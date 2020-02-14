纽约州伦斯勒, Feb. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领导者Taconic Biosciences宣布，其人源化免疫系统小鼠模型现已在欧洲投入生产。本地生产让欧洲药物发现研究人员更容易获得这一关键的肿瘤学研究工具。



人源化免疫系统小鼠可以建模人体免疫系统的各个方面，从而支持药物发现研究。 这些模型对于利用患者的自身免疫系统对抗癌症的免疫肿瘤学研究至关重要。这种方法有助于创造有效的治疗手段来对抗各种癌症。Taconic的人源化模型构建于 NOG产品组合 之上，这是一套支持移植和/或多种人类免疫细胞分化的免疫缺陷小鼠。 huNOG 和 huNOG-EXL 模型现可从欧洲本地库存现货销售。 对于欧洲研究人员来说，本地生产的Taconic的人源化动物模型产品组合减少了运输这些宝贵资源的时间。

“人类的免疫系统极其复杂，免疫肿瘤学可能是动物模型如何帮助研究人员理解、甚至利用这一复杂性来实现科学突破的最典型示例，”Taconic商业化模型副总裁Dr. Michael Seiler表示。“只有将这些伟大的工具与正确的科学专长结合起来，我们才能获得成功。Taconic利用内部专长与外部协作，通过这些关键模型提供富有洞察力的数据。”

根据 美国癌症协会 数据显示，2020年将新增180万癌症患者。因此，全球生物制药行业持续关注癌症，特别是免疫肿瘤学。根据 《自然》 杂志2019年9月的报道，从2017年以来，开发中的免疫肿瘤学药物的数量增长了91%。

如需了解更多有关Taconic Biosciences 人源化模型产品组合 的信息，请与Taconic联系，美国电话： 1-888-TACONIC （ 888-822-6642 ），欧洲电话： +45 70 23 04 05 ，电子邮箱： info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

在基因工程啮齿动物模型及服务领域，Taconic Biosciences是一家拥有全套许可证的全球领先企业。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发极为重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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