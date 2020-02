L’éditeur Winshuttle renforce son équipe en annonçant la promotion de Sandrine Leon au poste de Sales Director France, Belgique et Luxembourg. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sandrine Leon devra définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’éditeur sur les trois pays, gérer les relations avec les partenaires, mais également piloter l’équipe qui lui est rattachée. Pour mener à bien sa mission, elle peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans la vente de services et solutions IT à valeur ajoutée.