Lehdistötiedote 18.2.2020 kello 10:00

Vincit Oyj: Vincit digitalisoi autopesumarkkinoita suomalaisvoimin USA:ssa

Liiketoiminnan ja palvelujen digitalisointiin erikoistunut Vincit on tehnyt palvelusopimuksen USA:ssa Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavan autopesuketjun Tommy Car Wash Systems Inc:in kanssa.

Nyt solmittu sopimus kattaa kassapäätejärjestelmän ja autopesupalveluiden hallinnoinnissa käytettävän franchisepalvelun suunnittelun ja toteutuksen. Palvelu toteutetaan yhdessä Vincitin pitkäaikaisen asiakkaan, suomalaislähtöisen Superoperatorin kanssa, joka toimittaa Tommy Car Wash Systemsille Vincitin suunnitteleman pilvialustan, kuluttajasovellukset ja rekisterikilpien tunnistusteknologian. Sopimuksen rahallisen arvon arvioidaan olevan noin 700 000 Yhdysvaltain dollaria seuraavan 12 kuukauden aikana, jonka jälkeen uskomme yhteistyön jatkuvan.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen erittäin tyytyväinen, että Vincit lujittaa jalansijaansa kansainvälisillä markkinoilla. Vielä siistimpää on se, että pääsemme tekemään työtä myös Suomesta käsin. Nyt klousattu diili on esimerkki palvelusta, jossa meillä on mahdollisuus auttaa asiakastamme lunastamaan edelläkävijän, ja markkinajohtajan asema, sekä kasvattaa Tommy Car Wash Systemsin liiketoimintaa ketterästi ja kustannustehokkaasti.”

Tommy Car Wash Systemsin Director of Engineering and Technology Andrew VanWylen: “Yhteistyö Vincitin kanssa toimialan suuntaa näyttävän teknologia-alustan parissa on auttanut meitä uudelleenmäärittämään, kuinka ohjelmistosuunnittelulla voidaan lisätä jäsenmääriä ja parantaa autonpesupalveluiden operatiivista tehokkuutta. Yhteinen suunnitteluosaamisemme ja yhdessä tekemisen kulttuurimme on ainutlaatuista, ja aivan menestyksemme ytimessä. Kumppanina Vincitin väki kykenee toimittamaan juuri oikeat ratkaisut ja raikasta otetta kehitysstrategiaamme.”

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: +358 40 589 8316

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi