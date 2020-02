Les actionnaires de contrôle de Weborama franchissent les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société et annoncent leur



intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire dans les dix jours après la clôture de l'OPA





Communiqué de presse – Paris, le 17 février 2020 à 17h45

Weborama (la « Société ») a été informée que Startup Avenue, de concert avec la famille Levy et M. Daniel Sfez (les « Actionnaires de Contrôle »), a franchi le 14 février 2020 les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la Société et détient à cette date 3.781.300 actions représentant 90,01% du capital et 5.791.575 droits de vote représentant 91,94% des droits de vote de la Société.

La Société a également été informée de l'intention des Actionnaires de Contrôle de demander à l'AMF dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication du résultat de l’OPA la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire visant les actions Weborama, étant précisé que les conditions de détention sont d’ores et déjà réunies.

A propos de Weborama

Weborama est un leader mondial de la Data Science qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leur marketing grâce à ses outils et à son savoir-faire en connaissance scientifique du consommateur. Dans un monde du marketing globalisé où la relation entre les marques et leurs audiences est de plus en plus individualisée, Weborama apporte aux marketers nouvelle génération une solution data propriétaire personnalisée, efficace, peu intrusive et compétitive, le tout à l’échelle mondiale.

L’offre de Weborama est constituée de plusieurs technologies propriétaires - notamment une DMP (data management platform) – alimentées par une des bases de données comportementales les plus élaborées au monde (BigSea : 1,5 milliard de profils anonymisés, 220 critères de qualification). En forte expansion, cette base de données repose sur une Data Science exclusive alliant Traitement Automatique du Langage et Machine Learning.

Coté à Paris sur Euronext Growth, Weborama développe son expertise dans une trentaine de pays – à l’aide d’une équipe de 250 personnes. Weborama est organisme de recherche agréé en France et membre du Club Excellence de BPI France dont elle a reçu le label « Entreprise Innovante » et est éligible PEA-PME.

