CALHOUN, Georgia (USA), Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute für das vierte Quartal 2019 Nettoerträge in Höhe von 265 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS) von 3,68 USD bekannt, einschließlich eines einmaligen Steuervorteils von 136 Millionen USD. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 162 Millionen USD und der EPS auf 2,25 USD. Der Nettoumsatz betrug im vierten Quartal 2019 2,4 Milliarden USD. Dies entspricht einem Anstieg von 1,0 %, wie ausgewiesen, und wechselkursbereinigt von 1,7 %. Im vierten Quartal 2018 wurden ein Nettoumsatz von 2,45 Milliarden USD, ein Nettoertrag von 229 Millionen USD und ein EPS von 3,05 USD ausgewiesen. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 188 Millionen USD und der EPS auf 2,53 USD.



In den zwölf Monaten zum 31. Dezember 2019 wurden ein Nettoertrag in Höhe von 744 Millionen USD und ein EPS in Höhe von 10,30 USD verzeichnet. Der einmalige Steuervorteil im vierten Quartal ist hierin enthalten. Der Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 725 Millionen USD und der EPS betrug 10,04 USD. Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr in Höhe von ca. 10 Milliarden USD zeigte sich gegenüber dem Vorjahresergebnis unverändert, wie ausgewiesen, bzw. stieg wechselkursbereinigt um 2 %. In den zwölf Monaten zum 31. Dezember 2018 wurden ein Nettoumsatz von ca. 10 Milliarden USD, Nettoerträge von 862 Millionen USD und ein Gewinn je Aktie von 11,47 USD ausgewiesen. Die Nettoerträge ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten beliefen sich auf 922 Millionen USD, bei einem EPS von 12,33 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO von Mohawk Industries, kommentierte die Ergebnisse des vierten Quartals wie folgt: „Mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einer sehr starken Geldschöpfung fielen unsere im vierten Quartal erzielten Ergebnisse wie erwartet aus. Der operative und der freie Cash Flow betrugen im vierten Quartal 440 Millionen USD bzw. 300 Millionen USD. Im Gesamtjahr beliefen sich der operative und der freie Cash Flow auf ca. 1,4 Milliarden USD bzw. 870 Millionen USD. Unser Fremdfinanzierungsgrad steuert auf historische Tiefstände zu und bietet uns die Flexibilität, zusätzliche Gelegenheiten zu nutzen. Im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms erwarben wir im vierten Quartal Aktien in Höhe von ca. 23 Millionen USD und insgesamt in Höhe von 375 Millionen USD seit Auflegung des Rückkaufprogramms.

Wie erwartet sahen sich unsere Unternehmen weiterhin Herausforderungen wie einer gedämpften Nachfrage, einem verschärften Wettbewerb und einem geringeren Produktionsvolumen gegenüber. In den USA wurden die Märkte nach wie vor durch den starken Dollar, die Auswirkungen von LVT auf andere Produkte und positive Trends im Wohnungsbau beeinflusst, die Rückenwind bieten dürften. Der Wettbewerb auf unseren globalen Märkten hat sich verschärft. Diese Entwicklung beeinflusst unsere Preise und unseren Produktmix, da wir das Wachstum durch höhere Investitionen in Verkauf und Marketing fördern werden. Zahlreiche Länder, in denen wir tätig sind, stimulieren ihre Volkswirtschaften durch niedrigere Zinssätze, um die Verbraucherausgaben und das diesjährige Wirtschaftswachstum zu steigern. Kurzfristig gehen wir nach wie vor davon aus, dass die meisten unserer Märkte in unseren Produktkategorien weiterhin unter Druck stehen werden.

„Während des gesamten Berichtszeitraums haben wir Änderungen vorgenommen, um die Umsätze zu steigern und die Kosten zu verringern. Wir haben unsere LVT-Produktion in den USA und Europa verbessert und unsere Teppichwerke in den USA neu ausgerichtet. Wir haben unsere Keramikproduktion und -bestände verringert und werden Holzfußbodenwerke in den USA und Europa schließen. Wir verringern die Komplexität unserer Werke, optimieren die Prozesse, um die Kosten zu senken, und steigern die Effizienz durch eine höhere Automatisierung. Wir steigern weiterhin die Produktivität und das Volumen unserer neuen Investitionen in LVT, amerikanische Arbeitsplatten, russische Vinylplatten und europäische Teppichfliesen. Unsere Übernahmen in Australien und Brasilien installieren hochmoderne Anlagen, die ihre Produktportfolios erweitern werden. Wir führen neue Design- und Performance-Innovationen ein, um unsere Marktpositionen zu verbessern und unseren Kundenstamm zu erweitern. Um sowohl neue als auch bestehende Produkte zu fördern, erhöhen wir unsere Investitionen in Vertrieb und Marketing.

„Im Quartal blieb der Umsatz unseres Segments Global Ceramic Segment unverändert, wie ausgewiesen, bzw. stieg wechselkursbereinigt um 1,5 %. Die Betriebsmarge des Segments betrug 6 %, wie ausgewiesen, und ging im Jahresvergleich vor allem aufgrund der Inflation und niedrigeren Produktionsraten zurück, was durch die Produktivität teilweise kompensiert wurde. Die meisten Märkte des Segments sahen sich einer gedämpften Nachfrage und Überkapazitäten in der Branche gegenüber, die die Marktpreise und Margen drückten. Auf unserem US-Keramikgeschäft lastete weiterhin Druck, da LVT Marktanteile abgriff und aufgrund von Zolltarifen vorgezogene Keramikkäufe zu hohen Lagerbeständen in der Branche führte. Um unsere eigenen Lagerbestände anzupassen, verringerten wir deutlich die Produktion in unseren nordamerikanischen Keramikwerken, was zu einer Kostensteigerung führte. Um den Umsatz zu steigern, führen wir mehrere neue Produkte ein und setzen auf den wichtigsten Märkten zusätzliche Handelsvertreter und Designberater ein. Wir haben mit der Herstellung unserer eigenen neuen Klickfliese in verschiedenen Größen und Designs begonnen und bereits Bestellungen von Großkunden erhalten. Unsere Umsätze mit Quarzarbeitsplatten stiegen, da wir die Produktivität in unserem neuen Werk erhöht haben. In Mexiko haben wir durch die Erweiterung von Marken, Vertrieb und Produktangebot um größere Formate, Keramikprodukte und eine umfangreichere Wandfliesenkollektion weiter Marktanteile gewonnen. In Brasilien verzeichneten wir in diesem Berichtszeitraum ein gutes Umsatzwachstum. Wir haben eine neue Keramiklinie eingeführt, um größere Formate für unsere Premium-Kollektionen zu schaffen. Die südeuropäischen Volkswirtschaften entwickeln sich nach wie vor langsam, was sich auf unsere primären Keramikmärkte und die Preisgestaltung der Industrie auswirkt. In Europa haben wir unser Volumen vergrößert und sind dabei, unsere Aktivitäten in den Vertriebskanälen für die gewerbliche Nutzung und den Outdoor-Einsatz auszubauen. In Russland haben wir unseren Umsatz in einem weichen Markt gesteigert. Wir werden dort eine zusätzliche Keramikproduktion für Supergroßformate und ein neues Werk für die Produktion von Premium-Sanitärkollektionen in Betrieb nehmen.

„Im Laufe des Quartals ging der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 4 % zurück, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 5 %. Die Betriebsmarge betrug 3 %, wie ausgewiesen, bzw. 7 % ohne Restrukturierungs- und andere Kosten. Das Betriebsergebnis des Segments ging in erster Linie aufgrund des geringeren Volumens, geringerer Preise und des Produktmixes zurück. Wir haben viele Initiativen umgesetzt, um das Unternehmen an die gegenwärtigen Bedingungen anzupassen, darunter die Schließung von drei Werken, die Konsolidierung kostenintensiver Betriebe und die Reduzierung der Holzfertigung. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen werden sich verstärken und im dritten Quartal 2020 mit vollem Kostenvorteil zu einem Lagerbestandsabbau führen. Im Quartal fiel der Umsatz von Teppichböden für den Wohnbereich in den Bereichen Neubau und Mehrfamilienhäuser am besten aus. Wir nutzen unsere Stärken im Design und in der Fasertechnologie, um sowohl in den Premium- als auch in den preiswerten Teppichkategorien differenzierte neue Kollektionen anzubieten. Um für unsere Gewerbekunden einen größeren Wert zu schaffen und unsere Kosten zu verbessern, haben wir in neue Designkapazitäten, eigene Teppichfliesenrückseiten und in die Materialherstellung investiert. Wir haben die Produktion und die Geschwindigkeit unserer LVT-Werke erhöht. Laufende Initiativen werden die Formulierungen und den Durchsatz weiter verbessern. Während des Berichtszeitraums wurden die US-Zölle für Klick-LVT abgeschafft. Der Markt passte die Preise an, um dieser Änderung Rechnung zu tragen. Um unsere Preispunkte auszubauen und unsere einzigartigen visuellen Merkmale und Eigenschaften hervorzuheben, führen wir für den privaten und den gewerblichen Markt neue starre und flexible LVT-Kollektionen ein. Der Virus in China verschiebt den Start einiger Produktionen und könnte möglicherweise die Versorgung mit einigen LVT-Produkten unterbrechen, je nachdem, wann der Produkttransport wieder aufgenommen werden kann. Der Absatz unserer wasserfesten Laminatprodukte nimmt zu, und wir erwarten aufgrund ihrer authentischen Dekore, ihrer Haltbarkeit und der einfachen Verlegung ein weiteres Wachstum. Zur Unterstützung eines höheren Laminatabsatzes rüsten wir unsere HDF-Plattenproduktion auf, um Kapazitäten zu erhöhen und Kosten zu verringern.

„Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World um 3 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 4 %. Die Betriebsmarge des Segments betrug 13 %, wie ausgewiesen, bzw. 14 % ohne Umstrukturierungs- und sonstige Kosten, was auf das Volumenwachstum, die geringeren Anlaufkosten und die geringere Inflation zurückzuführen ist, teilweise kompensiert durch die Preisgestaltung und den Produktmix. Im gesamten Segment haben unsere Investitionen in Produktinnovationen, Kostenverbesserungen, Übernahmen und neue Geschäftssparten unsere Ergebnisse gestärkt. Wir übertreffen den europäischen Laminatmarkt. Der Umsatz unserer neuen Signature-Kollektion legt aufgrund ihrer höheren Ausgereiftheit rasch zu. Wir haben die Konsolidierung der Holzfertigung in unserem Werk in Malaysia angekündigt, mit der wir Kosten verringern und unsere Flexibilität erhöhen werden, um unsere Kunden besser zufriedenzustellen. Unser LVT-Umsatz wuchs, da sich unsere Fertigungsproduktivität deutlich verbesserte. Unsere neuen starren Kollektionen werden gut angenommen. Unsere neue Generation flexibler LVT-Produkte bietet unsere realistischsten Holz- und Steindekore. Unsere Geschäfte mit Paneelen und Dämmstoffen haben in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld gute Ergebnisse erzielt. In Australien und Neuseeland stiegen unsere Verkäufe von weichen und harten Oberflächen in einem schwierigen Umfeld. Wir werden viele neue Teppichkollektionen auf den Markt bringen, um unser Angebot zu erweitern.

„Die Marktbedingungen bleiben in den meisten unserer Geschäftsbereiche und Regionen schwierig. Als Reaktion darauf passen wir unsere Geschäftsstrategien an, verbessern unser Produktangebot und strukturieren unsere Abläufe um. Wir erhöhen unsere Investitionen in Verkauf und Marketing, erweitern unsere kommerzielle Beteiligung und verbessern sowohl unsere Premium- als auch unsere Value-Kollektionen. Um unseren Vertrieb auf neue Kanäle und Regionen auszudehnen, führen wir viele neue Produktinnovationen und -kategorien ein. Unsere neuen LVT-, Arbeitsplatten-, Vinyl- und Teppichfliesenwerke verbessern ihre Produktivität, da wir in die Erweiterung unseres Kundenstamms und unseres Umsatzvolumens investieren. Da unsere LVT-Fertigungskapazität mit höherer Geschwindigkeit und Effizienz wächst, verbessern wir Design und Funktionalität und steigern den Verkauf unserer starren und flexiblen Produkte. Wir beschränken den üblichen Bestandsaufbau, den wir normalerweise im ersten Quartal vornehmen, da wir unsere Produktion abhängig von der Marktnachfrage steuern. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren liegt unsere EPS-Prognose für das erste Quartal 2020 bei 1,90 bis 2,00 USD, ohne Berücksichtigung einmaliger Kosten.

