魁北克市, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供用途最为广泛、可扩展性最强的汽车及出行LiDAR平台的LiDAR技术行业领先企业LeddarTech®将返回加利福尼亚，于2月26-28日在旧金山湾普尔曼酒店举行的2020自动驾驶汽车大会上展出其屡获殊荣的LiDAR技术，位置在5号展位。



AV20 为全球出行领域的领先企业提供机会，在自动驾驶和出行领域的创新发展和未来趋势展开交流、汲取灵感、开展教育与合作。今年，我们很高兴地宣布，LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy将与COAST Autonomous首席技术官Pierre Lefevre同台发表题为“铺就ADAS走向自动驾驶之路”的演讲，该演讲将探讨为何将Leddar™ Pixell等固态3D LiDAR解决方案作为自动驾驶“未来的必由之路”。演讲将于2月27日上午11:30举行。LeddarTech还将于2月26日至28日在5号展位上展示其屡获殊荣的 LiDAR技术 。

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“LeddarTech与COAST Autonomous在出行领域的合作伙伴关系凸显了行业合作的重要性，而AV20堪称这种精神的典范，它对汽车行业现状发起挑战并扩大了运营生态系统”，LeddarTech的Frantz Saintellemy表示。“我们很高兴能成为AV20的演讲者和参展商，通过这次大会，我们可以分享知识和见解、展开合作并交流想法和理念，从而塑造行业的未来”。

我们“COAST Autonomous深知在自动驾驶班车四周具有全面而完整的视野的重要性，通过将Leddar Pixell 3D固态LiDAR解决方案集成到自动驾驶班车，我们将提供一个把行人放在第一位和将城市还给人民的解决方案”，COAST Autonomous首席技术官Pierre Lefevre表示。 “我们很高兴参加AV20并与LeddarTech同台演讲”。

AV20 Silicon Valley 2020将汇集300多位出行领域的专家；从首席产品官、首席工程师、首席执行官到自动驾驶平台、ADAS和自动化技术安全负责人。

关于COAST Autonomous

COAST Autonomous 是一家软件和技术公司，致力于以适当的速度为城市和校园环境提供AV解决方案。COAST使命是把行人放在第一位，并将城市还给人民的移动解决方案，从而建立以人为本的社会。身处影响运输和物流行业的一项最快、最深刻变革的中心，COAST现已开发出一套完整的自动驾驶汽车（AV）软件，其中包括制图和定位、机器人技术和人工智能（AI）、车队管理和监督系统。与久经考验的制造商合作, COAST可提供配备了一流软件的多种车辆，为城市、主题公园、校园、机场和其他城市环境提供移动即服务（MaaS）解决方案。COAST总部设在加利福尼亚州帕萨迪纳，其团队备受推崇的原因在于其丰富经验和专业知识，能够在优先考虑安全和用户体验的同时，实施和运行AV车队。如需了解COAST Autonomous可如何帮助您驱动您的环境中的自动运输，请访问 www.coastautonomous.com 。

联系人：Aimie Nghiem，COAST Autonomous项目开发总监

电话：+1-626-838-2469 ANghiem@coastautonomous.com

关于LeddarTech

LeddarTech是一家行业领先企业，提供用途最为广泛、可扩展性最强的汽车及移动性LiDAR平台。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注。

联系人：Daniel Aitken，LeddarTech营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 转分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。