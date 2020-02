RENSSELAER, NY, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia a adição de Frank Sistare, PhD ao seu Conselho Consultivo Científico (SAB). A produção local proporciona aos pesquisadores europeus de descoberta de drogas um acesso mais fácil a esta ferramenta essencial de investigação oncológica.



Camundongos do sistema imunológico humanizados permitem a pesquisa para descoberta de drogas modelando vários aspectos do sistema imunológico humano. Esses modelos são essenciais para estudos de imuno-oncologia, que utilizam o próprio sistema imunológico do paciente para combater o câncer. Esta abordagem está ajudando na descoberta de novos tratamentos eficazes contra várias formas de câncer. Os modelos humanizados da Taconic são baseados no Portfólio NOG , um conjunto de camundongos imunodeficientes que aceitam enxerto e/ou diferenciação de várias células imunes humanas. Tanto os modelos huNOG e huNOG-EXL agora estão disponíveis para pronta entrega do estoque local europeu. O portfólio de modelos animais humanizados da Taconic produzido junto aos pesquisadores europeus reduz o tempo de trânsito para esses ativos incrivelmente valiosos.

“O sistema imunológico humano é incrivelmente complexo e a imuno-oncologia pode ser o exemplo mais forte de como os modelos animais contribuem para avanços científicos, ajudando os pesquisadores a entender e até mesmo utilizar essa complexidade”, comentou o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de modelos comerciais da Taconic. “Somente quando essas grandes ferramentas são combinadas com o conhecimento científico correto é que vemos sucesso. A Taconic aproveita a experiência interna e as colaborações externas para fornecer dados inteligentes desses modelos essenciais”.

De acordo com a American Cancer Society , 2020 terá 1,8 milhão de novos diagnósticos de câncer. Por isso, a indústria biofarmacêutica global continua focada especificamente no câncer e na imuno-oncologia. De acordo com um relatório de setembro de 2019 na Nature , o número de medicamentos imuno-oncológicos em desenvolvimento aumentou 91% desde 2017.

Para mais informação sobre o portfólio de modelo humanizado da Taconic Biosciences, ligue para 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com .

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