„Das LVT-Wachstum in den USA, die Wechselkurse und die globalen Überkapazitäten sind weiterhin Gegenwind für unsere Unternehmen. Wir führen spezifische Maßnahmen durch, um uns an wechselnde Verbraucherpräferenzen, an sich verändernden Märkte und an den Wettbewerbsdruck anzupassen. Für das Gesamtjahr 2020 erwarten wir, dass unsere Maßnahmen zur Steigerung des Absatzes und des Vertriebs, zur Kostensenkung und zur stärkeren Auslastung unserer neuen Werke zu besseren Ergebnissen als im Vorjahr führen werden, wobei sich unsere Leistung in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen wird. Unsere Bilanz sollte sich durch eine anhaltend starke Cash-Generierung weiter verbessern. Unsere Ziele bleiben weiterhin darauf ausgerichtet, unseren Aktionären langfristigen Wert zu liefern.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt – mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Rohstoffpreisen und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, Zeitpunkt und Durchführung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Operationen, Einführung neuer Produkte, Rationalisierung der Operationen, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Cost of sales 1,801,705 1,802,228 7,294,629 7,145,564 Gross profit 622,807 646,390 2,676,043 2,838,070 Selling, general and administrative expenses 467,993 433,014 1,848,819 1,742,744 Operating income 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Interest expense 10,962 14,411 41,272 38,827 Other (income) expense, net (9,522 ) 504 36,407 7,298 Earnings before income taxes 153,374 198,461 749,545 1,049,201 Income tax expense (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346 Net earnings including noncontrolling interest 264,673 230,043 744,571 864,855 Net income attributable to noncontrolling interest 6 704 360 3,151 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.69 3.07 10.34 11.53 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,640 73,856 71,986 74,413 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.68 3.05 10.30 11.47 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 440,675 286,859 1,418,761 1,181,344 Depreciation and amortization $ 153,759 139,092 576,452 521,765 Capital expenditures $ 139,849 151,161 545,462 794,110 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2019 December 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 134,785 119,050 Receivables, net 1,526,619 1,606,159 Inventories 2,282,328 2,287,615 Prepaid expenses and other current assets 485,725 496,472 Total current assets 4,429,457 4,509,296 Property, plant and equipment, net 4,698,917 4,699,902 Right of use operating lease assets 323,003 - Goodwill 2,570,027 2,520,966 Intangible assets, net 928,879 961,810 Deferred income taxes and other non-current assets 436,397 407,149 Total assets $ 13,386,680 13,099,123 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498 1,742,373 Accounts payable and accrued expenses 1,559,140 1,523,866 Current operating lease liabilities 101,945 - Total current liabilities 2,712,583 3,266,239 Long-term debt, less current portion 1,518,388 1,515,601 Non-current operating lease liabilities 228,155 - Deferred income taxes and other long-term liabilities 801,106 877,224 Total liabilities 5,260,232 5,659,064 Total stockholders' equity 8,126,448 7,440,059 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,386,680 13,099,123 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales: Global Ceramic $ 858,337 861,238 3,631,142 3,552,856 Flooring NA 936,387 973,680 3,843,714 4,029,148 Flooring ROW 629,788 613,700 2,495,816 2,401,630 Intersegment sales - - - - Consolidated net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Operating income (loss): Global Ceramic $ 53,172 76,005 340,058 442,898 Flooring NA 27,011 79,158 167,385 347,937 Flooring ROW 83,036 72,467 359,428 345,801 Corporate and intersegment eliminations (8,405 ) (14,254 ) (39,647 ) (41,310 ) Consolidated operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Assets: Global Ceramic $ 5,419,896 5,194,030 Flooring NA 3,823,654 3,938,639 Flooring ROW 3,925,246 3,666,617 Corporate and intersegment eliminations 217,884 299,837 Consolidated assets $ 13,386,680 13,099,123





