AS “Olainfarm” veikusi tālākus soļus ilgtspējīgai pārdošanas izaugsmei nākotnē, februārī nodibināta Olainfarm grupas meitas sabiedrība Krievijā. Tās mērķis ir veicināt produkcijas reklamēšanu, noietu, tirgus izpēti un citas ar pārdošanu saistītās funkcijas, ko iepriekš nodrošināja trešās personas. Šāds solis ļaus daudz labāk pārvaldīt tirdzniecības procesus un stingrāk kontrolēt izdevumus. Tas ir skaidrs signāls vietējiem partneriem, ka Krievijas tirgus ir Olainfarm grupai nozīmīgs un tai ir plāni atrasties šajā noieta tirgū ilgtermiņā.



AS “Olainfarm” provizoriskie dati par konsolidēto apgrozījumu šī gada janvārī ataino iepriekš prognozēto un sasniedza 7.6 milj. eiro, kas ir par 39% mazāk nekā iepriekšēja gada janvāri. Pārdošanas apjomi palielinājās Centrālās Āzijas un Kaukāza valstīs, Latvijā apgrozījums bija nemainīgs. Kā liecina konsolidētie janvāra pārdošanas dati, Latvijas tirgus īpatsvars sasniedza 45%, un absolūtos skaitļos bija tādā pašā līmenī, kā gadu iepriekš. Centrālās Āzijas valstīs apgrozījums pieauga par 51%, sasniedzot 0.8 milj. EUR. Pārdošanas apjomi būtiski pieauga Kaukāza reģionā un citās valstīs par attiecīgi 160% un 44%. Savukārt, kritums bija Baltkrievijā par 11% un ES valstīs par 43%. Apgrozījums Krievijā un Ukrainā praktiski nebija, jo 2019.gada nogalē tika piegādāts ievērojams produkcijas daudzums, kas ietvēra arī janvārī plānoto.

“Kopumā, janvāra rezultāti ataino iepriekš prognozēto, uz lielākajiem tirgiem piegādes pastiprināti notika jau iepriekšējā gada beigās. Pērn janvārī, apgrozījums bija netipiski liels, jo pārdotākajiem medikamentiem tuvojās pārreģistrācijas termiņa beigas. Šī gada februārī prognozējam, ka pārdošanas dati atgriezīsies iepriekš plānotā apmērā, līdz ar to pirmajā ceturksnī apgrozījums būs budžetētajā līmenī. Mums ir skaidrs redzējums, kā turpināt audzēt pārdošanas rādītājus, lai sasniegtu mūsu nospraustos 2020. gada mērķus, un es esmu pārliecināts, par vadības komandas spējām to izpildīt. Tāpat esmu lepns, ka šogad veiksmīgi noslēdzās projekta „Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm” sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu īstenošana un audits. Tika piegādātas un uzstādītas 253 eksperimentālās ražošanas līnijas komponentes par kopējo summu 6,4 milj. eiro. Inovācijām ražošanas procesos ir izšķiroša nozīme, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni ar jauniem produktiem, kurus vēlamies ieviest kā daļu no “Olainfarm” izaugsmes stratēģijas,” teica Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2020. gada janvāra konsolidētie rezultāti Realizācija, milj. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2019.g. janvāri Latvija 3,38 45% -0.5% Baltkrievija 1,981 26% -11% Centrālā Āzija 0,801 11% 51% ES valstis 0,767 10% -43% Citas valstis 0,377 5% 44% Kaukāza 0,202 3% 160% Krievija 0,05 1% -98% Ukraina 0 0% -100% Kopā 7,559 100% -39%

Centrālā Āzijas reģions ietver Uzbekistānu, Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu, Mongoliju un Turkmenistānu;

ES valstu reģions ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, izņemot Latviju;

Citu valstu grupa ietver visas pasaules valstis, kas nav iekļautas kādā no citām grupām;

Kaukāza valsts ir Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna

Nekonsolidētie dati janvārī

Pēc nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” janvārī realizējusi produkciju par 4,9 milj. eiro, kas ir par 51% mazāk nekā pērn šajā periodā. Preču pārdošanas apmēri palielinājās tikai Centrālā Āzijā, Kaukāzā un citās valstīs par attiecīgi 50%, 12% un 105%. Pārdošanas apjomi janvārī samazinājās Latvijā par 3%, Baltkrievijā par 18%, ES valstīs par 50%.

Jāņem vērā, ka 2019. gada janvārī apgrozījums bija virs vidējā, jo atsevišķiem medikamentiem lielākajos tirgos bija jāveic regulārā pārreģistrēšana, kas veicināja papildus zāļu krājumu piegādi.

2020. gada janvāra nekonsolidētie rezultāti Realizācija, milj. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2019.g. janvāri Latvija 1,595 32% -3% Baltkrievija 1,585 32% -18% Centrālā Āzija 0,775 16% 50% ES valstis 0,626 13% -50% Citas valstis 0,369 8% 105% Kaukāza 0,087 2% 12% Ukraina 0 0% -100% Krievija 0 0% -100% Kopā 4,909 100% -51%

Meitas uzņēmumu rezultāti janvārī

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2020. gada janvārī darbojās 68 aptiekas un to apgrozījums sasniedza 2,4 milj. eiro, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī. SIA “Silvanols” šī gada janvārī apgrozījums bija 0,4 milj. eiro, kas ir par 17% mazāk nekā 2019. gada janvārī. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA “Tonus Elast” un tirdzniecības uzņēmuma “Elast Medikl” realizācija 2020. gada janvārī veidoja 0,5 milj. eiro, kas ir par 2% mazāk nekā pērnā gada janvārī. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums bija 0,3 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” janvārī realizējis produkciju par 0,28 milj. eiro, kas ir par 6% vairāk nekā pērn janvārī.

2020. gada janvāris “Olainfarm” noieta valstis 28 Koncerna noieta valstis 33 “Latvijas aptieka” aptieku skaits 68 “Latvijas aptieka” realizācija, milj. EUR 2,386 “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija, milj. EUR 0,520 “Silvanols” realizācija, milj. EUR 0,401 “Diamed” un “Olainmed” realizācija, milj. EUR 0,303 “NPK Biotest” realizācija, milj. EUR 0,280

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.