MONTRÉAL, 16 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) appuie la décision du ministre des Transports du Canada de modifier l’arrêté ministériel du 7 février 2020. Cet arrêté limitait la vitesse des trains transportant des marchandises dangereuses sur l’ensemble des réseaux ferroviaires du Canada, ce qui avait pour conséquence de réduire d’au-moins un tiers la capacité du réseau du CN pour tous les trains, même pour ceux ne transportant pas de marchandises dangereuses.



Grâce aux modifications apportées à l’arrêté, qui prennent en compte les investissements substantiels ayant permis d’équiper les lignes principales du CN – en l’occurrence la plus grande partie de ses voies – d’un système de signalisation automatisée, la Compagnie sera en mesure de reprendre plus efficacement ses activités à la suite des blocages illégaux.

« La sécurité est une valeur fondamentale au CN, et nous appuyons la décision du ministre des Transports », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « Nous nous sommes engagés à travailler au cours des prochaines semaines avec Transports Canada sur les recommandations visant à accroître la sécurité générale par la diminution des déraillements. Nous ne ferons jamais de compromis sur la sécurité de notre personnel et celle des collectivités dans lesquelles nous travaillons. L’arrêté ministériel modifié met l’accent sur la sécurité des Canadiens en général, en particulier celle des personnes qui vivent près des voies ferrées, ce qui revêt une importance primordiale pour nous ».

« La décision rendue aujourd’hui nous permettra d’utiliser notre capacité pour la reprise de nos activités dans la région de l’Ouest, lorsque nous recommencerons à livrer les marchandises de nos clients qui sont importantes dans la vie quotidienne des Canadiens et pour l’économie canadienne. Nous appliquerons un plan de reprise similaire dans notre région de l’Est lorsqu’auront été retirés tous les blocages, y compris celui de Belleville en Ontario, qui dure depuis 10 jours. Nous désirons remercier nos clients, nos employés, nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement et toutes les personnes qui ont soutenu le CN pendant ces journées difficiles. Nous travaillons très fort pour remettre en activité notre réseau nord-américain dès que tous les blocages illégaux auront été levés », a conclu M. Ruest.

