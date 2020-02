TORONTO, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nicholas J. Speeks, président et directeur général de Mercedes-Benz Amérique du Nord, a nommé Adam Chamberlain président et directeur général de Mercedes-Benz Canada à compter du 1er avril 2020. Adam Chamberlain succède à Brian D. Fulton qui, après 25 ans de succès chez Mercedes-Benz, a décidé de quitter la compagnie pour relever d’autres défis.



« Le leadership d’Adam va renforcer notre stratégie de vente au détail et de produits au Canada et encore consolider la collaboration avec nos partenaires concessionnaires pour favoriser une croissance soutenue », a déclaré Nicholas J. Speeks. « J’aimerais remercier Brian pour son leadership et ses contributions à notre succès sur le marché canadien, et je lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. »

Brian D. Fulton a commencé à travailler pour Services financiers Mercedes-Benz (SFMB) en 1994. Il a dirigé avec succès les organisations de SFMB au Canada, en Chine et aux É.-U. avant d’être nommé président et directeur général de Mercedes-Benz Canada en 2016, date à laquelle il est retourné au Canada pour y devenir le premier directeur général né au pays depuis l’arrivée de la compagnie au Canada en 1955. Durant chaque année de son mandat, Brian D. Fulton a hissé Mercedes-Benz Canada au premier rang des constructeurs automobiles de luxe (place que la compagnie occupe depuis les six dernières années).

Dans son nouveau rôle en tant que président et directeur général de Mercedes-Benz Canada, Adam Chamberlain assumera la responsabilité globale des voitures de tourisme Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG et des fourgons Mercedes-Benz. Il dirigera les 1 200 employés de Mercedes-Benz Canada travaillant dans 14 établissements, ainsi qu’un réseau national constitué de sept points de vente appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées.

Occupant le poste de vice-président des ventes de Mercedes-Benz É.-U. (MBUSA) depuis 2016, Adam Chamberlain a œuvré au développement des ventes de véhicules neufs et d’occasion, ainsi que des fonctions de distribution et de logistique. Avant de rejoindre MBUSA, il était directeur des ventes de Mercedes-Benz R.-U., avec pour responsabilité générale les ventes de véhicules neufs et d’occasion, ainsi que les ventes et la distribution de parcs. Travaillant en étroite collaboration avec le réseau des concessionnaires de Mercedes-Benz R.-U., Adam Chamberlain a aidé Mercedes-Benz R.-U. à considérablement augmenter ses ventes de 2013 à 2015. Avant de rejoindre Mercedes-Benz en 2013, il a travaillé dans l’industrie automobile pendant 17 ans, occupant divers postes de direction dans les ventes et le marketing.

Adam Chamberlain est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce international et en allemand de l’Université Sheffield Hallam au Royaume-Uni. Il continuera également, pour une période intérimaire, à assumer ses responsabilités actuelles en tant que vice-président des ventes de Mercedes-Benz É.-U. Un successeur d’Adam Chamberlain chez MBUSA sera annoncé en temps voulu.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l’entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

