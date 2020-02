QUEBEC CITY, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, peneraju industri dalam teknologi LiDAR yang menyediakan platform auto dan mobiliti LiDAR paling serba boleh dan boleh skala di pasaran, akan kembali ke California untuk mempamerkan teknologi LiDAR yang telah memenangi anugerah di Autonomous Vehicles Conference 2020 dari 26-28hb Februari, reruai #5, di Pullman San Francisco Bay.



AV20 menyediakan peluang untuk pemimpin mobiliti dari seluruh dunia untuk berhubung, menginspirasi, mendidik dan bekerjasama dalam pembangunan inovatif dan trend masa depan dalam pemanduan berautonomi dan mobiliti. Tahun ini kami berbesar hati untuk mengumumkan bahawa Frantz Saintellemy, Presiden & COO LeddarTech akan menyertai Pierre Lefevre, CTO COAST Autonomous untuk pembentangan mereka, “Paving the Road From ADAS to Autonomy” yang meneroka cara penyelesaian LiDAR 3D keadaan pejal seperti Leddar™ Pixell merupakan “Masa Depan” untuk pemanduan berautonomi. Pembentangan ini akan diadakan pada 27hb Februari pada pukul 11.30 AM. LeddarTech juga akan mempamerkan teknologi LiDAR yang telah memenangi anugerah di tingkat pameran di reruai #5 dari 26-28hb Februari.

Klik DI SINI untuk meminta demonstrasi dan bertemu dengan pasukan kami di AV20 di reruai #5

“Kerjasama dalam ruangan mobiliti seperti yang antara LeddarTech dan COAST Autonomous menyerlahkan kepentingan kerjasama dalam industri ini dan AV20 menekankan etos ini kerana mencabar status quo dalam sektor automotif dan meluaskan ekosistem yang kita kendalikan”, kata Frantz Saintellemy dari LeddarTech. “Kami teruja untuk menjadi sebahagian daripada AV20 sebagai pengucap dan pempamer kerana ini membolehkan kami berkongsi ilmu dan wawasan, untuk bekerjasama dan saling bertukar idea dan konsep yang akan membentuk masa depan industri ini”.

“Di COAST Autonomous , kami memahami kepentingan mempunyai penglihatan yang sempurna dan menyeluruh berkaitan kenderaan kami, dan dengan menyepadukan penyelesaian LiDAR keadaan pejal Leddar Pixell 3D ke dalam kenderaan, kami menyediakan penyelesaian yang mengutamakan pejalan kaki dan memulangkan semula bandar kepada orang ramai”, kata CTO COAST Autonomous, Pierre Lefevre. “Sekali lagi kami teruja untuk berkongsi pentas dengan LeddarTech dan untuk menyertai AV20”.

AV20 Silicon Valley 2020 akan mengumpulkan 300+ pakar mobiliti, daripada Ketua Pegawai Produk, Ketua Jurutera, CEO, sehinggalah Ketua Keselamatan bagi Platform Berautonomi, ADAS dan Teknologi Berautonomi.

Perihal COAST Autonomous

COAST Autonomous ialah syarikat perisian dan teknologi yang menumpukan pada penyampaian penyelesaian AV pada kelajuan yang wajar untuk persekitaran bandar dan kampus. Misi COAST adalah untuk membina komuniti dengan menghubungkan orang ramai dengan penyelesaian mobiliti yang mengutamakan pejalan kaki dan memulangkan semula bandar kepada orang ramai. Dalam gangguan paling laju dan parah yang telah memberikan impak kepada industri pengangkutan dan logistik, COAST telah membangunkan perisian Kenderaan Berautonomi (AV) bertindan penuh yang merangkumi pemetaan dan penyetempatan, robotik dan kecerdasan buatan (AI), pengurusan armada dan sistem penyeliaan. Bekerjasama dengan pengilang yang terbukti, COAST boleh menyediakan pelbagai kenderaan yang dilengkapi dengan perisian terbaik dalam kelasnya untuk menawarkan penyelesaian Mobiliti sebagai Perkhidmatan (MaaS) kepada bandar, taman tema, kampus, lapangan terbang, dan persekitaran bandar lain. Berpangkalan di Pasadena, California, pasukan COAST dikenali kerana pengalaman dan kepakaran dalam semua aspek pelaksanaan dan pengendalian armada AV sambil mengutamakan keselamatan dan pengalaman pengguna. Untuk mengetahui cara COAST Autonomous dapat membantu anda menguasakan pengangkutan berautonomi dalam persekitaran anda, sila lawati www.coastautonomous.com .

Perihal LeddarTech

LeddarTech ialah peneraju industri yang menyediakan platform LiDAR auto dan mobiliti paling serba boleh, dan boleh skala berdasarkan LeddarEngine™ unik, yang terdiri daripada suit SoC bergred automotif, keselamatan fungsian disahkan yang berfungsi selari dengan perisian pemprosesan isyarat proprietari LeddarSP™. Syarikat ini bertanggungjawab untuk beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh mobiliti canggih, dengan lebih 70 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan ADAS dan keupayaan memandu berautonomi.

LeddarTech juga menyediakan pasaran mobiliti dengan penyelesaian modul LiDAR berprestasi tinggi berkeadaan pepejal untuk kenderaan ulang-alik berautonomi, trak, bas, kenderaan penghantaran dan teksi robot. Modul ini dibangunkan untuk menyokong pasaran mobiliti tetapi juga mempamerkan keupayaan platform auto dan mobiliti LeddarTech sebagai asas untuk dibina pembekal LiDAR lain.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.LeddarTech.com , dan pada LinkedIn , Twitter , Facebook , dan YouTube.

