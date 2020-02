Bombardier, un leader mondial de l’aviation d’affaires, est en bonne position pour rivaliser sur le marché des avions d’affaires



Alstom acquerra Bombardier Transport (BT) selon une valeur d’entreprise de 8,2 milliards $ (7,45 milliards €)

L’opération entraînera le retrait de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») dans BT. La Caisse deviendra le principal actionnaire d’Alstom

Après des ajustements pour tenir compte d’éléments de passif, déduction faite de l’encaisse de BT et de la participation de la Caisse, le produit net prévu de la vente de 4,2 milliards $ à 4,5 milliards $ permettra de remodeler la structure du capital

Clôture prévue au cours du premier semestre de 2021, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires usuelles

Les montants en euros sont convertis en dollars américains au taux de de change de 1 euro pour 1,1 dollar américain.

MONTRÉAL, 17 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX : BBD.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait pris la décision stratégique de se concentrer exclusivement sur l’aviation d’affaires et planifie d’accélérer son désendettement par la vente de ses activités de transport sur rail.

« Un nouveau chapitre prometteur s’ouvre aujourd’hui pour Bombardier. Dorénavant, nous concentrerons tout notre capital, toute notre énergie et toutes nos ressources sur l’accélération de la croissance et l’expansion des marges de nos activités liées aux avions d’affaires, à l’avant-garde du marché, d’une valeur de 7,0 milliards $. Grâce à un bilan plus solide à la suite de la réalisation de cette opération, à un portefeuille de produits à l’avant-garde de l’industrie, à un carnet de commandes solide et à la croissance rapide des activités de service après-vente, nous serons en position de force pour livrer concurrence sur ce marché », a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc.

Aperçu de la vente de Bombardier Transport

Bombardier a signé un protocole d’entente avec Alstom SA et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») relativement à la vente de son secteur d’activité de transport sur rail à Alstom. En vertu de l’opération, Bombardier et la Caisse vendront leur participation dans BT à Alstom selon une valeur d’entreprise de 8,2 milliards $ (7,45 milliards €). Le produit total, déduction faite des éléments assimilables à la dette et du passif transféré, y compris les obligations au titre des avantages de retraite, et déduction faite de l’encaisse de BT, devrait s’élever à 6,4 milliards $, sous réserve d’ajustements à la hausse pouvant atteindre 440 millions $. Déduction faite de la position en capitaux propres de la Caisse se situant entre 2,1 milliards $ à 2,3 milliards $, Bombardier toucherait un produit net de 4,2 milliards $ à 4,5 milliards $, incluant 550 millions $ en actions d’Alstom pour un prix de souscription fixe de 47,50 €, pouvant être monétisées après une période de blocage de trois mois postérieure à la clôture sous réserve d’ajustements de clôture et d’indemnités et du taux de change de l’euro en dollar américain. Bombardier a l’intention d’affecter directement ce produit à la réduction de sa dette et évaluera les meilleures stratégies à cet effet.

L’opération souligne l’importante valeur créée au sein de BT depuis le début du redressement

« Vendre les activités de transport sur rail nous permettra de remodeler et de redéfinir notre structure du capital. L’ajout d’une somme considérable en espèces au bilan et le retrait de la participation en actions privilégiées de la Caisse dans Transport changeront la donne pour Bombardier, a poursuivi M. Bellemare. En tenant compte des produits prévus devant découler des opérations précédemment annoncées, Bombardier disposerait de 6,5 milliards $ à 7,0 milliards $ d’encaisse pro forma,(1) ce qui permettra à la Société de repartir sur de toutes nouvelles bases pour s’attaquer à sa dette de 9,3 milliards $. »

La signature du protocole d’entente a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration respectifs de Bombardier et d’Alstom, et l’opération annoncée aujourd’hui bénéficie pleinement de l’appui de la Caisse, laquelle deviendra un nouvel actionnaire à long terme d’Alstom.

