AS LHV Group kavatseb luua kahjukindlustusseltsi AS LHV Kindlustus, millest 65% kuuluks AS-ile LHV Group ja 35% sarnaselt AS-i LHV Finance omanikestruktuurile Euronicsi kaubamärgi all tegutsevate kauplustega seotud isikutele. Kindlustusseltsi tegevusega alustamise eelduseks on koondumist lubava otsuse saamine Konkurentsiametilt, aktsionäridevahelise lepingu sõlmimine, ettevõtte asutamine ja tegevusloa saamine Finantsinspektsioonilt. Kogu protsessi pikkuseks on planeeritud ligikaudu üks aasta.



LHV Kindlustus planeerib keskenduda Eesti turule. Kindlustusseltsi klientideks on eelkõige LHV Panga ja Euronicsi kliendid, vähemal määral ka teised kliendid.

Kindlustustoodetest keskendutakse jaeklientide toodetele, mis moodustavad enamuse Eesti kindlustusturust. Peamisteks kindlustustoodeteks LHV Panga klientidele on kasko-, liiklus- ja kodukindlustus, vähemalt määral väikese ja keskmise suurusega ettevõtete varakindlustus ning muud kindlustusliigid. Peamisteks kindlustustoodeteks Euronicsi klientidele on lisagarantii- ja ostukindlustus.

Kindlustusseltsi müügikanalitena planeeritakse kasutada nii LHV Panga krediiditoodete kliendihaldureid ja e-kanaleid, Euronicsi kaupluste kliendikonsultante, kindlustusseltsi kliendihaldureid kui ka teisi kindlustusmaaklereid ja -vahendajad.

Kui panganduses on viimastel aastatel hakanud välispankade asemel aktiivsemalt tegutsema kohalikud pangad, siis kindlustusturul ei ole sellist muutust veel toimunud. Enamus kindlustusturust kuulub välisseltsidele. Kohaliku kindlustusseltsina planeerib LHV Kindlustus eristuda klientide jaoks lihtsuse ja kiirusega nii kindlustuslepingute sõlmimisel kui ka kahjude käsitlemisel, eelkõige e-kanalite kaudu. Kindlustusseltsi eesmärgiks on saavutada innovatsiooni- ja kvaliteediliidri roll turul sarnaselt LHV teistele ärivaldkondadele.

Kindlustustegevuse käivitamisel planeerib LHV Kindlustus hakata pakkuma mitmesuguseid kindlustuskaitseid LHV Pangale ja Euronicsile. Selline sünergia tagaks kindlustusseltsile piisavas mahus kindlustuspreemiad, et katta ära kahjud ja kulud ning saavutada kasumlik tegutsemine koheselt kindlustustegevuse käivitumisel peale vastava tegevusloa saamist. Ettevõtte asutamisest kuni tegevusloa saamiseni kannab LHV Kindlustus kulusid ja teenib kahjumit.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 440 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 207 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee