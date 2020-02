SKAGEN Fondenes investorer inviteres til valgmøde mandag den 2. marts 2020 kl. 14.00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen i Stavanger, Norge.

Dagsorden for valgmødet:

Valg af mødeleder og to investorer til at underskrive protokollen. Valg af et investorvalgt bestyrelsesmedlem i SKAGEN AS. Valgkomiteen indstiller at nuværende investorvalgte bestyrelsesmedlem Per Gustav Blom genvælges for en periode på 2 år frem år 2022. Valg til valgkomiteen. Bestyrelsen indstiller at Trude Stav Haye vælges for en periode på 3 år frem til år 2023.

Forhåndsafsteming

Investorer, der er forhindrede i at deltage i valgmødet, kan forhåndafstemme i perioden 17. februar - 26. februar 2020. Stemmeseddel findes på www.skagenfondene.dk eller ved at kontakte kundeservice på kundeservice@skagenfondene.dk eller tlf. 7010 4001.

Forhåndsstemmer sendes til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge, att: Kundeservice.

Beholdningen pr. 26. februar er afgørende for antal stemmer.

Investorer, der ønsker at stemme til valgmødet, skal registrere sig ved ankomst og senest inden mødet starter. Andelsejere kan stemme ved fuldmagt. Godkendt fuldmagtsskema er tilgængelig på vores hjemmeside www.skagenfondene.dk eller ved at kontakte vores kundeservice på kundeservice@skagenfondene.dk eller tlf. 7010 4001.

Stemmeretten justeres ved valget således at investorer, som ejer samme værdi, har samme antal andele.

Tilmelding

Tilmelding til valgmødet sendes til legal@skagenfondene.no eller SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge. Tilmelding skal være SKAGEN i hænde senest den 26. februar 2020.





Ved spørgsmål bedes du kontakte os på tlf. 7010 4001 eller kundeservice@skagenfondene.dk.





Venlig hilsen

Bestyrelsen i SKAGEN AS





Jan Erik Saugestad

Formand