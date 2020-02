Cette approche en commun du marché permettra aux entreprises d'exécuter des charges de travail SAP critiques sur Microsoft Azure



Paris, le 17 février, 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui étendre sa collaboration avec Microsoft afin d’adresser de manière conjointe le marché SAP HANA en pleine croissance, en ciblant les clients les plus exigeants, dont beaucoup exécutent des charges de travail SAP critiques.

Atos et Microsoft ont l'intention d’accompagner conjointement leurs principaux clients et prospects respectifs. Les partenaires ont constitué une équipe commune qui pilotera les développements et les activités commerciales de leurs organisations respectives sur le terrain, avec un modèle d'engagement commun.

Atos poursuivra ses investissements dans son Centre d'Excellence pour le déploiement des solutions SAP sur Azure, et Microsoft aidera Atos à développer son activité de migration SAP sur Azure, notamment les services de migration et les capacités d'intégration de systèmes.

Atos assurera la migration des données et l’exploitation sur Azure à travers « SAP Intelligent Suite » et « SAP Digital Platform », et développera ses solutions différenciées basées sur SAP pour favoriser la transformation des entreprises.

Sur Microsoft Azure, Atos et Microsoft ont pour objectif le déploiement des très grandes instances SAP HANA, dans des environnements Azure « bare-metal » ou virtualisés.

Atos est un leader reconnu dans le domaine des plateformes serveurs à grande échelle qui sont entièrement certifiées pour les charges de travail SAP les plus exigeantes. Les serveurs Atos BullSequana S offrent une très grande flexibilité et des performances élevées, jusqu'à 16 processeurs. Ils utilisent les dernières technologies de serveurs Intel telles que la 2ème génération de processeurs extensibles Intel® Xeon® et la mémoire persistante Intel® Optane™ DC. Le serveur Atos BullSequana S800 a récemment établi un record mondial pour la version SAP BW du SAP HANA Standard Application Benchmark.





"La plupart de nos clients ont défini leur feuille de route pour le cloud SAP, tout en intégrant l'utilisation des fonctionnalités métier les plus avancées fournies par SAP", déclare Adrian Gregory, Directeur Général Adjoint et Sponsor Exécutif Microsoft chez Atos. "Mais seule une relation très étroite entre un prestataire de services et un fournisseur de cloud à grande échelle peut offrir la sécurité et l'articulation complète dont nos plus gros clients ont besoin. »

"Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec Atos", déclare Gavriella Schuster, Vice-présidente, One Commercial Partner (OCP) chez Microsoft Corp. "C’est une opportunité pour Atos d'être une force motrice en apportant aux clients SAP une feuille de route efficace et fiable vers Microsoft Azure".

Aujourd'hui, toutes les entreprises qui utilisent SAP comme système d'information central font évoluer leur environnement informatique en utilisant « SAP Intelligent Suite » et « SAP Digital Platform », afin d'accélérer leur transformation digitale et de favoriser l'entreprise intelligente.

La majorité de ces transformations se feront dans le cloud, car cette option offre des cycles de développement beaucoup plus courts pour les nouveaux services aux entreprises et constitue la plateforme de référence pour toute solution de transformation digitale.

