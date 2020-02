CALHOUN, Géorgie, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 265 millions de dollars et un bénéfice dilué par action (BPA) de 3,68 dollars, au quatrième trimestre 2019, incluant un avantage fiscal unique de 136 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 162 millions de dollars et le BPA à 2,25 dollars, hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2019 a atteint à 2,4 milliards de dollars, en baisse de 1,0 % pour le trimestre et de 1,7 % à taux de change et jours constants. Pour le quatrième trimestre 2018, le chiffre d'affaires net était de 2,45 milliards de dollars, le bénéfice net de 229 millions de dollars et le BPA de 3,05 dollars, le bénéfice net ajusté était de 188 millions de dollars et le BPA de 2,53 dollars, hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2019, le bénéfice net et le BPA étaient de 744 millions de dollars et 10,30 dollars respectivement, en tenant compte de l'avantage fiscal unique du quatrième trimestre. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 725 millions de dollars et le BPA à 10,04 dollars. Pour l'année, le chiffre d'affaires net a atteint environ 10 milliards de dollars, stable par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 2 % à taux de change et jours constants. Pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires net était d'environ 10 milliards de dollars, le bénéfice net de 862 millions de dollars et le BPA de 11,47 de dollars. Si l'on exclut les frais de restructuration, d'acquisition et autres frais, le bénéfice net et le BPA étaient de 922 millions de dollars et 12,33 dollars respectivement.

Commentant les résultats du quatrième trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, Président-directeur général de Mohawk Industries, a déclaré : « Nos résultats du quatrième trimestre étaient conformes à nos attentes, avec des ventes stables par rapport à l’année dernière et une très forte génération de trésorerie. Les flux de trésorerie d'exploitation et disponibles pour le trimestre se sont élevés respectivement à 440 et 300 millions de dollars. Pour l'ensemble de l'année, les flux de trésorerie d'exploitation et disponibles étaient respectivement d'environ 1,4 milliard et 870 millions de dollars. Notre effet de levier se rapproche des plus bas historiques, ce qui nous donne la flexibilité de rechercher des opportunités supplémentaires. Dans le cadre de notre programme de rachat d'actions, nous avons acheté environ 23 millions de dollars au quatrième trimestre, pour un total d'environ 375 millions de dollars depuis le début du programme.

« Comme nous l'avions prévu, nos activités sont restées confrontées à une faible demande, à une concurrence accrue et à un volume de production réduit. Aux États-Unis, les marchés ont continué d'être influencés par la vigueur du dollar, l'impact des LVT (Luxury Vinyl Tiles - Carreaux de vinyle de luxe) sur d'autres produits et les tendances positives du logement qui devraient soutenir nos activités. La concurrence s'est intensifiée sur nos marchés mondiaux, ce qui a eu une incidence sur nos prix et notre composition, car nous tirons parti des investissements dans les ventes et le marketing pour stimuler la croissance. De nombreux pays dans lesquels nous exerçons nos activités stimulent leurs économies avec des taux d'intérêt plus bas pour encourager une augmentation des dépenses de consommation et une croissance économique cette année. À court terme, nous continuons de prévoir que la plupart de nos marchés continueront de subir des pressions dans nos catégories de produits.

