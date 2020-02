CALHOUN, Ga., Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) maakte vandaag een nettowinst over het vierde kwartaal van 2019 bekend van $265 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $3,68, inclusief een eenmalig belastingvoordeel van $136 miljoen. De genormaliseerde nettowinst en WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $162 miljoen en $2,25. De netto-omzet over het vierde kwartaal van 2020 bedroeg $2,4 miljard, een daling van 1,0% en 1,7% op basis van constante valutakoersen en dagen. In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de netto-omzet $2,45 miljard, de nettowinst $229 miljoen en de WPA $3,05, en kwamen de genormaliseerde nettowinst en WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, uit op $188 miljoen en $2,53.



Over de periode van twaalf maanden tot en met maandag 31 december 2019 bedroegen de nettowinst en de WPA $744 miljoen en $10,30, inclusief het eenmalige belastingvoordeel in het vierde kwartaal. De nettowinst en WPA exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten bedroegen $725 miljoen en $10,04. Gedurende het jaar bleef de netto-omzet onveranderd ten opzichte van het jaar ervoor, op ongeveer $10 miljard. Op basis van constante valutakoersen en dagen was dit een stijging van 2%. Over de periode van twaalf maanden tot en met maandag 31 december 2018 bedroeg de netto-omzet ongeveer $10 miljard, de nettowinst $862 miljoen en de WPA $11,47; exclusief kosten van herstructureringen, overname en overige lasten kwamen de nettowinst en WPA uit op $922 miljoen en $12,33.

Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO, zei het volgende over de resultaten van het vierde kwartaal van Mohawk Industries: "Onze resultaten in het vierde kwartaal waren zoals we hadden verwacht, met een omzet die gelijk was aan vorig jaar en een generatie van solide kasmiddelen. De operationele en vrije kasstroom voor het kwartaal bedroegen respectievelijk 440 miljoen dollar en 300 miljoen dollar. Voor het hele jaar bedroegen de operationele en vrije kasstroom respectievelijk ongeveer $1,4 miljard en $870 miljoen. Onze hefboom nadert historische dieptepunten. Dit biedt ons de flexibiliteit om extra mogelijkheden te onderzoeken. In het kader van ons programma voor de inkoop van eigen aandelen hebben we in het vierde kwartaal ongeveer $23 miljoen dollar gekocht, voor een totaal van ongeveer $375 miljoen dollar sinds de start van het programma voor de inkoop van eigen aandelen.

"Zoals we hadden verwacht, bleven de zwakke vraag, meer concurrentie en een kleiner productievolume een uitdaging voor onze bedrijven. In de Verenigde Staten werden de markten beïnvloed door de sterke dollar, de impact van LVT op andere producten en positieve trends in huisvesting, wat een gunstige situatie zou moeten zijn. De concurrentie is toegenomen op onze internationale markten, wat van invloed is op onze prijs- en productmix, omdat we investeringen in verkoop en marketing gebruiken om groei te stimuleren. Veel landen waarin we actief zijn, stimuleren hun economieën met lagere rentevoeten om dit jaar meer consumentenbestedingen en economische groei te stimuleren. Op de korte termijn verwachten we nog steeds dat de meeste van onze markten onder druk zullen blijven staan in onze productcategorieën.

"Gedurende deze periode hebben we wijzigingen doorgevoerd om de omzet te verhogen en de kosten te verlagen. We hebben onze LVT-productie in de VS en Europa verbeterd en onze tapijtactiviteiten in de VS opnieuw vormgegeven. We hebben onze keramiekproductie en voorraden verlaagd en sluiten fabrieken die houten vloeren produceren in VS en Europa. We verminderen de complexiteit van onze activiteiten, verbeteren processen om de kosten te verlagen en verhogen de automatisering om de efficiëntie te verbeteren. We blijven de productiviteit en het volume van onze nieuwe investeringen in LVT, Amerikaanse werkbladen, Russisch bladvinyl en Europese tapijttegels verbeteren. Onze overnames in Australië en Brazilië zijn bezig met de installatie van geavanceerde apparatuur die hun productportfolio's zal uitbreiden. We introduceren nieuwe ontwerp- en prestatie-innovaties om onze marktpositie te verbeteren en onze klantenkring te verbreden. Om zowel nieuwe als bestaande producten te promoten, tillen we de investeringen in verkoop en marketing naar een hoger niveau.

