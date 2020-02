VILLE DE QUÉBEC, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTechMD, chef de file dans la technologie LiDAR qui fournit la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, retourne en Californie pour présenter sa technologie LiDAR plusieurs fois primée à la conférence Autonomous Vehicles 2020 – AV20, kiosque #5 tenue du 26 au 28 février à l’hôtel Pullman San Francisco Bay.



La conférence AV20 offre aux chefs de file de la mobilité du monde entier l’opportunité de créer des liens, de s’inspirer, d’apprendre et de collaborer sur les développements novateurs et les tendances futures en conduite autonome et en mobilité. Cette année, nous sommes heureux d’annoncer que Frantz Saintellemy, Président et chef des opérations de LeddarTech, montera sur scène aux côtés de Pierre Lefevre, Chef de la technologie de COAST Autonomous, afin de présenter leur exposé « Paver la voie, des systèmes ADAS jusqu’à l’autonomie véhiculaire ». Cette présentation, qui aura lieu le 27 février à 11 h 30, explora différentes facettes faisant des solutions LiDAR solid-state 3D tel que le LeddarMC Pixell la « voie de l’avenir » pour la conduite autonome. LeddarTech présentera également sa technologie LiDAR primée dans la salle des exposants du 26 au 28 février.

Cliquez ICI pour demander une démonstration et rencontrer notre équipe à la conférence AV20 au kiosque #5

« Les partenariats dans le domaine de la mobilité comme celui entre LeddarTech et COAST Autonomous soulignent l’importance de la collaboration dans notre industrie. La conférence AV20 incarne cette philosophie, car elle remet en question le statu quo dans le secteur de l’automobile et élargit l’écosystème dans lequel nous évoluons », a déclaré Frantz Saintellemy de LeddarTech. « Nous sommes enthousiasme à l’idée de faire partie de la conférence AV20 comme conférencier et exposant puisque nous pourrons partager nos connaissances et réflexions, collaborer et partager des idées et des concepts qui façonneront l’avenir de cette industrie. »

« Chez COAST Autonomous, nous comprenons l’importance d’avoir un champ de vue complet autour de nos navettes. En intégrant dans ces navettes la technologie LiDAR solid-state 3D sous forme du Leddar Pixell, nous offrons une solution qui accorde la priorité aux piétons et redonne les villes à la population », a annoncé Pierre Lefevre, Chef de la technologie chez COAST Autonomous. « Nous sommes encore une fois ravis de partager la scène avec LeddarTech et de participer à la conférence AV20. »

La conférence AV20 Silicon Valley 2020 rassemblera plus de 300 experts de la mobilité, allant des chefs de produits aux ingénieurs en chef et des chefs de la direction aux chefs de la sécurité pour les plateformes autonomes, les solutions ADAS, et la technologie autonome.

À propos de COAST Autonomous

COAST Autonomous est une société de technologie logicielle axée sur la mise en œuvre de solutions pour voiture autonome à une vitesse appropriée dans un milieu urbain et sur les campus. La mission de COAST consiste à façonner une collectivité en regroupant les gens grâce à des solutions mobiles qui accordent la priorité aux piétons et permettent à la population de se réapproprier l’espace urbain. Au centre d’un des bouleversements les plus rapides et profonds à toucher l’industrie du transport et de la logistique, COAST a mis au point un ensemble complet de logiciels pour véhicules autonomes qui incluent la cartographie et la localisation, la robotique et l’intelligence artificielle, les systèmes de gestion et de supervision de parcs automobiles. En partenariat avec des fabricants éprouvés, COAST peut fournir une variété de véhicules pourvus du meilleur logiciel de sa catégorie en vue d’offrir des solutions de mobilité intégrée dans les villes, les parcs thématiques, les campus, les aéroports et d’autres milieux urbains. Établie à Pasadena, en Californie, l’équipe de COAST est reconnue pour son expérience et son expertise dans tous les aspects liés à la mise en place et à l’exploitation de parcs de voitures autonomes, tout en accordant la priorité à la sécurité et à l’expérience client. Pour en savoir plus sur la façon dont COAST Autonomous peut contribuer au fonctionnement du transport autonome dans votre environnement, veuillez visiter www.coastautonomous.com .

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour l’automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L’entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l’industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (accordés ou en instance de brevetage) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l’automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que base de développement pour d’autre fournisseurs de solutions LiDAR. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.LeddarTech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

