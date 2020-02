CALHOUN, Georgia, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos de 265 millones de USD en el cuarto trimestre de 2019 y un beneficio diluido por acción (BPA) de 3,68 USD, además de una ventaja fiscal única de 136 millones de USD. Los resultados netos ajustados han ascendido a 162 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 2,25 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2019 fueron de 2400 millones de USD, un descenso del 1,0 % según los informes, y del 1,7 % con tipos de cambio y días constantes. En el cuarto trimestre de 2018, las ventas netas fueron de 2450 millones de USD, los beneficios netos fueron de 229 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 3,05 USD. Los beneficios netos ajustados fueron de 188 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 2,53 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



El ejercicio de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2019 se ha cerrado con unos beneficios netos fueron de 744 millones de USD y unos beneficios por acción de 10,30 USD, lo que incluye la ventaja fiscal única del cuarto trimestre. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 725 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 10,04 USD. Durante el año, las ventas netas alcanzaron los 10 000 millones de USD aproximadamente, manteniéndose con respecto al año anterior, según los informes, o suponiendo un incremento del 2 % con tipos de cambio y días constantes. El ejercicio de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2018 se cerró con unas ventas netas de 10 000 millones de USD aproximadamente, unos beneficios netos de 862 millones de USD y unos beneficios por acción de 11,47 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos; mientras que los beneficios netos y los beneficios por acción fueron de 922 millones de USD y 12,33 USD, respectivamente.

En relación con el rendimiento del cuarto trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, declaró: «Nuestros resultados del cuarto trimestre han sido los esperados, con datos de ventas en la línea del último año y una robustísima generación de efectivo. El flujo de efectivo disponible y el flujo de tesorería operativo del trimestre ascendieron a 440 y 300 millones de USD, respectivamente. En el conjunto del año, el flujo de efectivo disponible fue de 1400 millones de USD aproximadamente, y el flujo de tesorería operativo, de unos 870 millones de USD. El apalancamiento de nuestra sociedad se está acercando a mínimos históricos, por lo que disfrutamos de la flexibilidad necesaria para acometer nuevas oportunidades. En aplicación de nuestro programa de readquisición de acciones, hemos comprado cerca de 23 millones de USD en el cuarto trimestre, lo que engrosa un total de 375 millones de USD desde la creación del programa de recompra.

«Tal y como habíamos previsto, nuestros negocios todavía se enfrentan a la debilidad de la demanda, al aumento de la competencia y a la disminución del volumen de producción. Por una parte, los mercados estadounidenses siguen recibiendo los beneficios de la pujanza del dólar, y, por otra, cabe pensar que el impacto de las LVT sobre otros productos y las tendencias favorables en el sector inmobiliario representen un apoyo. La competencia ha aumentado en nuestros mercados globales, lo que afecta a nuestros precios y combinaciones de productos, ya que aprovechamos las inversiones en ventas y marketing para impulsar el crecimiento. Muchos países en los que operamos están recortando los tipos de interés a fin de estimular sus economías y fomentar el gasto de los consumidores, al tiempo que refuerzan el crecimiento económico durante el año. A corto plazo, no contamos con que la presión sobre nuestras categorías de productos se disipe en la mayoría de los mercados.

»A lo largo del ejercicio, hemos llevado a cabo cambios con objeto de aumentar las ventas y reducir los costes. Por ello, hemos mejorado la fabricación de LVT en EE. UU. y Europa, y hemos reajustado nuestras operaciones de venta de moquetas en EE. UU. Hemos reducido tanto la producción como los inventarios de productos cerámicos y estamos cerrando plantas de suelos de madera en EE. UU. y Europa. Asimismo, estamos simplificando nuestras operaciones, mejorando los procesos para reducir costes y aumentando la automatización con el fin de ser más eficientes. Seguimos mejorando la productividad y el volumen de nuestras nuevas inversiones en encimeras de LVT en EE. UU., láminas de vinilo en Rusia y moqueta en losetas en Europa. Nuestras adquisiciones en Australia y Brasil están instalando equipos de última generación con los que ampliar la cartera de productos. Además, estamos introduciendo innovaciones en términos de diseño y rendimiento, con el objetivo de mejorar nuestras posiciones en el mercado y ampliar nuestra base de clientes. A fin de promocionar productos nuevos y existentes, también estamos incrementando la inversión en ventas y marketing.