« Tout au long de la période, nous avons mis en œuvre des changements pour augmenter les ventes et réduire les coûts. Nous avons amélioré notre production de LVT aux États-Unis et en Europe et réaligné nos opérations de dalles de moquette aux États-Unis. Nous avons réduit notre production et nos stocks de céramique et nous fermons des usines de revêtements de sol en bois aux États-Unis et en Europe. Nous réduisons la complexité de nos opérations, améliorons les processus pour réduire les coûts et augmentons l'automatisation pour améliorer l'efficacité. Nous continuons d'améliorer la productivité et le volume de nos nouveaux investissements dans les LVT, les plans de travail aux États-Unis, le vinyle en feuilles en Russie et les dalles de moquette en Europe. Nos acquisitions en Australie et au Brésil mettent en place des équipements de pointe qui élargiront leur portefeuille de produits. Nous lançons de nouvelles innovations en matière de conception et de performance afin d'améliorer nos positions sur le marché et élargir notre clientèle. Afin de promouvoir à la fois des produits nouveaux et existants, nous faisons des investissements plus importants dans les ventes et le marketing.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Céramique mondial est resté stable, comme indiqué, et a diminué de 1,5 % à taux de change et jours constants. La marge d’exploitation du segment était de 6 %, tel que publié, en baisse d’un exercice à l’autre, principalement en raison de l’inflation et des taux de production plus faibles, partiellement compensés par la productivité. La plupart des marchés du segment ont été confrontés à une faible demande et à une capacité industrielle excessive, ce qui comprime les prix et les marges du marché. Notre activité de céramique aux États-Unis est restée sous la pression des LVT qui ont pris des parts de marché et des stocks industriels élevés provenant d'achats de céramique avant les taxes douanières. Pour aligner nos propres niveaux de stock, nous avons considérablement réduit la production dans nos usines de céramique nord-américaines, ce qui a augmenté nos coûts. Pour améliorer les ventes, nous déployons plusieurs nouveaux produits et ajoutons des représentants commerciaux et des consultants en conception sur les principaux marchés. Nous avons commencé à fabriquer notre nouveau carreau encliquetable exclusif en plusieurs tailles et designs, et nous avons déjà reçu des engagements de clients importants. Nos ventes de plans de travail en quartz ont augmenté alors que nous augmentions la productivité de notre nouvelle usine. Au Mexique, nous avons continué de gagner des parts de marché en élargissant nos marques, notre distribution et notre offre de produits avec de plus grandes tailles, des produits en porcelaine et une gamme de carrelages muraux plus complète. Au Brésil, nous avons enregistré une bonne croissance des ventes au cours de la période et avons lancé une nouvelle ligne de produits en porcelaine pour créer de plus grandes tailles pour nos gammes premium. Les économies de l'Europe du Sud restent au ralenti, affectant nos marchés primaires de céramique et les prix du secteur. En Europe, nous avons augmenté notre volume et développons nos activités dans les canaux commerciaux et extérieurs. En Russie, nous avons augmenté nos ventes dans un marché faible, et nous démarrons une production supplémentaire de porcelaine pour fabriquer de très grandes tailles ainsi qu'une nouvelle usine pour produire des articles sanitaires premium coordonnés.

« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Planchers Amérique du Nord ont diminué de 4 % tel que publié et de 5 % en jours constants avec une marge opérationnelle de 3 % tel que publié et de 7 % hors frais de restructuration et autres charges. Le revenu d'exploitation du segment a diminué principalement en raison de la baisse du volume, des prix et de la composition. Nous avons mis en œuvre de nombreuses initiatives pour aligner l'entreprise sur les conditions actuelles, notamment la fermeture de trois usines, la consolidation d'opérations à coût élevé et la réduction de la fabrication de bois. Les effets de ces actions augmenteront et se répercuteront sur les stocks avec une rentabilité totale au troisième trimestre 2020. Au cours du trimestre, nos ventes de moquettes pour le secteur résidentiel ont affiché les meilleurs résultats dans la construction de maisons neuves et les canaux multifamiliaux. Nous tirons parti de nos forces en matière de conception et de technologie des fibres pour proposer de nouvelles gammes différenciées dans les catégories de moquettes haut de gamme et à forte valeur ajoutée. Pour créer une plus grande valeur ajoutée pour nos clients commerciaux et optimiser nos coûts, nous avons investi dans de nouvelles capacités de conception, des supports de dalles de moquette exclusifs et la fabrication de matériaux. Nous avons augmenté la production et la vitesse de nos opérations de LVT, et les initiatives en cours amélioreront encore les formulations et le débit. Au cours de la période, les taxes douanières américaines sur les LVT encliquetables ont été supprimées et le marché a ajusté les prix pour refléter ce changement. Pour élargir nos gammes de prix et mettre en valeur nos aspects visuels et nos fonctionnalités uniques, nous lançons de nouvelles collections de LVT rigides et souples pour les marchés résidentiels et commerciaux. Le virus en Chine retarde le démarrage d'une partie de la production et pourrait potentiellement perturber certains services de LVT, en fonction du moment où les expéditions de produits pourront reprendre. Les ventes de nos produits stratifiés résistants à l'eau augmentent et nous prévoyons une croissance continue en raison de leur aspect réaliste, de leur durabilité et de leur facilité d'installation. Pour soutenir une augmentation des ventes de stratifiés, nous améliorons notre production de HDF (High-Density Fiberboard - Panneaux de fibres durs) afin d'augmenter la capacité et d'optimiser nos coûts.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté de 3 % tel que publié et de 4 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d’exploitation du segment était de 13 % tel que publié et de 14 % hors frais de restructuration et autres charges, en raison de la croissance des volumes, de la réduction des coûts de démarrage et de la baisse de l’inflation, partiellement compensés par les prix et la composition. Sur l'ensemble du segment, nos investissements dans les produits innovants, l'amélioration des coûts, les acquisitions et les nouvelles activités ont renforcé nos résultats. Nous surpassons le marché européen du stratifié et les ventes de notre nouvelle collection Signature augmentent rapidement en raison d'un niveau de sophistication accru. Nous avons annoncé la consolidation de la fabrication de produits à base de bois dans nos installations en Malaisie, ce qui améliorera nos coûts et augmentera notre flexibilité pour mieux satisfaire nos clients. Nos ventes de LVT ont augmenté à mesure que notre productivité manufacturière s'est considérablement améliorée. Nos nouvelles collections de produits rigides sont bien accueillies et notre prochaine génération de LVT souples offre nos aspects visuels de bois et de pierre les plus réalistes. Nos activités de panneaux et d'isolation ont enregistré de bons résultats dans un environnement plus compétitif. En Australie et en Nouvelle-Zélande, nos ventes de surfaces souples et dures ont augmenté dans un environnement difficile et nous lançons de nombreuses nouvelles collections de tapis pour enrichir notre offre.

« Les conditions du marché restent difficiles dans la plupart de nos activités et de nos zones géographiques. En réaction, nous ajustons nos stratégies commerciales, améliorons notre offre de produits et restructurons nos opérations. Nous augmentons nos investissements dans les ventes et le marketing, augmentons notre participation commerciale et améliorons nos collections premium et à valeur ajoutée. Pour élargir notre distribution à de nouveaux canaux et zones géographiques, nous commercialisons de nombreuses innovations et catégories de nouveaux produits. Nos nouvelles usines de LVT, de plans de travail, de vinyle en feuilles et de dalles de moquette améliorent leur productivité alors que nous investissons pour accroître notre clientèle et notre volume de ventes. À mesure que notre capacité de production de LVT augmente avec des vitesses et des rendements plus élevés, nous améliorons la conception et les fonctionnalités et augmentons les ventes de nos offres rigides et souples. Nous limitons la constitution traditionnelle des stocks que nous faisons habituellement au premier trimestre, car nous gérons notre production en fonction de la demande du marché. Compte tenu de tout cela, notre objectif de BPA pour le premier trimestre de 2020 est de 1,90 à 2,00 dollars, hors frais exceptionnels.

