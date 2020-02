TORONTO, 14 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une saison impressionnante, le Kia Telluride a remporté huit prix prestigieux en Amérique du Nord. Ces prix marquent une étape importante et font la fierté de la marque, qui fabrique et vend des véhicules de qualité au Canada depuis plus de 20 ans.



Le Telluride a remporté les prix les plus convoités de l’industrie automobile, notamment celui du Meilleur gros véhicule utilitaire canadien 2020 octroyé par l’AJAC, un groupe d’évaluateurs composés des meilleurs journalistes automobiles de partout au Canada. Il a également gagné le Prix de l’innovation du design 2020 remis par ALG, récompensant ses technologies à la fine pointe, ses équipements ingénieux et son design moderne. Le Kia Telluride a également remporté les « trois lauriers » des prix automobiles américains : les titres de Véhicule utilitaire nord-américain de l’année par NACTOY et de VUS de l’année par MotorTrend et une nomination en tant que l’un des 10 meilleurs véhicules de 2020 par Car and Driver.

Inspiré par l’aventure et conçu pour la famille moderne, le Telluride est le plus gros des véhicules de la gamme de Kia et peut accueillir huit personnes. Doté de caractéristiques raffinées à la fine pointe et de technologies de sécurité perfectionnées, le Telluride offre aux familles le confort et la sécurité dont elles ont besoin pour partir à l’aventure avec style en ville comme en campagne, quelles que soient les conditions de conduites.

« Nous sommes tous, chez Kia, extrêmement fiers de notre Telluride et des prix qu’il a gagnés, » confirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Le Telluride incarne l’identité de Kia aujourd’hui : un design audacieux, des technologies innovantes et le Pouvoir de surprendre. Ces prix couronnent les efforts du constructeur et crient haut et fort : Regardez-nous maintenant, chers Canadiens! »

Le Telluride primé est actuellement proposé par toutes les concessions Kia au pays.

Voici les prix gagnés par le Kia Telluride cette saison :

Canada : Prix de l’innovation du design 2020 par ALG Canada : Prix Meilleur des meilleurs par le jury automobile canadien Canada : Meilleur VUS à 3 rangées de l’année 2020 par Auto Trader Canada : Meilleur gros véhicule utilitaire canadien de l’année 2020 par l’AJAC Canada : VUS pleine grandeur de l’année 2020 par auto123 États-Unis : Véhicule utilitaire nord-américain de l’année par NACTOY [North American Car, Utility and Truck of the Year (Voiture, véhicule utilitaire et camion nord-américain de l’année)] États-Unis : VUS de l’année par MotorTrend États-Unis : 10 meilleurs véhicules par Car and Driver

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Telluride, sur la gamme complète des modèles Kia et sur le tout nouveau VUS sous-compact, le Seltos, veuillez visiter kia.ca.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité et une satisfaction client de classe mondiale grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger, et a récemment ajouté le Seltos à sa gamme. Pour en savoir plus sur l’avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