"Gedurende het kwartaal bleef de omzet van ons segment Global Ceramic onveranderd en daalde met 1,5% op basis van constante valutakoersen en dagen. De winstmarge van het segment bedroeg 6%, een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit kwam voornamelijk door inflatie en een lager productietempo, wat gedeeltelijk door productiviteit werd gecompenseerd. De meeste markten van het segment werden geconfronteerd met een zachte vraag en een overcapaciteit in de industrie, waardoor de marktprijzen en marges krapper werden. Onze Amerikaanse keramiekactiviteiten bleven onder druk van LVT staan, die in aandeel wint, en hoge industrievoorraden van keramische aankopen vooruitlopend op de tarieven. Om onze eigen voorraadniveaus op elkaar af te stemmen, hebben we de productie in onze Noord-Amerikaanse keramiekfabrieken aanzienlijk verlaagd, waardoor onze kosten zijn gestegen. Om de verkoop te verbeteren, implementeren we meerdere nieuwe producten en zetten we extra verkoopvertegenwoordigers en ontwerpconsultants in belangrijke markten in. We zijn begonnen met de productie van onze eigen nieuwe kliktegel in verschillende afmetingen en ontwerpen, en we hebben al toezeggingen ontvangen van grote klanten. De verkoop van onze kwartswerkbladen steeg naarmate we de productiviteit in onze nieuwe fabriek hebben verhoogd. In Mexico hebben we marktaandeel weten te winnen door onze merken, distributie en productaanbod uit te breiden met grotere afmetingen, porseleinen producten en een uitgebreidere wandtegelcollectie. In Brazilië hebben we een goede omzetgroei doorgemaakt en een nieuwe porseleinlijn opgezet om grotere afmetingen te maken voor onze premium-collecties. De Zuid-Europese economieën blijven traag, wat van invloed is op onze primaire keramiekmarkten en de prijzen in de industrie. In Europa hebben we ons volume verhoogd en onze activiteiten op het gebied van commerciële en buitenkanalen uitgebreid. In Rusland zagen we onze verkoop in een zwakke markt groeien en starten we extra porseleinproductie om supergrote maten en een nieuwe fabriek te maken voor de productie van gecoördineerde premium-sanitairproducten.

"Gedurende het kwartaal daalde de omzet van het segment Flooring North America met 4% en 5% op basis van constante dagen met een winstmarge van 3% en 7% exclusief de kosten van herstructurering en overige lasten. De bedrijfsinkomsten voor het segment daalden voornamelijk door een lager volume, prijs en mix. We hebben veel initiatieven uitgewerkt om het bedrijf aan te passen aan de huidige omstandigheden, waaronder het sluiten van drie fabrieken, het consolideren van dure activiteiten en het verminderen van de houtproductie. In het derde kwartaal van 2020 zullen de gevolgen van deze acties toenemen en door de voorraad stromen met volledig kostenvoordeel. In het kwartaal presteerden onze tapijtverkopen voor woonhuizen het beste in de nieuwbouw en meergezinswoningen. We gebruiken onze sterke punten op het gebied van ontwerp en vezeltechnologie om gedifferentieerde nieuwe collecties te leveren in zowel premium- als value-tapijtcategorieën. Om meer waarde te creëren voor onze commerciële klanten en onze kosten te verlagen, hebben we geïnvesteerd in nieuwe ontwerpmogelijkheden, eigen tapijttegelruggen en materiaalproductie. We hebben de productie en de snelheid van onze LVT-activiteiten verhoogd en voortdurende initiatieven zullen de formuleringen en doorvoer verder verbeteren. Tijdens de periode werden de Amerikaanse tarieven voor klik-LVT verwijderd en heeft de markt de prijzen aangepast aan deze wijziging. Om ons aantal prijspunten uit te breiden en onze unieke visuals en eigenschappen te benadrukken, introduceren we nieuwe niet-flexibele en flexibele LVT-collecties voor zowel de woningmarkt als commerciële markten. Door het virus in China is de opstart van bepaalde productie uitgesteld. Dit kan mogelijk de LVT-service verstoren, afhankelijk van wanneer productverzendingen worden hervat. De verkoop van onze waterbestendige laminaatproducten neemt toe en we verwachten verdere groei dankzij hun realistische uiterlijk, duurzaamheid en eenvoudige installatie. Ter ondersteuning van een hogere laminaatverkoop upgraden we onze HDF-plaatproductie om de capaciteit uit te breiden en onze kosten te verlagen.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met 3% en 4% op basis van een constante valutakoers en dagen. De winstmarge van het segment bedroeg 13% en 14% exclusief de kosten van herstructurering en overige lasten, als gevolg van volumegroei, lagere opstartkosten en lagere inflatie, gedeeltelijk gecompenseerd door prijs en mix. Onze investeringen in productinnovatie, kostenverlagingen, overnames en nieuwe omzet hebben onze resultaten over het hele segment verbeterd. We presteren beter dan de Europese laminaatmarkt en de verkoop van onze nieuwe Signature-collectie neemt snel toe dankzij een verbeterd niveau van verfijning. We kondigden de consolidatie aan van de houtproductie in onze fabriek in Maleisië, wat onze kosten zal verlagen en onze flexibiliteit zal vergroten om onze klanten beter tevreden te stellen. Onze LVT-omzet steeg naarmate onze productiviteit aanzienlijk verbeterde. Onze nieuwe niet-flexibele collecties worden goed ontvangen en onze nieuwe generatie flexibele LVT biedt onze meest realistische visuals van hout en steen. Onze paneel- en isolatieactiviteiten hadden goede resultaten in een concurrerender omgeving. In Australië en Nieuw-Zeeland groeide onze verkoop van zachte en harde oppervlakken in een moeilijke omgeving en introduceren we veel nieuwe tapijtcollecties om ons aanbod te verbeteren.

