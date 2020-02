AUSTIN, Texas, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le présent communiqué de presse corrige une version précédente publiée le 13 février 2020 ; il est mis à jour pour réviser le facteur de calcul au prorata préliminaire. D'après le rectificatif du communiqué de presse :



XBiotech annonce les résultats préliminaires de l'offre publique d'achat

XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) (« XBiotech ») a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires de son offre publique d'achat « vente publique néerlandaise modifiée », qui a expiré à 17h00, heure de New York, le 12 février 2020.

Sur la base du chiffre préliminaire donné par American Stock Transfer & Trust Co., LLC, le dépositaire de l'offre publique d'achat, un total de 41 164 725 actions ordinaires de XBiotech ont été valablement déposées, sans que leur dépôt soit révoqué, au prix d'achat égal ou inférieur au prix d'achat maximal de 33,00 $ par action, y compris 2 178 233 actions déposées au moyen d'un avis de livraison garantie.

Conformément aux conditions générales de l'offre publique d'achat et sur la base du chiffre préliminaire donné par le dépositaire, XBiotech s'attend à recevoir le paiement, au prix d'achat de 30,00 $, approximativement 14 000 000 actions ordinaires valablement déposées au prix d'achat ou en dessous du prix d'achat et dont le dépôt n'a pas été révoqué avant la date d'expiration, à un coût global d'environ 420 millions de dollars, hors frais et charges relatifs à l'offre publique d'achat. Le facteur de calcul au prorata préliminaire des actions que XBiotech prévoit d'acheter dans le cadre de l'offre publique d'achat (tel que corrigé) est approximativement de 31,9 %, après avoir donné effet à des lots irréguliers.

Le nombre d'actions à acheter et le prix d'achat sont préliminaires et sous réserve de modifications. Les informations préliminaires contenues dans le présent communiqué de presse sont sujettes à confirmation par le dépositaire et reposent sur l'hypothèse que toutes les actions déposées au moyen d'un avis de livraison garantie seront livrées dans le délai de règlement de deux jours de cotation. Le nombre final d'actions à acheter et le prix d'achat final sera annoncé après l'expiration du délai de livraison garanti et l'achèvement par le dépositaire du processus de confirmation. Le paiement des actions acceptées pour achat dans le cadre de l'offre publique d'achat et le retour de toutes les autres actions déposées et non achetées auront lieu rapidement par la suite.

D.F. King & Co., Inc. est l'agent d'information pour l'offre. Les actionnaires souhaitant poser des questions peuvent appeler D.F. King au numéro (212) 269-5550 (banques et courtiers) ou au (866) 856-3065 (tous les autres).

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant des anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L'utilisation de l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies. Les techniques de découverte et de fabrication qui permettent cela ont été conçues et sont exclusives à XBiotech. XBiotech, dont le siège social est à Austin, au Texas, est également leader dans le développement de technologies de fabrication innovantes visant à réduire le coût et la complexité de la production de médicaments biologiques. Pour tout complément d'information, veuillez visiter le site www.xbiotech.com .

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les dites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact :

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930