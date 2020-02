February 14, 2020 15:30 ET

RENSSELAER, N.Y., Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein marktführender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, gibt bekannt, dass seine humanisierten Immunsystem-Mausmodelle nun auch in Europa produziert werden. Die lokale Produktion bietet den Arzneimittelforschern in Europa einen leichteren Zugang zu diesem für die Onkologie so wichtigen Forschungsinstrument.



Mit humanisierten Immunsystem-Mausmodellen ist es der Arzneimittelforschung möglich, zahlreiche Aspekte des menschlichen Immunsystems abzubilden. Die Modelle sind von entscheidender Bedeutung für immunonkologische Studien, mit denen das Immunsystem eines Patienten im Kampf gegen den Krebs mobilisiert werden kann. Effektive neue Behandlungsmethoden zahlreicher Krebsformen werden mit diesem Ansatz entwickelt. Die humanisierten Modelle von Taconic basieren auf dem NOG-Portfolio , einer Population von immundefizienten Mäusen, die das Engraftment und/oder die Differenzierung zahlreicher menschlicher Immunzellen unterstützt. Sowohl die huNOG - als auch die huNOG-EXL -Modelle sind jetzt in einem europäischen Lagerbestand für den Verkauf erhältlich. Dadurch, dass Taconic seine humanisierten Tiermodellportfolios in der Nähe der europäischen Forscher produziert, wird die Transportzeit für diese ungemein wichtige Forschungsressource reduziert.

„Das menschliche Immunsystem ist unfassbar komplex. Die Immunonkologie ist vielleicht das bezeichnendste Beispiel dafür, wie sehr Tiermodelle zu wissenschaftlichen Durchbrüchen verhelfen. Mit ihrer Hilfe können Forscher seine Vielschichtigkeit verstehen und sich sogar zunutze machen“, so Dr. Michael Seiler, Vice President of Commercial Models bei Taconic. „Erst wenn diese hervorragenden Hilfsmittel mit der richtigen wissenschaftlichen Expertise kombiniert werden, können wir Erfolge verbuchen. Taconic nutzt sowohl die interne Expertise als auch externe Kooperationen, um erkenntnisreiche Daten zu diesen wichtigen Modellen zu liefern.“

Nach Angaben der American Cancer Society werden im Jahr 2020 1,8 Millionen neue Krebsdiagnosen erwartet. Entsprechend legt die globale biopharmazeutische Industrie ihren Fokus weiterhin auf Krebserkrankungen und insbesondere auf die Immunonkologie. Laut einem Artikel in der Septemberausgabe der Nature aus dem Jahr 2019 ist die Anzahl der in der Entwicklung befindlichen immunonkologischen Arzneien seit 2017 um 91 % gestiegen.

Weitere Informationen über das Portfolio humanisierter Modelle von Taconic Biosciences erhalten Sie bei Taconic unter 1-888-TACONIC ( 888-822-6642 ) in den USA, +45 70 23 04 05 in Europa oder per E-Mail unter info@taconic.com .

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