"De marktomstandigheden blijven in de meeste van onze activiteiten en regio's een uitdaging. Als reactie hierop passen we onze bedrijfsstrategieën aan, waardoor ons productaanbod en onze herstructureringen worden verbeterd. We verhogen onze investeringen in verkoop en marketing, vergroten onze commerciële deelname en verbeteren zowel onze premium- als value-collecties. Om onze distributie naar nieuwe kanalen en geografische gebieden te verbreden, brengen we veel nieuwe productinnovaties en -categorieën op de markt. Onze nieuwe LVT-, werkbladen-, bladvinyl- en tapijttegelfabrieken verbeteren hun productiviteit door te investeren in uitbreiding van ons klantenbestand en onze omzet. Naarmate onze LVT-productiecapaciteit groeit met hogere snelheden en efficiëntie, verbeteren we het ontwerp en de eigenschappen en verhogen we de verkoop van ons niet-flexibele en flexibele aanbod. We beperken de traditionele voorraadopbouw die we doorgaans in het eerste kwartaal doen, omdat we onze productie beheren met de vraag in de markt. Op grond van al deze overwegingen ligt onze WPA-richtlijn voor het eerste kwartaal van 2020 tussen de $1,90 en $2,00, exclusief eenmalige lasten.

"De groei van LVT in de VS, de wisselkoersen en de overmatige wereldwijde capaciteit blijven tegenwind bieden voor onze bedrijven. We nemen specifieke initiatieven om ons aan te passen aan veranderende consumentenvoorkeuren, veranderende markten en concurrentiedruk. Voor het volledige jaar 2020 verwachten we dat onze acties om de verkoop en distributie te verhogen, de kosten te verlagen en het gebruik van onze nieuwe fabrieken te verbeteren, zullen leiden tot betere resultaten in de loop van het jaar, waarbij onze prestaties in de tweede helft van het jaar zullen toenemen. Onze balans moet blijven verbeteren door het genereren van solide kasmiddelen, en we blijven gericht op het leveren van langetermijnwaarde aan onze aandeelhouders."

