MONTRÉAL, 17 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (TSX : LB) présentera ses résultats financiers du premier trimestre 2020 le vendredi 28 février. Il tiendra également une conférence téléphonique pour les représentants des médias et la communauté financière à 9 h 00 (HE). Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations additionnelles et les diapositives de la présentation seront publiés sur le site https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ sous la section Résultats financiers avant le début de la conférence téléphonique.

Conférence téléphonique Date : Vendredi 28 février 2020 Heure : 9 h 00 (HE) Numéro de téléphone : 1 866-548-4713 Code d'accès : 2736667 Webdiffusion simultanée : https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ , sous la section Résultats financiers (mode écoute seulement) Réécoute Date de disponibilité : À compter de 12 h (HE) le 28 février 2020 et jusqu'à 12 h (HE) le

29 mars 2020 Lien pour réécoute : Cliquez ici

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Renseignements :

Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca