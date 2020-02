RENSSELAER, N.Y., 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce que ses modèles de souris dont le système immunitaire a été humanisé sont à présent produits en Europe. La production locale offre aux chercheurs européens en découverte de médicaments un accès plus facile à l'outil de recherche critique en oncologie.



Les souris dont le système immunitaire a été humanisé rendent possible la recherche pour la découverte de médicaments par la modélisation de divers aspects du système immunitaire humain. Ces modèles sont essentiels pour les études d'immuno-oncologie, qui tirent parti du système immunitaire d'un patient pour lutter contre le cancer. Cette approche contribue à créer de nouveaux traitements efficaces contre les diverses formes de cancer. Les modèles humanisés de Taconic s'appuient sur le Portefeuille NOG , une suite de souris immunodéficientes qui servent de support de greffe et/ou permettent la différentiation de diverses cellules immunitaires humaines. Le modèle huNOG comme le modèle huNOG-EXL sont à présent disponibles pour les ventes standard de l'inventaire local européen. Le portefeuille de modèles d'animaux humanisés de Taconic produit à proximité des chercheurs européens réduit le temps de transit pour ces actifs incroyablement précieux.

« Le système immunitaire humain est incroyablement complexe, et l'immuno-oncologie peut s'avérer l'exemple le plus frappant de la manière dont les modèles animaux contribuent aux découvertes scientifiques en aidant les chercheurs à comprendre et même à tirer parti de cette complexité », commente le Dr Michael Seiler, vice-président des modèles commerciaux chez Taconic. « C'est seulement lorsque ces formidables outils sont associés à la bonne expertise scientifique que nous sommes efficaces. Taconic tire parti de l'expertise interne en complément de collaborations externes pour fournir des données pertinentes sur ces modèles critiques. »

Selon l'organisation American Cancer Society , il y aura 1,8 million de nouveaux diagnostics de cancer en 2020. Par conséquent, l'industrie biopharmaceutique mondiale continue de porter son attention sur le cancer, et plus précisément sur l'immuno-oncologie. Selon un rapport de septembre 2019 publié dans la revue scientifique Nature , le nombre de médicaments immuno-oncologiques en développement a augmenté de 91 % depuis 2017.

Pour en savoir plus sur le portefeuille de modèles humanisés de Taconic Biosciences, veuillez contacter Taconic au 1-888-TACONIC ( 888-822-6642 ) aux États-Unis, au +45 70 23 04 05 en Europe, ou par e-mail à l'adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

