Valmet toimittaa haihduttamon Century Pulp and Paperin (CPP) sellutehtaalle Intian Lalkuaniin. Uusi haihduttamo vastaa sellutehtaan tuotantokapasiteetin laajennuksen tulevaisuuden tarpeisiin yhdessä nykyisen haihdutuslinjan kanssa. Investointi parantaa myös tehtaan höyrytaloutta kokonaisuutena.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2019 viimeisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tämän kokoisen ja toimituslaajuisen tilauksen arvo on tyypillisesti alle 10 miljoonaa euroa. Uusi haihduttamo on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 loppupuolella.

”Integroidussa sellu- ja paperitehtaassa talteenottolinja on tärkeä osa tehtaan toiminnan varmistamista. Tämän vuoksi päätimme käyttää uusinta ja edistyneintä haihduttamotekniikkaa. Arvioimme erilaisia ​​vaihtoehtoja ja päätimme valita toimittajaksi Valmetin. Tavoitteena on ottaa uusi tehtaamme käyttöön joulukuuhun 2020 mennessä”, sanoo Century Pulp and Paperin prosessien johtaja P.K. Mittal.

”Century on aina ollut eturintamassa tehokkaan tekniikan käytössä koko arvoketjussamme, ja Valmetin haihduttamo on uusi askel tähän suuntaan”, sanoo Century Pulp and Paperin toimitusjohtaja J.P. Narain.

”Tämä on Valmetin ensimmäinen uuden haihduttamon toimitus Intiaan. Teknisen tiimimme räätälöidyn ja yksityiskohtaisen suunnittelun avulla pystyimme tuomaan merkittäviä teknisiä etuja tähän projektiin, ja asiakas arvosti ratkaisuamme. Projektin toteuttaminen on alkanut erittäin sujuvasti ja sekä asiakkaamme että Valmetin tiimit toimivat yhtenä joukkueena projektin onnistumisen varmistamiseksi. Odotamme innolla hyvän referenssin luomista Intian johtavaan tekniikkaan”, sanoo Valmetin Intian maajohtaja Varun Jain.

Teknistä tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitukseen sisältyy uusi 7-vaiheinen haihduttamo, jonka kapasiteetti on 275 tonnia haihdutettua vettä tunnissa, ja sen tuottama polttolipeän kuiva-ainepitoisuus on 75 %. Laitos on suunniteltu käsittelemään mustalipeää, joka perustuu 60 % bagassiin ja 40 % puuhun. Toimitus kattaa haihduttimet, pintajäähdyttimen, integroidun likaisen lauhteen käsittelylaitoksen, paisunta-astian, tärkeimmät tukirakenteet ja tyhjöjärjestelmän.

Uusi haihduttamo perustuu hyväksi todettuun putkielementtihaihdutusteknologiaan ja sisältää Valmetin patentoidun höyrynkierrätystekniikan. Uusi haihduttamo sisältää stripperin likaisen lauhteen käsittelemiseksi ja integroidun sisäisen lauhteen käsittelyn (ICT) puhdaslaatuisen lauhteen tuottamiseksi tehtaan muihin prosesseihin.

Tietoa asiakkaasta Century Pulp and Paper

Century Pulp and Paper (CPP) on Century Textile and Industries Ltd:n (CTIL) yksi divisioona. Yrityksen Lalkuanissa, Uttarakhandissa sijaitseva tehdas tuottaa erilaisia paperituotteita, mukaan lukien kirjoitus- ja tulostuspaperia, pehmopaperia ja pahvia. Samalla tehdasalueella on myös tuotantolaitos raaka-aineen tuottamiseksi viskoosifilamenttilangan, katkokuidun ja paperin valmistamiseen. Vuosien varrella yhtiö on lisännyt kapasiteettiaan ottamalla käyttöön ensiluokkaisen pehmopaperitehtaan sekä kolme arkinleikkausyksikköä Intian pohjois- ja itäosissa.

