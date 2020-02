CALHOUN, Ga., Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto per il quarto trimestre 2019 di 265 milioni di dollari e un utile diluito per azione (EPS) di $3,68, incluso un beneficio fiscale una tantum di 136 milioni di dollari. L’utile netto adjusted ammonta a 162 milioni di dollari, mentre l’EPS ammonta a $2,25, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri. Il fatturato netto per il quarto trimestre 2019 ammonta a 2,4 miliardi di dollari, in flessione dell’1,0% come riportato e dell'1,7% a parità di cambi e di giorni lavorati. Per il quarto trimestre 2018, il fatturato netto si attesta a 2,45 miliardi di dollari, gli utili netti a 229 milioni di dollari mentre l’EPS si attesta a $3,05, l’utile netto adjusted ammonta a 188 milioni di dollari, mentre l’EPS a $2,53, esclusi i costi di ristrutturazione, di acquisizione e altri oneri.



Per i dodici mesi chiusi il 31 dicembre 2019, gli utili netti e l'EPS sono pari a 744 milioni di dollari e $10,30, incluso il beneficio fiscale del quarto trimestre una tantum. Gli utili netti esclusi i costi di ristrutturazione e di acquisizione e gli altri oneri ammontano a 725 milioni di dollari, mentre l’EPS si attesta a $10,04. Per l'anno, il fatturato netto si attesta a circa 10 miliardi di dollari, invariato rispetto all’esercizio precedente come riportato o con un incremento del 2% a parità di cambi e di giorni lavorati. Per il periodo di dodici mesi chiuso il 31 dicembre 2018, il fatturato netto ammonta a 10 miliardi di dollari, gli utili netti a 862 milioni di dollari e l’EPS a $11,47; esclusi i costi di ristrutturazione e di acquisizione e altri oneri, gli utili netti e l’EPS si attestano rispettivamente a 922 milioni di dollari e $12,33.

Commentando la performance del quarto trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “I nostri risultati del quarto trimestre sono in linea con le aspettative, con vendite stabili rispetto allo scorso anno e una generazione di cassa molto sostenuta. I flussi di cassa operativo e libero per il trimestre sono stati rispettivamente di 440 milioni di dollari e 300 milioni di dollari. Per l'intero anno, i flussi di cassa operativo e libero sono stati rispettivamente di circa 1,4 miliardi e 870 milioni di dollari. La nostra leva finanziaria si sta avvicinando ai minimi storici, il che ci offre la flessibilità necessaria per perseguire ulteriori opportunità. Nell'ambito del nostro programma di riacquisto di azioni, abbiamo acquistato circa 23 milioni di dollari nel quarto trimestre, per un totale di circa 375 milioni di dollari dall'inizio del programma di riacquisto.

“Come anticipato, le nostre attività risentono ancora di una domanda debole, una maggiore concorrenza e un volume di produzione ridotto. Negli Stati Uniti, i mercati hanno continuato a essere influenzati dal dollaro forte, dall'impatto dell'LVT su altri prodotti e dalle tendenze positive nel settore immobiliare che dovrebbero rappresentare un vantaggio. La concorrenza è aumentata nei nostri mercati globali, influenzando i nostri prezzi e il nostro mix di prodotti e stiamo sfruttando gli investimenti nelle vendite e nel marketing per favorire la crescita. Molti paesi in cui operiamo stanno incentivando le loro economie con tassi di interesse più bassi per incoraggiare una maggiore spesa da parte dei consumatori e la crescita economica quest'anno. Nel breve termine, prevediamo che la maggior parte dei nostri mercati subirà ancora continue pressioni nelle nostre categorie di prodotti.

"Durante tutto il periodo, abbiamo implementato modifiche per aumentare le vendite e ridurre i costi. Abbiamo migliorato la nostra produzione LVT negli Stati Uniti e in Europa e riallineato le nostre attività relative alle pavimentazioni tessili negli Stati Uniti. Abbiamo ridotto la nostra produzione e gli stock di ceramica e stiamo eliminando impianti per la produzione di pavimentazione in legno negli Stati Uniti e in Europa. Stiamo riducendo la complessità delle nostre attività, migliorando i processi per ridurre i costi e aumentando l'automazione per migliorare l'efficienza. Continuiamo a migliorare la produttività e il volume dei nostri nuovi investimenti nel segmento LVT, le lastre banconi negli Stati Uniti, le lastre di vinile in Russia e i pavimenti in moquette in Europa. Le nostre acquisizioni in Australia e Brasile stanno installando apparecchiature all'avanguardia che amplieranno i loro portafogli di prodotti. Stiamo introducendo nuove innovazioni in fatto di design e prestazioni per migliorare le nostre posizioni sul mercato e ampliare la nostra base di clienti. Per promuovere sia i prodotti nuovi sia quelli esistenti, stiamo incrementando gli investimenti nelle vendite e nel marketing.

