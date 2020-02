TORONTO, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd’hui qu’elle propose de modifier les stratégies de placement de la Catégorie d’actions améliorées Ninepoint (le Fonds d’actions améliorées), de la Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint (le Fonds d’actions américaines améliorées) et du Fonds équilibré amélioré Ninepoint (le Fonds équilibré amélioré et, avec le Fonds d’actions améliorées et le Fonds d’actions américaines améliorées, les Fonds) pour leur permettre (dans le cas du Fonds d’actions améliorées et du Fonds d’actions américaines améliorées), ou en ce qui a trait au volet titres de capitaux propres du portefeuille du Fonds (dans le cas du Fonds équilibré amélioré), d’atteindre leurs objectifs de placement principalement par une exposition à des titres de capitaux propres au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse (FNB) qui reproduisent le rendement de certains indices boursiers, plutôt que par des placements concentrés dans un seul titre (les modifications de la concentration du portefeuille). Dans le cadre des modifications de la concentration du portefeuille, Ninepoint Partners réduira les frais de gestion payables (les réductions des frais de gestion) aux Fonds à compter du 18 février 2020. Les Fonds continueront d’appliquer une stratégie de mise en correspondance d’options qui vise à gérer les risques et à accroître le rendement pondéré en fonction du risque.



Les frais de gestion payables sur les actions du Fonds d’actions améliorées seront réduits comme suit :

Frais de gestion : Série A : de 2,00 % à 1,80 % Série T : de 2,00 % à 1,80 % Série F : de 1,00 % à 0,80 % Série FT : de 1,00 % à 0,80 % Série I : négociés par le porteur de titres (d’un maximum de 2,00 % à un maximum de 1,80 %) Série D : de 1,50 % à 1,30 % Série PF : 0,90 % à 0,70 % Série QF : 0,80 % à 0,60 %

Les frais de gestion payables sur les actions du Fonds d’actions américaines améliorées seront réduits comme suit :

Frais de gestion : Série A : de 2,00 % à 1,80 % Série AH : de 2,00 % à 1,80 % Série T : de 2,00 % à 1,80 % Série F : de 1,00 % à 0,80 % Série FH : de 1,00 % à 0,80 % Série FT : de 1,00 % à 0,80 % Série I : négociés par le porteur de titres (d’un maximum de 2,00 % à un maximum de 1,80 %) Série D : de 1,50 % à 1,30 %

Les frais de gestion payables sur les parts du Fonds équilibré amélioré seront réduits comme suit :

Frais de gestion : Série A : de 1,90 % à 1,75% Série T : de 1,90 % à 1,75% Série F : de 0,90 % à 0,75 % Série FT : de 0,90 % à 0,75 % Série I : négociés par le porteur de titres (d’un maximum de 1,90 % à un maximum de 1,75 %) Série D : de 1,40 % à 1,25 %

Les réductions des frais de gestion s’appliqueront à toutes les séries des Fonds quelle que soit l’option d’acquisition, autant l’option avec frais d’acquisition initiaux que l’option avec frais d’acquisition réduits ou autres options, dans la mesure applicable.

À propos de Ninepoint Partners

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion d’investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 6 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d’investissement novatrices susceptibles d’améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines, des titres de capitaux propres de sociétés mondiales, des actifs tangibles et des revenus de sources non traditionnelles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com .