»Durante el trimestre, nuestras ventas del segmento de Cerámica Internacional se mantuvieron, según los informes, y disminuyeron un 1,5 % con tipos de cambio y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 6 %, según los informes, con un descenso interanual causado principalmente por la inflación y la reducción en los niveles de producción, que se ha visto parcialmente contrarrestado por la productividad. La mayoría de los mercados del segmento se han enfrentado a una tímida demanda y al superávit en la industria, factores que han acotado tanto los precios como los márgenes de mercado. En Estados Unidos, nuestro negocio de cerámica ha seguido bajo la presión de las LVT, que han ganado cuota y siguen acaparando gran parte de los inventarios del sector de las compras de cerámica en previsión de futuros aranceles. Para ajustar nuestros propios niveles de inventario, hemos reducido significativamente la producción de nuestras plantas de cerámica en Norteamérica, que acrecentaban nuestros costes. Asimismo, a fin de mejorar las ventas, estamos introduciendo varios productos nuevos y sumando representantes de ventas y consultores de diseño en los principales mercados. Hemos iniciado la fabricación de nuestras nuevas baldosas patentadas de tipo clic en varios tamaños y diseños, y ya hemos recibido pedidos de clientes de peso. Nuestras ventas de encimeras de cuarzo aumentaron a medida que incrementamos la productividad en nuestra nueva planta. En México, hemos expandido nuestras marcas, a fin de seguir ganando cuota de mercado. Con la misma intención, hemos ampliado tanto la distribución como la oferta de productos de mayores dimensiones, productos de porcelana y una colección de azulejos de pared más completa. En Brasil, nuestras ventas han experimentado un crecimiento considerable a lo largo del ejercicio, y hemos dado luz verde a una nueva línea de porcelana para ofrecer tamaños más grandes en nuestras colecciones de alta gama. La actividad económica en el sur de Europa sigue ralentizada, lo que afecta a nuestros principales mercados de cerámica y a los precios del sector. En lo que respecta al territorio europeo, hemos aumentado nuestro volumen y estamos ampliando nuestras actividades en los mercados comerciales y de productos para exteriores. En Rusia hemos logrado aumentar nuestras ventas en un mercado débil, y estamos poniendo en marcha una producción adicional de porcelana en tamaños muy grandes, así como una nueva planta para la producción de productos sanitarios de primera calidad coordinados.

»Durante el trimestre, las ventas del segmento Suelos de Norteamérica disminuyeron un 4 % según los informes, un 5 % en días constantes con un margen operativo del 3 % según los informes, y un 7 % sin incluir la reestructuración ni otros gastos. Los ingresos de explotación del segmento han caído principalmente como consecuencia de los recortes en términos de volumen, precio y combinaciones. Hemos puesto en marcha diversas iniciativas para adaptar el negocio a las condiciones actuales, tales como el cierre de tres plantas, la consolidación de operaciones de alto coste y la reducción de la fabricación de madera. Los efectos de estas medidas tendrán un mayor alcance y afectarán a todo el inventario, posibilitando una recuperación total de los costes en el tercer trimestre de 2020. Durante el trimestre, nuestras ventas de alfombras residenciales tuvieron un mejor rendimiento en los nuevos canales multifamiliares y de construcción doméstica. Estamos aprovechando nuestros puntos fuertes en diseño y tecnología de fibra para ofrecer nuevas colecciones diferenciadas, tanto en las categorías de gama alta de alfombras como en las más asequibles. Para generar un valor mayor para nuestros clientes comerciales y mejorar nuestros costes, invertimos en nuevas capacidades de diseño, patentes de forrado para moqueta en losetas y fabricación de materiales. Hemos aumentado la producción y la velocidad de nuestras operaciones de LVT, y las iniciativas en curso mejorarán aún más las formulaciones y el rendimiento. Durante el período, se eliminaron los aranceles estadounidenses sobre los LVT de clic y se produjo un reajuste de los precios del mercado como reflejo de este cambio. Para ampliar nuestros precios y destacar nuestros exclusivos diseños y prestaciones, estamos presentando nuevas colecciones de LVT rígidos y flexibles para mercados residenciales y comerciales. La epidemia china está retrasando la puesta en marcha de parte de la producción y podría interferir en algunos servicios de LVT, en función de cuándo se reanuden los envíos de productos. La venta de nuestros productos laminados resistentes al agua está aumentado y prevemos un crecimiento continuado debido a su apariencia realista, su durabilidad y su facilidad de instalación. Estamos actualizando nuestra producción de tableros de fibra de alta densidad para fomentar la venta de laminado, ampliar nuestra capacidad y mejorar nuestros costes.

