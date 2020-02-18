魁北克市, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是 LiDAR 技術的業界領導者，在市場提供最多功能和最靈活的 汽車和移動 LiDAR 平台 ；該公司現再度回歸加州，並於 2 月 26-28 日 於鉑爾曼三藩市灣酒店舉行的「2020 自動汽車會議」 5 號攤位展示其屢獲殊榮的 LiDAR 技術。



AV20 為來自全球的流動領導者提供機會，他們可就自動駕駛和移動的創新發展與未來趨勢互相交流、啟發、教育和協作。 今年，我們很高興宣佈，LeddarTech 總裁兼營運總裁 Frantz Saintellemy 將與 COAST Autonomous 技術總裁 Pierre Lefevre 同台演說「從 ADAS 到自主的發展之路」 ，從中探討 Leddar™ Pixell 等固態 3D LiDAR 解決方案是自動駕駛的「未來之路」。 此演說於 2 月 27 日上午 11 時 30 分舉行。 LeddarTech 將於 2 月 26-28 日在展廳 5 號攤位展示其屢獲殊榮的 LiDAR 技術 。

點擊 此處 要求示範，並在 AV20 5 號攤位與我們的團隊見面

LeddarTech 的 Frantz Saintellemy 說：「LeddarTech 與 COAST Autonomous 在移動領域的合作夥伴關係突顯了行業合作的重要性，而旨在挑戰汽車行業現狀和拓寬營運生態系統的 AV20 ，正是體現這種精神的典範。我們很高興能成為 AV20 的講者和參展商，並能就塑造行業未來的想法和概念分享知識和見解、進行協作並互相交流。」

COAST Autonomous 技術總裁 Pierre Lefevre：「 COAST Autonomous 了解在接駁車周圍擁有全面完整視野的重要性。在我們的接駁車整合 Leddar Pixell 3D 固態 LiDAR 解決方案，我們可提供將行人放在第一位的解決方案，並將城市交還給人們。 我們很高興與 LeddarTech 同台演說並參加 AV20。」

AV20 矽谷 2020 將雲集 300 多位移動專家，包括了產品總裁、總工程師、行政總裁到自治平台、ADAS 和自治技術的安全負責人。

關於 COAST Autonomous

COAST Autonomous 是一家軟件和技術公司，致力於以適當的速度為城市和校園環境提供視音頻解決方案。COAST 的使命是通過將人們與行人解決方案聯繫起來建立社區，這些解決方案將行人放在第一位，並將城市交還給人們。作為影響運輸和物流行業的最快和最嚴重的中斷之一，COAST 開發了全套自動駕駛汽車 (AV) 軟件、包括繪圖和本地化、機器人和人工智能 (AI)、車隊管理和監督系統。COAST 與成熟的製造商合作，可以提供各種配備一流軟件的車輛，為城市、主題公園、 校園、機場和其他城市提供移動即服務 (MaaS) 解決方案環境。COAST 總部位於加利福尼亞州帕薩迪納，團隊憑在實施和運營 AV 車隊各方面的經驗和專業知識，同時優先考慮安全性和用戶體驗。如欲了解有關 COAST Autonomous 如何幫助您在您的環境中為自動交通提供電力，請瀏覽 www.coastautonomous.com 。

聯絡詳情：Aimie Nghiem，COAST Autonomous 程式發展總監

電話：+1-626-838-2469 ANghiem@coastautonomous.com

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine™ 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術 (已授予或申請中) 提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模組解決方案，用於無人駕駛的穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平臺。

更多關於 LeddarTech 的資訊，請查詢 www.LeddarTech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube。

聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機碼號：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。