« Nous sommes convaincus que la vente de nos activités de transport sur rail à Alstom est la bonne chose à faire pour toutes les parties prenantes. En tant que société, sa mission d’entreprise d’offrir les solutions de mobilité les plus efficaces à l’échelle mondiale, son engagement en faveur de la technologie et l’attention qu’elle porte à la durabilité serviront bien nos clients. De plus, elle apprécie et accorde une grande valeur à nos technologies, à nos capacités. Par-dessus tout, elle reconnait le talent de nos employés et le travail remarquable qu’ils accomplissent. », a déclaré M. Bellemare.

À propos de Bombardier Aviation

Bombardier Aviation est une entreprise de 7,0 milliards $ (1), à l’avant-garde de marché, ayant fait ses preuves au chapitre des performances et ayant un plan précis pour croître, hausser ses marges et générer une solide trésorerie. Pendant plus de 30 ans, Bombardier a conçu, construit et entretenu l’une des plus grandes flottes en service d’avions d’affaires de l’histoire, laquelle compte aujourd’hui plus de 4 800 appareils. Elle est alimentée par un fier héritage, un engagement en faveur d’un service à la clientèle exceptionnel et plus de 18 000 employés(1) passionnés de talent.

Le nombre de livraisons d’avions d’affaires devrait augmenter de façon importante, en grande partie grâce à la catégorie des avions à grande cabine. Une croissance économique mondiale soutenue, la poursuite de l’expansion des modèles d’affaires de nolisement et de multipropriété ainsi qu’un cycle de remplacement des avions en service par des avions plus récents et plus efficaces sous-tendent cette croissance.

Bombardier, qui vient d’achever un important cycle d’investissements dans les produits, revendique offrir la meilleure gamme de produits d’avions de l’industrie. Son avion emblématique, le tout nouvel avion Global 7500, se démarque comme l’avion d’affaires le plus évolué, le plus spacieux et celui offrant la plus grande autonomie de l’industrie. En 2019, Bombardier a aussi mis en service les nouveaux avions Global 5500 et Global 6500, lesquels offrent des performances supérieures à celles promises. Le portefeuille d’avions de Bombardier Aviation, à l’avant-garde de l’industrie, comprend aussi les avions Challenger 350 et Challenger 650, les meilleurs vendeurs dans leur catégorie respective, de même que le nouvel appareil Learjet 75 Liberty. Avec un carnet de commandes totalisant 14,4 milliards $, soit le plus important de l’industrie, Bombardier est en très bonne position pour livrer concurrence avec succès, croître et créer de la valeur pour les actionnaires. En 2020, Bombardier Aviation prévoit livrer au moins 160 avions.

Bombardier poursuit son engagement en faveur d’un service à la clientèle exceptionnel, ayant annoncé d’importantes expansions de son réseau de service et de soutien. L’entreprise exécute actuellement ce plan de croissance au moyen de projets dans le monde entier, notamment au moyen de nouvelles installations plus grandes à Singapour, à Londres et à Miami.

Bombardier Aviation, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, exerce des activités d’envergure dans 16 pays de par le monde.

Protocole d’entente

En vertu des exigences prévues par les lois françaises, Alstom et Bombardier entreprendront des procédures d’information et de consultation avec les comités d’entreprise avant de signer les documents relatifs à l’opération. Par conséquent, et conformément à la pratique habituelle en France, Alstom, Bombardier et la Caisse ont conclu une entente de principe sur les principales modalités de l’opération et ont conclu un protocole d’entente avant l’annonce de l’opération proposée. Ce protocole d’entente prévoit de la part de Bombardier et de Alstom l’organisation du processus d’information et de consultation de leur comité d’entreprise respectif et contient des engagements exclusifs des deux parties. Ce processus devrait durer environ quatre à cinq mois.

Bombardier a retenu Citigroup Global Markets Inc. et UBS Investment Bank comme ses conseillers financiers et Norton Rose Fulbright comme son principal conseiller juridique, avec Jones Day comme conseiller sur les questions d'antitrust et de concurrence en dehors du Canada. La Financière Banque Nationale et Rockefeller Capital Management agissent à titre de conseillers financiers du conseil d’administration de Bombardier.

(1) Pro forma inclut la vente de Transport et la clôture des opérations précédentes. L'encaisse pro forma inclut aussi les perspectives de flux de trésorerie disponibles pour 2020, déduction faite des paiements relatifs aux garanties de valeur résiduelle.

