MONTRÉAL, 15 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que de nouveaux blocages ont eu lieu sur son réseau aujourd'hui; un à Vancouver, en Colombie-Britannique, et deux à Vaughan, en Ontario. Le CN a demandé et obtenu des injonctions des tribunaux et a demandé l'aide des organismes d’application de la loi pour mettre fin à ces blocages illégaux. Bien que les deux blocages illégaux à Vaughan aient pris fin et que celui de Vancouver pourrait prendre fin prochainement, le CN est très préoccupé par la sécurité de ses employés, du public et des manifestants.



« À Vaughan, des manifestants ont mis leur vie en danger en escaladant sur et entre des wagons, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Les manifestants se sont introduits sur des voies ferrées et des trains en activité pour accrocher leurs banderoles et se faire photographier. L'intrusion sur la propriété des chemins de fer et l'altération du matériel ferroviaire sont non seulement illégales, mais aussi extrêmement dangereuses. Un train peut arriver ou un wagon peut se déplacer à tout moment. Un incident grave, voire mortel, peut en résulter. La sécurité est une valeur fondamentale au CN et chaque fois qu'une infraction de ce type se produit, nous envoyons des experts ferroviaires pour inspecter les voies et le matériel afin d'assurer la sécurité de nos employés et du public, ce qui ralentit davantage la circulation des marchandises ».

Le blocage illégal des voies du CN à Tyendiaga, Ontario, en est à son 9ème jour. À ce jour, les injonctions des tribunaux n’ont toujours pas été appliquées et continuent d’être ignorées par les manifestants. L’arrêt des activités du CN sur son réseau de l’est du Canada se poursuivra jusqu’à ce que les blocages illégaux prennent fin, ce qui affecte tant les trains de marchandises que les trains voyageurs.

« Malheureusement, le service de VIA Rail et d’Amtrak sera interrompu dans tout le Canada. Il n'est pas sécuritaire de permettre aux trains de passagers de commencer à circuler sur notre réseau alors que nous n'avons aucun contrôle sur le lieu, le moment ou la manière dont un blocage illégal pourrait survenir. Il serait irresponsable de laisser les voyageurs être pris au piège dans un blocage », a conclu M. Ruest.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouveret Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.