« La croissance des LVT aux États-Unis, les taux de change et les capacités mondiales excédentaires continuent de peser sur nos entreprises. Nous mettons en œuvre des initiatives spécifiques pour nous adapter à l'évolution des préférences des consommateurs, à l'évolution des marchés et aux pressions concurrentielles. Pour l'ensemble de l'année 2020, nous prévoyons que nos actions visant à augmenter les ventes et la distribution, à réduire les coûts et à améliorer l'utilisation de nos nouvelles usines produiront de meilleurs résultats d'une année sur l'autre, nos performances s'accélérant au cours du second semestre. Notre bilan devrait continuer de s'améliorer avec une forte génération de trésorerie continue, et nous restons concentrés sur la fourniture de valeur ajoutée à long terme à nos actionnaires. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages compétitifs dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le vendredi 14 février 2020 à 11h00, heure de l'Est

Le numéro de téléphone est 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada et 1-706-634-2294 pour les appels internationaux et locaux. Identifiant de la conférence : 3678629 Une rediffusion sera disponible jusqu'au 14 mars 2020, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis / locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux / locaux et en saisissant l'identifiant de la conférence 678629.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Cost of sales 1,801,705 1,802,228 7,294,629 7,145,564 Gross profit 622,807 646,390 2,676,043 2,838,070 Selling, general and administrative expenses 467,993 433,014 1,848,819 1,742,744 Operating income 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Interest expense 10,962 14,411 41,272 38,827 Other (income) expense, net (9,522 ) 504 36,407 7,298 Earnings before income taxes 153,374 198,461 749,545 1,049,201 Income tax expense (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346 Net earnings including noncontrolling interest 264,673 230,043 744,571 864,855 Net income attributable to noncontrolling interest 6 704 360 3,151 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.69 3.07 10.34 11.53 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,640 73,856 71,986 74,413 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.68 3.05 10.30 11.47 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 440,675 286,859 1,418,761 1,181,344 Depreciation and amortization $ 153,759 139,092 576,452 521,765 Capital expenditures $ 139,849 151,161 545,462 794,110 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2019 December 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 134,785 119,050 Receivables, net 1,526,619 1,606,159 Inventories 2,282,328 2,287,615 Prepaid expenses and other current assets 485,725 496,472 Total current assets 4,429,457 4,509,296 Property, plant and equipment, net 4,698,917 4,699,902 Right of use operating lease assets 323,003 - Goodwill 2,570,027 2,520,966 Intangible assets, net 928,879 961,810 Deferred income taxes and other non-current assets 436,397 407,149 Total assets $ 13,386,680 13,099,123 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498 1,742,373 Accounts payable and accrued expenses 1,559,140 1,523,866 Current operating lease liabilities 101,945 - Total current liabilities 2,712,583 3,266,239 Long-term debt, less current portion 1,518,388 1,515,601 Non-current operating lease liabilities 228,155 - Deferred income taxes and other long-term liabilities 801,106 877,224 Total liabilities 5,260,232 5,659,064 Total stockholders' equity 8,126,448 7,440,059 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,386,680 13,099,123 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales: Global Ceramic $ 858,337 861,238 3,631,142 3,552,856 Flooring NA 936,387 973,680 3,843,714 4,029,148 Flooring ROW 629,788 613,700 2,495,816 2,401,630 Intersegment sales - - - - Consolidated net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Operating income (loss): Global Ceramic $ 53,172 76,005 340,058 442,898 Flooring NA 27,011 79,158 167,385 347,937 Flooring ROW 83,036 72,467 359,428 345,801 Corporate and intersegment eliminations (8,405 ) (14,254 ) (39,647 ) (41,310 ) Consolidated operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Assets: Global Ceramic $ 5,419,896 5,194,030 Flooring NA 3,823,654 3,938,639 Flooring ROW 3,925,246 3,666,617 Corporate and intersegment eliminations 217,884 299,837 Consolidated assets $ 13,386,680 13,099,123