Mohawk Industries is de toonaangevende fabrikant van vloeren wereldwijd die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de direct voorgaande paragrafen, met name uitspraken die anticiperen op toekomstige prestaties, potentiële klanten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en uitspraken die de woorden "kunnen", "zouden", "geloven", "anticiperen", "verwachten" en "schatten" of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn "toekomstgerichte uitspraken". Voor deze uitspraken roept Mohawk de bescherming van de veilige haven voor toekomstgerichte uitspraken in, zoals besloten in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationaal/lokaal. ID-nummer conferentiegesprek 3678629. Een herhaling is beschikbaar tot zaterdag 14 maart 2020 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor VS/lokale gesprekken en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale gesprekken en door het identificatienummer 3678629 van het conferentiegesprek in te voeren.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Cost of sales 1,801,705 1,802,228 7,294,629 7,145,564 Gross profit 622,807 646,390 2,676,043 2,838,070 Selling, general and administrative expenses 467,993 433,014 1,848,819 1,742,744 Operating income 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Interest expense 10,962 14,411 41,272 38,827 Other (income) expense, net (9,522 ) 504 36,407 7,298 Earnings before income taxes 153,374 198,461 749,545 1,049,201 Income tax expense (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346 Net earnings including noncontrolling interest 264,673 230,043 744,571 864,855 Net income attributable to noncontrolling interest 6 704 360 3,151 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.69 3.07 10.34 11.53 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,640 73,856 71,986 74,413 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.68 3.05 10.30 11.47 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 440,675 286,859 1,418,761 1,181,344 Depreciation and amortization $ 153,759 139,092 576,452 521,765 Capital expenditures $ 139,849 151,161 545,462 794,110 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2019 December 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 134,785 119,050 Receivables, net 1,526,619 1,606,159 Inventories 2,282,328 2,287,615 Prepaid expenses and other current assets 485,725 496,472 Total current assets 4,429,457 4,509,296 Property, plant and equipment, net 4,698,917 4,699,902 Right of use operating lease assets 323,003 - Goodwill 2,570,027 2,520,966 Intangible assets, net 928,879 961,810 Deferred income taxes and other non-current assets 436,397 407,149 Total assets $ 13,386,680 13,099,123 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498 1,742,373 Accounts payable and accrued expenses 1,559,140 1,523,866 Current operating lease liabilities 101,945 - Total current liabilities 2,712,583 3,266,239 Long-term debt, less current portion 1,518,388 1,515,601 Non-current operating lease liabilities 228,155 - Deferred income taxes and other long-term liabilities 801,106 877,224 Total liabilities 5,260,232 5,659,064 Total stockholders' equity 8,126,448 7,440,059 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,386,680 13,099,123 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales: Global Ceramic $ 858,337 861,238 3,631,142 3,552,856 Flooring NA 936,387 973,680 3,843,714 4,029,148 Flooring ROW 629,788 613,700 2,495,816 2,401,630 Intersegment sales - - - - Consolidated net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Operating income (loss): Global Ceramic $ 53,172 76,005 340,058 442,898 Flooring NA 27,011 79,158 167,385 347,937 Flooring ROW 83,036 72,467 359,428 345,801 Corporate and intersegment eliminations (8,405 ) (14,254 ) (39,647 ) (41,310 ) Consolidated operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Assets: Global Ceramic $ 5,419,896 5,194,030 Flooring NA 3,823,654 3,938,639 Flooring ROW 3,925,246 3,666,617 Corporate and intersegment eliminations 217,884 299,837 Consolidated assets $ 13,386,680 13,099,123





