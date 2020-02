IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



OTTAWA, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (« Calian » ou la « Société ») (TSX : CGY) est heureuse d’annoncer que dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme précédemment annoncé, la Société et un syndicat de preneurs fermes mené par Desjardins Marché des capitaux (collectivement, les « preneurs fermes ») ont convenu d’augmenter la taille de l’offre à 1 364 000 actions ordinaires (les « actions ») à un prix de 44,00 $ par action (le « prix d’offre ») pour un produit brut total à Calian de 60 016 000 $ (le « placement »).

La Société a accordé aux preneurs fermes une option exerçable en tout ou en partie, à tout moment au plus tard le 30e jour suivant la clôture du placement, pour acheter jusqu'à 15% supplémentaires du placement au prix d'offre pour les fins de stabilisation et pour couvrir les surallocations, le cas échéant (l’« option de surallocation »). Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut total du placement sera de 69 018 400 $.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement afin de poursuivre des initiatives de croissances stratégiques ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise.

Les actions seront offertes par voie d’un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié daté du 31 janvier 2020, lequel supplément de prospectus devant être déposé avec les commissions des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada et aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d’une dispense d’inscription prévue par la Rule 144A de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis dont peuvent convenir la Société et les preneurs fermes par voie de placement privé ou par son équivalent.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 25 février 2020 (la « date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions réglementaires, notamment à la réception de toutes les approbations nécessaires, incluant l’approbation de la Bourse de Toronto (le « TSX »).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.

Au sujet de Calian

Les compétences de la Société sont diversifiées et ses services et ses solutions relèvent des quatre segments suivants : Technologies de pointe, Santé, Formation et Technologies de l’information. Calian, dont le siège social se trouve à Ottawa, fournit des services et des solutions à des entreprises et à des gouvernements dans les domaines de la santé, de la défense, de la formation, de la sécurité, de l’aérospatiale, de l’ingénierie et des technologies de l’information. Elle met au service de ses clients une équipe de plus de 3 400 ingénieurs, professionnels spécialisés en télécommunications, en technologies de l’information, en commerce et en santé, formateurs et autres professionnels compétents, de même qu’une installation d’ingénierie et de fabrication certifiée selon la norme ISO 9001.

Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de Calian au www.calian.com ou contacter la Société au ir@calian.com .

Kevin Ford Patrick Houston Médias: Président et chef de la direction Chef des finances Simon Doyle 613-599-8600 613-599-8600 613-599-8600 x 2205

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations contenant certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont souvent caractérisés par des mots tels que « planifier », « continuer », « attendre », « projet », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer », « peut », « vouloir », « potentiels », « proposés », et autres termes similaires, ou déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions «peuvent » ou « se produiront » et incluent, mais ne sont pas des déclarations concernant le dépôt de tout supplément de prospectus potentiel; le montant et les modalités des titres à offrir et l’échéance prévue de tout financement aux termes du prospectus préalable de base simplifié. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Diverses hypothèses ont été utilisées pour tirer les conclusions ou faire les projections contenues dans les énoncés prospectifs tout au long de ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont basés sur les opinions et les estimés de la direction en date de leur déclaration et sont soumis à une variété de risques et d’incertitudes, et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent significativement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence par les prix; la rareté de professionnels qualifiés; l'impact de l'évolution rapide de la technologie et du marché; la perte du risque commercial ou de crédit avec les principaux clients; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions générales de l'industrie et du marché et les taux de croissance; la croissance internationale et la condition économique mondiale; y compris les fluctuations des taux de change; et l'impact de la consolidation dans le secteur des services aux entreprises, l'offre potentielle de titres par la Société; l'incertitude quant à la réalisation de toute offre future; la capacité d'obtenir l'approbation réglementaire applicable pour toute offre envisagée; la capacité de la société de négocier et de conclure des opérations de financement futures, ainsi que les risques identifiés à la rubrique «Facteurs de risque» de la notice annuelle de la société pour son exercice clos le 30 septembre 2019. La Société n'a aucune obligation et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, excepté si la loi applicable l'exige.