“Per il trimestre, le vendite del segmento Global Ceramic sono state stabili come riportato e sono diminuite dell'1,5% a parità di cambio e di giorni lavorati. Il margine operativo del segmento si è attestato al 6% come riportato in contrazione rispetto all’anno precedente principalmente a causa dell’inflazione e dei minori tassi di produzione, parzialmente compensati dalla produttività. La maggior parte dei mercati del segmento ha dovuto fronteggiare una domanda debole e un'eccessiva capacità del settore, che sta comprimendo i prezzi di mercato e i margini. La nostra attività nel settore ceramico negli Stati Uniti resta sotto pressione a causa dell'LVT che continua a guadagnare terreno e degli elevati stock del settore dovuti agli acquisti di ceramica precedenti all'imposizione dei dazi. Per allineare i nostri livelli di inventario, abbiamo significativamente ridotto la produzione nei nostri impianti ceramici nordamericani, il che ha aumentato i nostri costi. Per migliorare le vendite, stiamo lanciando numerosi nuovi prodotti e aggiungendo rappresentanti di vendita e consulenti di progettazione nei principali mercati. Abbiamo iniziato a produrre la nostra nuova piastrella click proprietaria in più dimensioni e design e abbiamo già ottenuto un impegno da parte dei principali clienti. Le nostre vendite di lastre banconi in quarzo sono aumentate e abbiamo aumentato la produttività nel nostro nuovo stabilimento. In Messico, abbiamo continuato a guadagnare quote di mercato espandendo i nostri marchi, la distribuzione e l'offerta di prodotti con dimensioni più ampie, prodotti in porcellana e una collezione di piastrelle per pareti più completa. In Brasile, abbiamo registrato una buona crescita nelle vendite del periodo e avviato una nuova linea di porcellane per creare formati più grandi per le nostre collezioni premium. Le economie dell'Europa meridionale rimangono lente, incidendo sui nostri mercati ceramici primari e sui prezzi del settore. In Europa, abbiamo aumentato il nostro volume e stiamo espandendo le nostre attività nei canali commerciale e outdoor. In Russia, abbiamo aumentato le nostre vendite in un mercato debole e stiamo avviando una produzione supplementare di porcellana per realizzare formati molto grandi e un nuovo impianto per produrre sanitari coordinati di alta qualità.

“Durante il trimestre, le vendite del nostro segmento Flooring North America hanno subito una flessione del 4% come riportato e del 5% su base costante di giorni lavorati con un margine operativo del 3% come riportato e del 7% esclusi i costi di ristrutturazione e altri oneri. L’utile operativo nel segmento è diminuito principalmente a causa dei minori volumi, dei prezzi e del mix. Abbiamo realizzato molte iniziative per allineare l'attività alle condizioni attuali, tra cui la chiusura di tre stabilimenti, il consolidamento di operazioni a costo elevato e la riduzione della produzione di legno. Gli effetti di queste azioni aumenteranno e fluiranno attraverso l'inventario con pieno vantaggio in termini di costi nel terzo trimestre del 2020. Nel trimestre, le nostre vendite di moquette residenziali hanno registrato i risultati migliori nel settore delle nuove costruzioni e nei canali multi-family. Stiamo sfruttando i nostri punti di forza nel design e nella tecnologia delle fibre per offrire nuove collezioni differenziate nelle categorie di moquette sia premium sia value. Per creare un maggior valore per i nostri clienti commerciali e migliorare i nostri costi, abbiamo investito in nuove capacità di progettazione, supporti di moquette proprietari e produzione di materiale. Abbiamo aumentato la produzione e la velocità delle nostre attività LVT e le iniziative in corso miglioreranno ulteriormente le formulazioni e la produttività. Durante il periodo, i dazi statunitensi sul click LVT sono stati rimossi e il mercato ha adeguato i prezzi per riflettere la modifica. Per espandere i nostri prezzi ed evidenziare le nostre esclusive grafiche e caratteristiche, stiamo introducendo nuove collezioni LVT rigide e flessibili sia per i mercati residenziali che per quelli commerciali. Il virus in Cina sta posticipando l'avvio di alcune produzioni e potrebbe potenzialmente interrompere alcuni servizi LVT, a seconda di quando riprenderanno le spedizioni dei prodotti. Le vendite dei nostri prodotti laminati water-proof sono in aumento e prevediamo una crescita continua grazie al loro aspetto realistico, durata e facilità di installazione. Per supportare un aumento delle vendite di laminati, stiamo aggiornando la nostra produzione di schede HDF per espandere la capacità e migliorare i nostri costi.