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322 Deferred loan cost write off 601 - 601 - Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China(1) (5,226 ) - 59,946 - Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606 Income taxes - reversal of uncertain tax position (603 ) (2,857 ) 56 (4,606 ) European tax restructuring(2) (136,194 ) - (136,194 ) - Income taxes (12,183 ) (73,282 ) (46,842 ) (37,817 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 161,689 187,512 725,338 922,017 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.25 2.53 10.04 12.33 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773 (1) In September, the US commerce department imposed a 104% countervailing duty on top of the 25% general tariffs on all ceramic produced in China. As a consequence, ceramic purchases from China will dramatically decline and Mohawk took a $60 million write off to our investment in a Chinese manufacturer and distributor, of which $5 million was recovered in Q4 2019. (2) The Company implemented select operational, administrative and financial restructurings that centralized certain business processes and intangible assets in various European jurisdictions into a new entity. The restructurings resulted in a current tax liability of $136 million, calculated by measuring the fair value of intangible assets transferred. The Company offset the tax liability with the utilization of $136 million of deferred tax assets from accumulated net operating loss carry forwards. The restructurings also resulted in the Company recording a $136 million deferred tax asset, and a corresponding deferred tax benefit, related to the tax basis of the intangible assets transferred. Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) December 31, 2019 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498 Long-term debt, less current portion 1,518,388 Less: Cash and cash equivalents 134,785 Net Debt $ 2,435,101 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended March 30, 2019 June 29, 2019 September 28, 2019 December 31, 2019 December 31, 2019 Operating income $ 165,330 266,860 240,220 154,814 827,224 Other (expense)/income 3,736 3,048 (52,713 ) 9,522 (36,407 ) Net (income) loss attributable to noncontrolling interest 10 (213 ) (151 ) (6 ) (360 ) Depreciation and amortization 137,291 140,482 144,920 153,759 576,452 EBITDA 306,367 410,177 332,276 318,089 1,366,909 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,495 8,840 1,542 49,802 99,679 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China - - 65,172 (5,226 ) 59,946 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,164 - 222 3,938 Release of indemnification asset - - (659 ) 603 (56 ) Adjusted EBITDA $ 348,414 420,181 398,331 363,490 1,530,416 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.6 Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Adjustment to net sales on constant shipping days (36,469 ) - 713 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 18,721 - 178,290 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,406,764 2,448,618 10,149,675 9,983,634 Less: impact of acquisition volume (34,597 ) - (359,949 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 2,372,167 2,448,618 9,789,726 9,983,634 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 858,337 861,238 Adjustment to net sales on constant shipping days (11,889 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 1,969 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 848,417 861,238 Less: impact of acquisition volume (20,728 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 827,689 861,238 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 936,387 - 973,680 Adjustment to net sales on constant shipping days (14,631 ) - - Segment net sales on constant shipping days $ 921,756 - 973,680 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 629,788 613,700 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,948 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 16,752 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 636,592 613,700 Less: impact of acquisition volume (13,869 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 622,723 613,700 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 Selling, general and administrative expenses $ 467,993 433,014 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,651 ) (10,268 ) Release of indemnification asset (2 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 463,340 422,746 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,613 106,954 78,650 Release of indemnification asset 2 - 247 - Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Adjusted operating income $ 204,840 240,710 938,363 1,189,335 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 53,172 76,005 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,204 4,162 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 6,721 Adjusted segment operating income $ 54,376 86,888 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 27,011 79,158 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,149 7,159 Adjusted segment operating income $ 69,160 86,317 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 83,036 72,467 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,235 5,949 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 - Adjusted segment operating income $ 89,493 78,416 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Earnings before income taxes $ 153,374 198,461 749,545 1,049,201 Noncontrolling interests (6 ) (704 ) (360 ) (3,151 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (5,226 ) - 59,946 - Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606 Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322 Deferred loan cost write off 601 - 601 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 199,370 232,069 913,292 1,148,786 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Income tax expense $ (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346 European tax restructuring 136,194 - 136,194 - Income taxes - reversal of uncertain tax position 603 2,857 (56 ) 4,606 Income tax effect of adjusting items 12,183 73,282 46,842 37,817 Adjusted income tax expense $ 37,681 44,557 187,954 226,769 Adjusted income tax rate 18.9 % 19.2 % 20.6 % 19.7 %





Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgestimmt werden, für seine Investoren wie folgt von Nutzen sind: Nicht-GAAP-konforme Umsatzkennzahlen helfen bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Perioden. Nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen tragen zum Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Geschäfts des Unternehmens bei und helfen beim Vergleich der Gewinne mit denen früherer und zukünftiger Berichtszeiträume. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Von den nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten des Unternehmens sind unter anderem folgende Posten ausgeschlossen: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen sowie die Auswirkungen von Übernahmen. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Von den nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossene Posten sind unter anderem: Restrukturierung, übernahme- und integrationsbedingte sowie sonstige Kosten, die Bilanzierung des Erwerbs von Unternehmen, einschließlich der Aufstockung der Bestände, die Freigabe von Entschädigungsleistungen und die Umkehrung ungewisser Steuerpositionen.

