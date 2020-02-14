紐約州倫塞拉爾, Feb. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的藥物發現動物模型解決方案供應商 Taconic Biosciences 宣佈，其人性化免疫系統小鼠模型現已在歐洲生產。本地生產使歐洲藥物發現研究員可以更輕鬆使用這項重要的腫瘤學研究工具。



人性化的免疫系統小鼠透過對人類免疫系統的不同方面建模，藉此進行藥物發現研究。 這些模型對於免疫腫瘤學研究非常重要，而這些研究利用患者自身的免疫系統對抗癌症。這種方法有助建立針對各種癌症形式的有效新療法。Taconic 的人性化模型建立在 NOG 產品組合 的基礎上，而 NOG 產品組合是一系列免疫缺陷小鼠，可支援各種人類免疫細胞的植入和/或分化。 huNOG 與 huNOG-EXL 模型現在都可從歐洲本地庫存中購買。 Taconic 的人性化動物模型組合在歐洲研究員附近製作，將可大幅減低這些極度珍貴資產的運輸時間。

Taconic 商業模型副總裁 Michael Seiler 博士說：「人類免疫系統異常複雜，免疫腫瘤學可能是動物模型如何幫助研究員理解甚至利用這種複雜系統來促成科學突破的最明顯例子。只有將這些出色的工具與正確的科學專業知識相結合，我們才能成功在望。Taconic 利用內部專業知識和外界合作來提供有關這些關鍵模型的分析數據。

根據 American Cancer Society 統計，2020 年將有 180 萬個新的癌症診斷病例。因此，全球生物製藥業將繼續關注癌症，尤其是免疫腫瘤學。根據 Nature《自然》 2019 年 9 月的一份報告，自 2017 年以來，正在開發的免疫腫瘤學藥物的數量已經增長了 91%。

如欲了解更多有關 Taconic Biosciences 的 人性化模型產品組合 ，請致電 1-888-TACONIC ( 888-822-6642) (美國)、 +45 70 23 04 05 (歐洲) ，或發送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全權的囓齒動物基因工程模型和服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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