|AUCTION DATE:
|FEB 18, 2020
|START DATE:
|FEB 19, 2020
|MATURITY DATE:
|FEB 26, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|369.1 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD FEB 19-26 2020: 444.1 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 75 BLN SEK FOR THE PERIOD FEB 19-26 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON FEB 18 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 369.1 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON FEB 18 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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