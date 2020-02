DAKAR, Sénégal, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé à Dakar une nouvelle collaboration avec Right To Play qui promouvera l’épanouissement des filles et l’égalité des sexes au Sénégal. L’annonce a été faite lors d’un événement de premier plan en présence de l’ambassadeur du Canada au Sénégal, de le Ministre Ahmed Hussen, de le président des Raptors, Masai Ujiri, de Kayla Alexander, membre de l’équipe olympique canadienne de basketball féminin, des leaders des communautés sportive sénégalaise et africaine, et de quarante jeunes joueurs de basketball sénégalais.



Depuis 2002, Right To Play a touché 1,4 million d’enfants dans dix-sept pays africains par l’entremise de programmes soutenus par le gouvernement canadien qui protègent, éduquent et renforcent les capacités des enfants en canalisant l’énergie du sport. La moitié des enfants qui participent aux programmes Right To Play sont des filles.

Grâce à ce nouveau programme phare, le premier programme Right To Play au Sénégal, l’organisme outillera une génération de filles afin qu’elles puissent bâtir un avenir meilleur pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés. Le programme sera mis en œuvre en partenariat avec SEEDs, un organisme sénégalais de sport au service du développement fondé par le vice-président de NBA Africa, Amadou Gallo Fall. L’organisme offre aux filles un milieu favorable à l’acquisition de compétences de vie et de leadership.

« On se rassemble ici aujourd’hui avec les organismes Right To Play et SEEDS, et on connaît l’impact que notre société peut avoir quand on aide nos jeunes à s’épanouir, » a dit le Premier Ministre Justin Trudeau a l’évènement. « Je veux remercier Right To Play, qui font une job extraordinaire. Cette collaboration entre le Canada et Right To Play va mettre l’emphase sur la capacité des filles à jouer au sport. On a besoin que nos filles continuent à jouer au sport, pas seulement pour le sport, mais pour nos communautés et pour notre future. »

Bien que le Sénégal ait connu un taux de développement élevé au cours de la dernière décennie, il se classe toujours parmi les pays les moins développés au monde. Les filles se heurtent à des obstacles persistants qui les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel.

« Les filles sont des moteurs de changement cruciaux dans leurs communautés. Mais, trop souvent, leur voix n’est pas entendue et on les décourage à faire preuve de leadership », affirme Kevin Frey, PDG de Right To Play. « Ce généreux soutien du gouvernement du Canada nous permettra de travailler avec un organisme local important pour poursuivre le travail entamé dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Égalité et l’Équité de Genre du Sénégal et donner aux filles les moyens de démanteler les obstacles à leur réussite, de faire valoir leurs droits et d’être entendues. »

« Nous sommes très excites et reconnaissants pour ce partenariat avec Right To Play et le gouvernement du Canada qui va contribuer à amener ces programmes à travers le Sénégal » a dit Amadou Gallo Fall, fondateur de SEEDs, member du conseil d’administration de Right To Play, et Vice-Président et directeur general de la NBA Africa.

