Vostok New Ventures Ltd.

Stockholm, Feb. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Beroende på bland annat rådande marknadsförhållanden kan en emission om upp till SEK 150 miljoner komma att genomföras. Likviden från en eventuell emission kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 08:00 CET.