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322 Deferred loan cost write off 601 - 601 - Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China(1) (5,226 ) - 59,946 - Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606 Income taxes - reversal of uncertain tax position (603 ) (2,857 ) 56 (4,606 ) European tax restructuring(2) (136,194 ) - (136,194 ) - Income taxes (12,183 ) (73,282 ) (46,842 ) (37,817 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 161,689 187,512 725,338 922,017 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.25 2.53 10.04 12.33 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773 (1) In September, the US commerce department imposed a 104% countervailing duty on top of the 25% general tariffs on all ceramic produced in China. As a consequence, ceramic purchases from China will dramatically decline and Mohawk took a $60 million write off to our investment in a Chinese manufacturer and distributor, of which $5 million was recovered in Q4 2019. (2) The Company implemented select operational, administrative and financial restructurings that centralized certain business processes and intangible assets in various European jurisdictions into a new entity. The restructurings resulted in a current tax liability of $136 million, calculated by measuring the fair value of intangible assets transferred. The Company offset the tax liability with the utilization of $136 million of deferred tax assets from accumulated net operating loss carry forwards. The restructurings also resulted in the Company recording a $136 million deferred tax asset, and a corresponding deferred tax benefit, related to the tax basis of the intangible assets transferred. Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) December 31, 2019 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498 Long-term debt, less current portion 1,518,388 Less: Cash and cash equivalents 134,785 Net Debt $ 2,435,101 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended March 30, 2019 June 29, 2019 September 28, 2019 December 31, 2019 December 31, 2019 Operating income $ 165,330 266,860 240,220 154,814 827,224 Other (expense)/income 3,736 3,048 (52,713 ) 9,522 (36,407 ) Net (income) loss attributable to noncontrolling interest 10 (213 ) (151 ) (6 ) (360 ) Depreciation and amortization 137,291 140,482 144,920 153,759 576,452 EBITDA 306,367 410,177 332,276 318,089 1,366,909 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,495 8,840 1,542 49,802 99,679 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China - - 65,172 (5,226 ) 59,946 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,164 - 222 3,938 Release of indemnification asset - - (659 ) 603 (56 ) Adjusted EBITDA $ 348,414 420,181 398,331 363,490 1,530,416 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.6 Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Adjustment to net sales on constant shipping days (36,469 ) - 713 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 18,721 - 178,290 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,406,764 2,448,618 10,149,675 9,983,634 Less: impact of acquisition volume (34,597 ) - (359,949 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 2,372,167 2,448,618 9,789,726 9,983,634 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 858,337 861,238 Adjustment to net sales on constant shipping days (11,889 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 1,969 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 848,417 861,238 Less: impact of acquisition volume (20,728 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 827,689 861,238 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 936,387 - 973,680 Adjustment to net sales on constant shipping days (14,631 ) - - Segment net sales on constant shipping days $ 921,756 - 973,680 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 629,788 613,700 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,948 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 16,752 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 636,592 613,700 Less: impact of acquisition volume (13,869 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 622,723 613,700 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 Selling, general and administrative expenses $ 467,993 433,014 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,651 ) (10,268 ) Release of indemnification asset (2 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 463,340 422,746 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,613 106,954 78,650 Release of indemnification asset 2 - 247 - Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Adjusted operating income $ 204,840 240,710 938,363 1,189,335 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 53,172 76,005 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,204 4,162 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 6,721 Adjusted segment operating income $ 54,376 86,888 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 27,011 79,158 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,149 7,159 Adjusted segment operating income $ 69,160 86,317 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 83,036 72,467 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,235 5,949 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 - Adjusted segment operating income $ 89,493 78,416 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Earnings before income taxes $ 153,374 198,461 749,545 1,049,201 Noncontrolling interests (6 ) (704 ) (360 ) (3,151 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (5,226 ) - 59,946 - Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606 Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322 Deferred loan cost write off 601 - 601 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 199,370 232,069 913,292 1,148,786 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Income tax expense $ (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346 European tax restructuring 136,194 - 136,194 - Income taxes - reversal of uncertain tax position 603 2,857 (56 ) 4,606 Income tax effect of adjusting items 12,183 73,282 46,842 37,817 Adjusted income tax expense $ 37,681 44,557 187,954 226,769 Adjusted income tax rate 18.9 % 19.2 % 20.6 % 19.7 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

Contact : Glenn Landau, Directeur financier (706) 624-2025