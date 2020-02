La vitesse record de 75 Mbit/s du réseau 4G de TELUS surpasse largement celle du réseau 5G de la Corée du Sud, qui est de 58,7 Mbit/s

Le Canada se classe au deuxième rang mondial en matière de vitesse des réseaux mobiles, derrière la Corée du Sud

MONTRÉAL, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS annonce que son réseau mobile se classe premier au chapitre de la disponibilité, de l’expérience vidéo, de la vitesse de téléchargement, de la latence et de la vitesse de téléversement dans le rapport sur l’utilisation des réseaux mobiles au Canada1 d’Opensignal. TELUS a en outre gagné les prix Speedtest AwardsMC d’OoklaMD dans les catégories du réseau mobile le plus rapide et de la meilleure couverture mobile en 2019 au Canada pour les troisième et quatrième trimestres de 2019.

« Opensignal et Ookla reconnaissent la supériorité du réseau de TELUS au Canada et dans le monde entier, et confirment l’importance de nos investissements en capital continus dans les technologies sans fil et à fibre optique à large bande, qui sont de plus en plus critiques dans notre évolution vers un monde 5G », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS.

Le Canada occupe la deuxième place dans le classement mondial d'Opensignal établi au Royaume-Uni sur les vitesses de téléchargement moyennes nationales. Il n’y a que la Corée du Sud qui le devance avec une légère différence : 58,7 Mbps contre 55,4 Mbps. Il est à noter que la Corée du Sud représente 1 / 100e de la taille du Canada. De plus, une analyse antérieure d'Opensignal a montré que si le Canada rural était un pays, il se classerait au 12e rang mondial pour la vitesse de téléchargement2, le Canada rural serait même plus rapide que tous les marchés urbains des États-Unis.

« Nous avons adoré le film Parasite et nous sommes ravis qu’il ait remporté l’Oscar du meilleur film, mais l’Oscar du réseau mobile le plus performant au monde est remis au réseau 4G de TELUS qui offre des vitesses record de 75 Mbit/s, devant le réseau 5G de la Corée du Sud, dont les vitesses sont de 58,7 Mbit/s, a renchéri Darren Entwistle. Imaginez ce qui sera possible au Canada lorsque nous aurons lancé le réseau 5G ! »

Depuis 2000, TELUS a investi plus de 181 milliards de dollars dans l’infrastructure de réseau et dans le spectre en vue d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de son réseau de calibre mondial et de connecter ses clients d’un océan à l’autre. TELUS s’est engagée à investir encore 40 milliards de dollars au cours des trois prochaines années dans les composants technologiques essentielles au déploiement des réseaux 5G, qui stimuleront l’innovation et le développement du numérique dans tous les pans de l’économie à l’ère de l’hyperconnectivité.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. La priorité que nous accordons aux clients transparaît dans toutes nos sphères d’activités et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et de l’excellence du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. L’incroyable générosité des membres de l’équipe et leur action bénévole sans précédent ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSfr) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

1 Opensignal Awards — Canada: Mobile Network Experience Report February 2020, fondé sur une étude analytique indépendante de données mobiles enregistrées du 1 octobre au 9 décembre 2019 © 2020 Opensignal Limited.

2 Opensignal — “The state of rural Canada’s Mobile Network Experience”, Septembre 2019 fondé sur une étude analytique indépendante de données mobiles enregistrées du 1 juin au 29 août 2019 © 2019 Opensignal Limited.