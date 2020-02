Communiqué de presse commun

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, Budapest, Bratislava – 17 février 2020 – 17:45h. CET)

KBC rachète OTP Banka Slovensko (Slovaquie)

Aujourd'hui le groupe KBC, basé en Belgique, et OTP Bank, la société mère hongroise d'OTP Banka Slovensko (Slovaquie), ont conclu un accord par lequel KBC rachète 99,44% des parts OTP Banka Slovensko, une banque slovaque de taille moyenne qui se focalise sur les particuliers, les micro-entreprises et les PME. Les parts restantes sont détenues par des particuliers.

Le rachat aura un impact limité (-0,2 %) sur la solide position de capital de KBC, qui maintient son excellent ratio CET1 (15,7 %1 fin 2019, selon Bâle III à pleine charge, compromis danois), soit bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de capital.

La transaction doit encore recevoir l'aval de la Banque nationale de Slovaquie (NBS), l'autorisation de la Banque nationale de Belgique (BNB), de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Office antimonopole de la République slovaque. Les parties à la transaction estiment que l'accord sera finalisé mi-2020 (au deuxième ou au troisième trimestre).

Après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires, KBC Bank deviendra la nouvelle société mère d'OTP Banka Slovensko. La nouvelle entité combinée renforcera considérablement la franchise de bancassurance de ČSOB en Slovaquie et son potentiel de vente croisée avec ČSOB Poist'ovna, ČSOB Leasing et ČSOB Asset Management.

La prochaine étape logique sera une fusion juridique et opérationnelle de ČSOB Bank et d'OTP Banka Slovensko, qui renforcera encore la position actuelle de ČSOB, quatrième sur le marché bancaire slovaque en termes d'actifs, avec une part de marché d'environ 12,6 %. KBC a foi dans l'impact positif de la coopération et souhaite la bienvenue au personnel d'OTP Banka Slovensko dans la famille KBC et ČSOB, après la clôture de la transaction. Dans un premier temps, l'enseigne OTB Banka Slovensko restera en place afin d'assurer une transition fluide pour les clients et le personnel jusqu'à la finalisation de la fusion.

Entre-temps, OTP Banka Slovensko pourra continuer à compter sur le support de ČSOB, honorera ses engagements envers le marché et continuera de proposer ses services professionnels de haut niveau à l'ensemble de sa clientèle, qui n'a aucune démarche à entreprendre dans le cadre de cette transaction.

La fusion n'aura aucune incidence sur l'octroi de subventions par la fondation Bethlen Gabor2 ni sur la possibilité pour les clients d'OTP Banka Slovensko d'être servis en hongrois dans les zones à forte population hongroise.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, se félicite de l'accord conclu aujourd'hui : "Cet accord représente une nouvelle concrétisation de notre stratégie, qui vise à devenir le groupe de bancassurance de référence pour les clients retail, les petites et moyennes entreprises et les midcaps sur les marchés clés de KBC. Sous l'enseigne ČSOB Bank, nous sommes présents sur le marché bancaire slovaque depuis 2002. L'acquisition d'OTP Banka Slovensko nous permettra de renforcer considérablement notre part de marché en Slovaquie, tout en bénéficiant d'économies d'échelle et d'une visibilité accrue sur ce marché hautement concurrentiel. Elle créera aussi des opportunités pour proposer des services financiers complexes et de très haut niveau à une gamme plus large de clients, pour qui cette fusion sera certainement avantageuse".

Sándor Csányi, président et CEO d'OTP Bank a déclaré: "Le groupe OTP s'efforce en permanence d'accroître sa part de marché en Europe centrale et orientale par l'intermédiaire de sa croissance organique et d'acquisitions. Le groupe a suivi cette stratégie tout au long de sa présence de près de vingt ans en Slovaquie, mais faute de voir sa part de marché atteindre le niveau optimal, la direction a pris la décision de se dessaisir de cette entité. Cela permettra à notre groupe de se recentrer sur les marchés où les perspectives de conquérir plus de parts de marché sont plus prometteuses. Dès le début du processus de vente, il était primordial pour la direction d'OTP Bank de conclure un accord avec un partenaire capable de continuer à fournir aux clients d'OTP Banka Slovensko les solutions financières innovantes et les services de haut niveau auxquels ils sont habitués, et auprès duquel nos collègues slovaques pourront compter sur un avancement professionnel continu et un environnement de travail stable. J'ai la ferme conviction que le nouveau propriétaire KBC saura également offrir de nombreuses opportunités aux clients et aux collègues.

Je tiens à remercier la direction et les collègues d'OTP Banka Slovensko pour leur travail professionnel et dévoué pendant presque deux décennies, période pendant laquelle notre filiale bancaire a été un acteur stable du marché, proposant des services de haute qualité en Slovaquie".

Daniel Kollár, CEO de ČSOB Bank Slovakia et Country Manager a conclu : “L'annonce d'aujourd'hui pose un nouveau jalon pour ČSOB en Slovaquie. Ce rachat nous permettra de renforcer considérablement notre position actuelle sur le marché et nous aidera à jouer notre rôle dans le tissu économique slovaque et dans la société au sens large. Nous sommes convaincus que les clients et le personnel d'OTP Banka Slovensko - que nous accueillons tous chaleureusement au sein de ČSOB et de KBC - bénéficieront largement de cette fusion. Nous garantissons à nos nouveaux clients l'accès à des services financiers de haute qualité, modernes et innovants, rendus possibles par les technologies numériques, ainsi qu'une approche personnelle et professionnelle. Chez ČSOB, nous privilégions les initiatives de collaboration dynamique entre collègues et encourageons nos équipes à collecter et à partager des informations précieuses, y compris au-delà des frontières. J'invite et encourage donc nos nouveaux collègues d'OTP Banka Slovensko à se joindre à notre communauté et à partager leurs idées et leurs expériences avec nous".

1 Après le versement du dividende et l'approbation par la Banque centrale européenne et l’AGO/AGE du rachat d'actions annoncé par KBC

2 Le Fonds Bethlen Gábor (Hongrie) est un fonds d'argent public dédié. Sa tâche principale est de promouvoir la prospérité individuelle et communautaire, la croissance matérielle et intellectuelle des Hongrois à l'étranger et de fournir un soutien pour la préservation de leur culture. Le Fonds Bethlen Gábor gère un système transparent pour l'utilisation et l'attribution efficace de subventions à cette fin. La banque OTP accorde gratuitement le prélèvement des fonds et la gestion d'un compte pour les candidats retenus.





