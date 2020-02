OTTAWA, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du propane demande au gouvernement fédéral et aux provinces qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport de propane et des autres produits essentiels par chemin de fer ne soit plus interrompu.



Il est urgent d'agir immédiatement afin de faire lever les blocus – dont plusieurs sont illégaux.

« Le transport ferroviaire est extrêmement important pour l’économie, l’industrie du propane et les Canadiens qui dépendent quotidiennement du propane pour leur maison, leur entreprise, leur exploitation agricole ou leur flotte de véhicules » a indiqué Nathalie St-Pierre, Présidente-directrice générale de l’ACP.

Des milliers de Canadiens utilisent le propane comme carburant principal pour chauffer leur maison et de nombreuses industries et entreprises comptent sur le propane pour leurs activités – qu’elles soient commerciales ou institutionnelles, les agriculteurs l’utilisent dans leurs activités, comme garder le bétail au chaud dans les étables, et il est utilisé comme carburant de transport pour de nombreux services, y compris les véhicules de police, les autobus scolaires et les taxis partout au pays.

L’approvisionnement en propane à la suite des blocus varie mais il est clair que la situation devient critique dans les Prairies et dans l’Est du Canada.

« Selon un rapport du Conference Board de 2018, environ 60 % de tous les ménages au Canada qui utilisent le propane comme principal combustible de chauffage sont en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique; ils sont tous touchés par les blocus. »

Bien que des plans d’urgence soient en place et que l’industrie déploie d’autres moyens de transport comme le camionnage, ces plans ne pourront pas remédier aux pertes causées par les blocus. Si le problème n’est pas réglé immédiatement, il y aura de graves répercussions.

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l’industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l’adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d’environnements favorables aux affaires par le biais d’efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d’urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice, Communications et Relations avec les membres, à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.