PARIS – 17 février 2020 - Prima Solutions, éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, a été classé par Les Echos-Statista à la 78e place des « Champions de la Croissance 2020 » avec un taux de croissance annuel moyen de 65% entre 2015 et 2018, et un effectif multiplié par plus de 6 sur cette même période.

« Nous sommes fiers d’apparaître depuis 3 ans dans ce palmarès qui récompense les 500 sociétés françaises qui réalisent des performances exceptionnelles et qui contribuent à la création d’emploi en France. Cette année, en plus de notre croissance organique , nous avons bénéficié de nos opérations de croissance externe réalisées au deuxième semestre 2018, afin d’enrichir notre offre produit et d’élargir notre base clients, en France et en dehors de nos frontières, notamment aux Etats-Unis», commente Hugues Delannoy , président de Prima Solutions.

