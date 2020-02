COIL LANCEERT EEN NIEUWE WEBSITE TER ONDERSTEUNING VAN DE HANDELSDYNAMIEK VAN ZIJN MERK ALOXIDE®

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, lanceert zijn nieuwe website om de hoogwaardige kwaliteit van zijn producten te promoten die worden verhandeld onder het merk ALOXIDE® en onlineverkoopdiensten te bieden voor een betere gebruikerservaring.

v Een nieuwe digitale identiteit, een afspiegeling van het moderne en innoverende karakter van het merk Aloxide®

De website www.aloxide.com is het nieuwe visitekaartje van het bedrijf en vormt een afspiegeling van de dynamiek van COIL en zijn eersteklas imago. Dat van referent op het gebied van aluminiumanodisatie met een uitzonderlijke dimensionele capaciteit en het grootste assortiment glans, textuur, kleur en dikte van de geanodiseerde laag.

Op deze nieuwe, geheel herziene website neemt ALOXIDE® een bijzondere plaats in, met zuivere en authentieke producten van geanodiseerd aluminium die een optimale levensduur bieden en een mooie metalen afwerking voor de bouw- en industriesector.

ALOXIDE®, dat gebruik maakt van de deskundigheid van COIL die al meer dan 45 jaar de enige continue onderaannemer is voor de voornaamste producenten van platgewalste aluminiumproducten in Europa, voldoet aan de strengste internationale kwaliteitseisen en biedt een oplossing voor de meest specifieke lastenboeken.

Al vele jaren worden de producten van ALOXIDE® gekozen door hoogwaardige luxemerken en wereldwijd gebruikt binnen de architectuur ter verfraaiing van woningen, winkelpanden of institutionele gebouwen die zijn ontworpen door toonaangevende internationale architectenbureaus.

v Een geoptimaliseerd platform om de klantervaring met een paar muisklikken te verrijken

Deze nieuwe website biedt niet alleen een eigentijdse grafische vormgeving, maar ook de mogelijkheid om diepgaand kennis te maken met de waarden en het aanbod van het bedrijf. Surfen op de site is eenvoudig en handig, via drie hoofdtoegangspunten: het ALOXIDE®-procedé, de omvang van het productaanbod en de eersteklas kwaliteit van de producten en diensten.

Door verder te surfen kunt u zo meer te weten komen over de creativiteit van het bedrijf en zijn milieubewustzijn, op zoek gaan naar een specifiek type afwerking of een kleur, of u mee laten voeren in de ontdekkingstocht naar bijdragen van ALOXIDE®-producten aan omvangrijke architecturale projecten.

De website is tevens gericht op e-commerce voor vakmensen: de mogelijkheden om technische fiches te raadplegen, informatie op te zoeken over de beschikbaarheid van het product, online offertes aan te vragen en contact op te nemen, zijn nieuwe functionaliteiten voor een betere gebruikerservaring. De website is interactiever en stelt tevens aanvullende informatie van meer technische aard zo gemakkelijk mogelijk ter beschikking: handleidingen, het eenvoudig aanvragen van monsters, ondersteuning bij de uitvoering van architecturale projecten.

De nieuwe website is sinds 14 februari 2020 toegankelijk, in eerste instantie in het Engels, en zal binnenkort vertaald worden in verschillende talen.

‘De valorisatie van ons imago rondom ons merk ALOXIDE® benadrukt de dynamiek die onze teams bij COIL stimuleert. Onze nieuwe website toont ons leiderschap aan op het gebied van geanodiseerd aluminium en belichaamt onze wens om ons te ontwikkelen, onze klanten meer en beter te bieden, en tegelijkertijd onze legitimiteit op het gebied van expertise en service te bevestigen’, aldus Tim Hutton, gedelegeerd bestuurder van COIL.

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk ALOXIDE®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.



COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 130 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 30 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: : +33 (0)1 53 65 68 68

