 10 structures distinctes. Canutra possède son propre mélange exclusif de chanvre, pierre angulaire de ses initiatives de recherche et développement en cours. Canutra a obtenu une licence de chanvre industriel pour la ferme de Santé Canada en 2017 et une licence de recherche sur le cannabis en 2018.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/.