»Durante el trimestre, las ventas del segmento Suelos del Resto del Mundo aumentaron un 3 %, según los informes, y un 4 % con tipos de cambio y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 13 %, según los informes, y del 14 %, lo que no incluye la restructuración ni otros gastos, debido al crecimiento del volumen, la reducción de los costes iniciales y a una inflación más baja, parcialmente contrarrestada por los precios y la combinación de productos. Nuestras inversiones en innovación de productos, mejoras de costes, adquisiciones y nuevos negocios fortalecieron nuestros resultados en todo el segmento. Estamos superando el rendimiento del mercado europeo de laminado y las ventas de nuestra nueva colección Signature están aumentando rápidamente gracias su mayor sofisticación. Anunciamos la consolidación de la fabricación de madera en nuestras instalaciones en Malasia, que reducirá los costes y aumentará nuestra flexibilidad para una mayor satisfacción de nuestros clientes. Nuestras ventas de LVT crecieron a medida que nuestra productividad de fabricación mejoró significativamente. Asimismo, nuestras nuevas colecciones rígidas están teniendo una gran acogida y la nueva generación de LVT flexibles ofrece nuestros diseños de madera y piedra más realistas. Nuestros negocios de paneles y aislamiento también obtuvieron buenos resultados en un entorno más competitivo. En Australia y Nueva Zelanda, nuestras ventas de productos de superficie blanda y dura crecieron en un entorno difícil, y estamos introduciendo nuevas colecciones de alfombras para diversificar nuestra oferta.

»Las condiciones del mercado siguen siendo todo un reto para la mayoría de nuestras empresas y regiones. En consecuencia, estamos ajustando nuestras estrategias empresariales, mejorando nuestra oferta de productos y reestructurando nuestras operaciones. Asimismo, estamos incrementando nuestras inversiones en ventas y marketing, ampliando nuestra participación comercial y mejorando tanto nuestras colecciones de alta gama como las más asequibles. A fin de ampliar nuestra distribución a nuevos canales y regiones, estamos introduciendo diversas innovaciones y categorías de productos nuevas en el mercado. Nuestras nuevas plantas de LVT, encimeras, láminas de vinilo y moqueta en losetas están incrementando su productividad a medida que invertimos en la ampliación de nuestra base de clientes y el volumen de ventas. A medida que crece nuestra capacidad de fabricación de LVT, con una velocidad y eficiencia superiores, mejoramos el diseño y las prestaciones, e incrementamos las ventas de nuestras ofertas rígidas y flexibles. Por otro lado, vamos a limitar la producción de inventario tradicional que normalmente llevamos a cabo en el primer trimestre, ya que estamos adaptando nuestra producción a la demanda del mercado. Teniendo en cuenta estos datos, nuestra previsión de beneficios por acción para el cuarto trimestre de 2020 se sitúa entre 1,90 y 2,20 USD, sin incluir los cargos únicos.

»El crecimiento de los LVT en EE. UU., los tipos de cambio y el superávit global siguen representando un escollo para nuestros negocios. Estamos implantando iniciativas específicas para adaptarnos a los cambios en las preferencias de los consumidores y de los mercados, así como a las presiones competitivas. Para el conjunto del ejercicio de 2020, pronosticamos que las acciones que hemos llevado a cabo para aumentar las ventas y la distribución, reducir los costes y mejorar el uso de nuestras nuevas plantas proporcionarán mejores resultados interanuales, con una aceleración de nuestro rendimiento durante el segundo semestre. El balance debería seguir mejorando, con una generación de efectivo sólida y continuada. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer valor a largo plazo a nuestros accionistas».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional, que crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas norteamericano hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, que opera en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las afirmaciones de los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas empresariales, las estrategias de crecimiento y operativas y asuntos similares, y aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones de futuro incluidas en la ley de reforma de los litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones de futuro sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector; competencia; inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos; inflación y deflación en los mercados de consumo; costes y suministro de energía; nivel de gastos de capital en un momento determinado; implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de las operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

(Amounts in thousands, except per share data)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704

Adjusting items:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449

Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359

Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322

Deferred loan cost write off 601 - 601 -

Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China(1) (5,226 ) - 59,946 -

Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606

Income taxes - reversal of uncertain tax position (603 ) (2,857 ) 56 (4,606 )

European tax restructuring(2) (136,194 ) - (136,194 ) -

Income taxes (12,183 ) (73,282 ) (46,842 ) (37,817 )

Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 161,689 187,512 725,338 922,017

Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.25 2.53 10.04 12.33

Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773

(1) In September, the US commerce department imposed a 104% countervailing duty on top of the 25% general tariffs on all ceramic produced in China. As a consequence, ceramic purchases from China will dramatically decline and Mohawk took a $60 million write off to our investment in a Chinese manufacturer and distributor, of which $5 million was recovered in Q4 2019.