“Per il quarto trimestre, le vendite Flooring Rest of the World sono diminuite del 3% come riportato e del 4% a parità di cambi e di giorni lavorati. Il margine operativo del segmento è stato del 13% come riportato e del 14% escludendo i costi di ristrutturazione e altri oneri, grazie alla crescita del volume, della riduzione dei costi di avvio e della riduzione dell'inflazione parzialmente compensata dal prezzo e dal mix. I nostri investimenti in innovazione di prodotto, miglioramenti dei costi, acquisizioni e nuove attività hanno rafforzato i nostri risultati in tutto il segmento. Stiamo sovraperformando il mercato europeo dei laminati e le vendite della nostra nuova collezione Signature aumentano rapidamente grazie a un migliorato livello di sofisticazione. Abbiamo annunciato il consolidamento della produzione di legno nella nostra struttura in Malesia, che migliorerà i nostri costi e aumenterà la nostra flessibilità per soddisfare meglio i nostri clienti. Le nostre vendite di LVT sono cresciute mentre la nostra produttività di fabbricazione è notevolmente migliorata. Le nostre nuove collezioni rigide sono state ben accolte e la nostra prossima generazione di LVT flessibile offre le nostre grafiche più realistiche in legno e pietra. Le nostre attività di pannelli e isolamento hanno avuto buoni risultati in un ambiente più competitivo. In Australia e Nuova Zelanda, le nostre vendite di superfici morbide e rigide sono cresciute in un ambiente difficile e stiamo lanciando molte nuove collezioni di moquette per migliorare la nostra offerta.

“Le condizioni del mercato rimangono difficili per la maggior parte delle nostre attività e aree geografiche. In risposta, stiamo adattando le nostre strategie aziendali, migliorando l'offerta di prodotti e le operazioni di ristrutturazione. Stiamo aumentando i nostri investimenti nelle vendite e nel marketing, ampliando la nostra partecipazione commerciale e migliorando le nostre collezioni premium e value. Per ampliare la nostra distribuzione in nuovi canali e aree geografiche, stiamo introducendo sul mercato molte innovazioni e categorie di nuovi prodotti. I nostri nuovi impianti LVT, lastre banconi, lastre di vinile e moquette stanno migliorando la loro produttività mentre investiamo per espandere la nostra base di clienti e il volume delle vendite. Man mano che la nostra capacità produttiva di LVT cresce con velocità ed efficienze più elevate, stiamo migliorando il design e le caratteristiche e aumentando le vendite delle nostre offerte rigide e flessibili. Stiamo limitando il tradizionale inventario che normalmente portiamo a termine nel primo trimestre, poiché gestiamo la nostra produzione con la domanda del mercato. Alla luce di tutto ciò, le nostre indicazioni sull’EPS per il quarto trimestre 2020 sono comprese tra $1,90 e $2,00, esclusi gli oneri non ricorrenti.

“La crescita di LVT negli Stati Uniti, i tassi di cambio e l'eccesso di capacità globale continuano a ostacolare le nostre attività. Stiamo realizzando iniziative specifiche per adattarci alle mutevoli preferenze dei consumatori, al cambiamento dei mercati e alle pressioni della concorrenza. Per l'intero anno 2020, prevediamo che le nostre azioni ci portino a un aumento delle vendite e della distribuzione; la riduzione dei costi e il miglioramento dell'utilizzo dei nostri nuovi impianti forniranno risultati migliori rispetto all'anno precedente, accelerando la nostra performance durante la seconda metà dell'anno. Il nostro bilancio dovrebbe continuare a migliorare con una forte generazione di liquidità in corso e rimaniamo concentrati sulla fornitura di valore a lungo termine ai nostri azionisti".

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di pavimenti in moquette, piastrelle di ceramica, laminati, legno, pietra e vinile. La nostra innovazione leader del settore ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Durante lo scorso decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette alla più grande azienda mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune affermazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che prevedono performance future, prospettive commerciali, strategie di crescita e operative e aspetti simili e quelle che comprendono parole come “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili sono “dichiarazioni previsionali.” Per queste dichiarazioni Mohawk si avvale della protezione riconosciuta dalla legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995 per le dichiarazioni previsionali. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamento delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costo e offerta di energia; tempi e ammontare degli investimenti in conto capitale; tempi e realizzazione degli incrementi dei prezzi per i prodotti della società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali; e altri rischi segnalati nelle relazioni SEC di Mohawk e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

La società integra il suo bilancio consolidato abbreviato, preparato e presentato secondo i principi contabili US GAAP, con alcuni indicatori finanziari non GAAP. Come previsto dalle regole della Securities and Exchange Commission, le tabelle che precedono presentano una riconciliazione degli indicatori finanziari non GAAP della società con gli indicatori US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP presentato sopra deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile, e potrebbe non essere comparabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: Gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi con i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili con i periodi precedenti e futuri. La società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze business. Tra le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della società vi sono: risultato della conversione valutaria e impatto delle acquisizioni. La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Tra le voci escluse dalle misure di redditività non GAAP della società vi sono: costi di ristrutturazione, acquisizione e integrazione e altri costi, contabilizzazione dei prezzi di acquisto, ad es. incremento delle scorte, svincolo di attività destinate al soddisfacimento di pretesi terzi e storno di alcune posizioni fiscali.

