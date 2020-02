À la suite de l’annonce faite par Bombardier Inc., Bombardier Transport confirme que nous avons conclu un protocole d’entente (MOU) avec Alstom concernant leur acquisition potentielle de nos activités.



« Nous saluons cette annonce. Nous voyons une grande complémentarité géographique et de produits, avec un potentiel de se traduire par une capacité accrue à répondre à la demande mondiale croissante du transport ferroviaire. Avec un engagement commun à l’égard de la prochaine génération de solutions ferroviaires vertes et numériques, une société issue du regroupement bénéficierait d’économies d’échelle entrainant de meilleures capacités d’investissement et d’innovation et d’un pipeline d’investissement simplifié. » – Danny Di Perna, Président, Bombardier Transportation

La transaction est soumise à l’autorisation des autorités réglementaires compétentes, chacune ayant ses propres délais de procédure.

Lien vers le communiqué de Bombardier: https://www.bombardier.com/fr/media/nouvelles/detail.binc-20200217-bombardier-announces-its-strategic-decision-to-foc.bombardiercom.html

