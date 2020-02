MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 19-2020

Odense, den 18. februar 2020

Odico A/S modtager støtte fra EU til projekt SmartStair

Odico A/S og Europa Kommissionen i dag har indgået en aftale, om støtte på op til 7,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet:

”SmartStair – Robotic Production of EPS Formwork for cost-effective Concrete Stairs”

Den endelig støtte til projektet reguleres i forhold til faktisk afholdte omkostninger.

Som tidligere udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 17-2019 af 6. december 2019, blev Odico A/S af EU via det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, kort før jul 2019 udpeget som én af vinderne i EU acceleratorprogram EIC-SME Instrument, med forbehold for at en endelig aftale kunne indgås. Denne aftale er nu underskrevet og startet formeldt således den 1. marts 2020.

Odico A/S modtager i forbindelse med projektstart en pre-finansiering på 3,9 mio. kr. fra EU, og projektet forventes afviklet over 18 måneder.

En del af Odicos strategiske udviklingsplan.

Formålet med projekt SmartStair er at markedsmodne og industrielt teste et innovativt trappeformskonceptet. Visionen er således at Odico vedhjælp af den opnåede støtte fra EU er i stand til at bringe teknologien sit nuværende demonstrationsstadie til en industriel salgbar løsning i fuld skala. SmartStair projektet muliggør samtidig at teknologien vil bliv afprøvet i flere Europæiske lande af relevante industrielle samarbejdspartnere.

Projektet indgår som en naturlig del at de tidligere udmeldte vækst- og udviklingsplaner for Odico, og vil bidrage positivt til udbredelsen af det generelle kendskab til Odicos teknologier.

Projektet påvirker ikke selskabets forventninger til resultatet i indeværende regnskabsår.