(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 264,667 229,339 744,211 861,704 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322 Deferred loan cost write off 601 - 601 - Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China(1) (5,226 ) - 59,946 - Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606 Income taxes - reversal of uncertain tax position (603 ) (2,857 ) 56 (4,606 ) European tax restructuring(2) (136,194 ) - (136,194 ) - Income taxes (12,183 ) (73,282 ) (46,842 ) (37,817 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 161,689 187,512 725,338 922,017 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.25 2.53 10.04 12.33 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,954 74,183 72,264 74,773 (1) In September, the US commerce department imposed a 104% countervailing duty on top of the 25% general tariffs on all ceramic produced in China. As a consequence, ceramic purchases from China will dramatically decline and Mohawk took a $60 million write off to our investment in a Chinese manufacturer and distributor, of which $5 million was recovered in Q4 2019. (2) The Company implemented select operational, administrative and financial restructurings that centralized certain business processes and intangible assets in various European jurisdictions into a new entity. The restructurings resulted in a current tax liability of $136 million, calculated by measuring the fair value of intangible assets transferred. The Company offset the tax liability with the utilization of $136 million of deferred tax assets from accumulated net operating loss carry forwards. The restructurings also resulted in the Company recording a $136 million deferred tax asset, and a corresponding deferred tax benefit, related to the tax basis of the intangible assets transferred. Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) December 31, 2019 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,051,498 Long-term debt, less current portion 1,518,388 Less: Cash and cash equivalents 134,785 Net Debt $ 2,435,101 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended March 30, 2019 June 29, 2019 September 28, 2019 December 31, 2019 December 31, 2019 Operating income $ 165,330 266,860 240,220 154,814 827,224 Other (expense)/income 3,736 3,048 (52,713 ) 9,522 (36,407 ) Net (income) loss attributable to noncontrolling interest 10 (213 ) (151 ) (6 ) (360 ) Depreciation and amortization 137,291 140,482 144,920 153,759 576,452 EBITDA 306,367 410,177 332,276 318,089 1,366,909 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,495 8,840 1,542 49,802 99,679 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China - - 65,172 (5,226 ) 59,946 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,164 - 222 3,938 Release of indemnification asset - - (659 ) 603 (56 ) Adjusted EBITDA $ 348,414 420,181 398,331 363,490 1,530,416 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.6 Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 2,424,512 2,448,618 9,970,672 9,983,634 Adjustment to net sales on constant shipping days (36,469 ) - 713 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 18,721 - 178,290 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,406,764 2,448,618 10,149,675 9,983,634 Less: impact of acquisition volume (34,597 ) - (359,949 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 2,372,167 2,448,618 9,789,726 9,983,634 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 858,337 861,238 Adjustment to net sales on constant shipping days (11,889 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 1,969 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 848,417 861,238 Less: impact of acquisition volume (20,728 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 827,689 861,238 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 936,387 - 973,680 Adjustment to net sales on constant shipping days (14,631 ) - - Segment net sales on constant shipping days $ 921,756 - 973,680 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018 Net sales $ 629,788 613,700 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,948 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 16,752 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 636,592 613,700 Less: impact of acquisition volume (13,869 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 622,723 613,700 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 Selling, general and administrative expenses $ 467,993 433,014 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,651 ) (10,268 ) Release of indemnification asset (2 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 463,340 422,746 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 154,814 213,376 827,224 1,095,326 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,613 106,954 78,650 Release of indemnification asset 2 - 247 - Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Adjusted operating income $ 204,840 240,710 938,363 1,189,335 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 53,172 76,005 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,204 4,162 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 6,721 Adjusted segment operating income $ 54,376 86,888 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 27,011 79,158 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,149 7,159 Adjusted segment operating income $ 69,160 86,317 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2019 December 31, 2018 Operating income $ 83,036 72,467 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,235 5,949 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 - Adjusted segment operating income $ 89,493 78,416 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Earnings before income taxes $ 153,374 198,461 749,545 1,049,201 Noncontrolling interests (6 ) (704 ) (360 ) (3,151 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,802 20,412 99,679 78,449 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 222 6,721 3,938 15,359 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (5,226 ) - 59,946 - Release of indemnification asset 603 2,857 (57 ) 4,606 Acquisition interest expense - 4,322 - 4,322 Deferred loan cost write off 601 - 601 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 199,370 232,069 913,292 1,148,786 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018 Income tax expense $ (111,299 ) (31,582 ) 4,974 184,346 European tax restructuring 136,194 - 136,194 - Income taxes - reversal of uncertain tax position 603 2,857 (56 ) 4,606 Income tax effect of adjusting items 12,183 73,282 46,842 37,817 Adjusted income tax expense $ 37,681 44,557 187,954 226,769 Adjusted income tax rate 18.9 % 19.2 % 20.6 % 19.7 %





De onderneming vult de vereenvoudigde geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, brengen de bovenstaande tabellen de niet-GAAP financiële maatstaven van de onderneming in overeenstemming met de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elke hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaf moet in aanvulling op de vergelijkbare US GAAP-maatstaf worden meegenomen in de overwegingen, en mag niet vergelijkbaar zijn met een vergelijkbare maatstaf die door andere ondernemingen wordt gerapporteerd. De onderneming is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven, mits in overeenstemming gebracht met de bijbehorende US GAAP-maatstaf, de volgende toegevoegde waarde voor haar beleggers heeft: Niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en inkomsten te vergelijken met vorige en toekomstige perioden en niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends op de lange termijn van de onderneming te doorgronden en de winst te vergelijken met voorgaande en toekomstige perioden. De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-omzetcijfers, omdat deze per periode aanzienlijk kunnen variëren en de onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van de onderneming zijn onder andere: deviezentransacties en valutaomrekeningen, en de impact van overnames. De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van de onderneming. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van de onderneming zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, vrijgave van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.