(2) The Company implemented select operational, administrative and financial restructurings that centralized certain business processes and intangible assets in various European jurisdictions into a new entity. The restructurings resulted in a current tax liability of $136 million, calculated by measuring the fair value of intangible assets transferred. The Company offset the tax liability with the utilization of $136 million of deferred tax assets from accumulated net operating loss carry forwards. The restructurings also resulted in the Company recording a $136 million deferred tax asset, and a corresponding deferred tax benefit, related to the tax basis of the intangible assets transferred.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(Amounts in thousands)

December 31, 2019

Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498

Long-term debt, less current portion 1,518,388

Less: Cash and cash equivalents 134,785

Net Debt $ 2,435,101

Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA

(Amounts in thousands) Trailing Twelve

Three Months Ended Months Ended

March 30, 2019 June 29, 2019 September 28, 2019 December 31, 2019 December 31, 2019

Operating income $ 165,330 266,860 240,220 154,814 827,224

Other (expense)/income 3,736 3,048 (52,713 ) 9,522 (36,407 )

Net (income) loss attributable to noncontrolling interest 10 (213 ) (151 ) (6 ) (360 )

Depreciation and amortization 137,291 140,482 144,920 153,759 576,452

EBITDA 306,367 410,177 332,276 318,089 1,366,909

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,495 8,840 1,542 49,802 99,679

Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China - - 65,172 (5,226 ) 59,946

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,164 - 222 3,938

Release of indemnification asset - - (659 ) 603 (56 )

Adjusted EBITDA $ 348,414 420,181 398,331 363,490 1,530,416

Net Debt to Adjusted EBITDA 1.6

Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018

Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634

Adjustment to net sales on constant shipping days (36,469 ) - 713 -

Adjustment to net sales on a constant exchange rate 18,721 - 178,290 -

Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,406,764 2,448,618 10,149,675 9,983,634

Less: impact of acquisition volume (34,597 ) - (359,949 ) -

Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 2,372,167 2,448,618 9,789,726 9,983,634

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018

Net sales $ 858,337 861,238

Adjustment to net sales on constant shipping days (11,889 ) -

Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 1,969 -

Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 848,417 861,238

Less: impact of acquisition volume (20,728 ) -

Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 827,689 861,238

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant shipping Days

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018

Net sales $ 936,387 - 973,680

Adjustment to net sales on constant shipping days (14,631 ) - -

Segment net sales on constant shipping days $ 921,756 - 973,680

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018

Net sales $ 629,788 613,700

Adjustment to net sales on constant shipping days (9,948 ) -

Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 16,752 -

Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 636,592 613,700

Less: impact of acquisition volume (13,869 ) -

Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 622,723 613,700

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

December 31, 2019 December 31, 2018

Selling, general and administrative expenses $ 467,993 433,014

Adjustments to selling, general and administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,651 ) (10,268 )

Release of indemnification asset (2 ) -

Adjusted selling, general and administrative expenses $ 463,340 422,746

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018

Operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,613 106,954 78,650

Release of indemnification asset 2 - 247 -

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359

Adjusted operating income $ 204,840 240,710 938,363 1,189,335

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018

Operating income $ 53,172 76,005

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,204 4,162

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 6,721

Adjusted segment operating income $ 54,376 86,888

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018

Operating income $ 27,011 79,158

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,149 7,159

Adjusted segment operating income $ 69,160 86,317

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018

Operating income $ 83,036 72,467

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,235 5,949

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 -

Adjusted segment operating income $ 89,493 78,416

Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018

Earnings before income taxes $ 153,374 198,461 749,545 1,049,201

Noncontrolling interests (6 ) (704 ) (360 ) (3,151 )

Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359

Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (5,226 ) - 59,946 -

Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606

Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322

Deferred loan cost write off 601 - 601 -

Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 199,370 232,069 913,292 1,148,786

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018

Income tax expense $ (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346

European tax restructuring 136,194 - 136,194 -

Income taxes - reversal of uncertain tax position 603 2,857 (56 ) 4,606

Income tax effect of adjusting items 12,183 73,282 46,842 37,817

Adjusted income tax expense $ 37,681 44,557 187,954 226,769