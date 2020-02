VANCOUVER, Colombie-Britannique, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que la filiale à part entière de la société, Farmako GmbH (« Farmako ») continue de se positionner comme un grossiste pharmaceutique compétitif en vue d’assurer un accès durable aux produits à base de cannabis médical pour les patients sur le marché allemand. Le 13 février 2020, Farmako a reçu une autorisation spéciale du Federal Institute for Drugs and Medical Devices (« BfArm ») pour la distribution de fleurs de cannabis médical, qui ont subi un traitement par irradiation (la « licence AMRadV »).



La licence AMRadV est obligatoire en Allemagne pour être en mesure de vendre du cannabis médical irradié et permettra à Farmako de continuer à desservir son réseau de distribution en pleine croissance de plus de 19 800 pharmacies et comprenant plus de 100 000 patients.

Katrin Eckmans, PDG de Farmako, a déclaré : « Avec la réception de cette autorisation spéciale de BfArm, Farmako est désormais l'un des rares grossistes allemands de cannabis médical à posséder toutes les licences requises conformément à la réglementation allemande sur les rayonnements ionisants. La capacité de distribuer des fleurs de cannabis médical irradié nous permet de poursuivre l'expansion de notre part de marché nationale de distribution de cannabis médical qui se situe actuellement à 8%. Alors que la population de patients allemands pour le cannabis médical continue de connaître une croissance exponentielle, augmentant d'environ 12 400 % depuis 2017, la capacité de tirer parti des compétences de la chaîne d'approvisionnement d'AgraFlora pour sécuriser et distribuer des produits de cannabis médical irradiés se différenciera davantage sur le marché. »

Les fleurs de cannabis, en tant que médicaments à base de plantes, sont généralement traitées par des techniques de radiation spécifiquement autorisées dans le but d'éliminer la contamination microbienne potentiellement nocive et par conséquent, d'atténuer les risques pour la santé des patients. Les traitements de stérilisation par irradiation sont également couramment appliqués pour d’autres médicaments, tels que les antibiotiques ou les dispositifs médicaux stériles. Selon les études existantes, la stérilisation par irradiation gamma n'entraîne pas de changements significatifs dans la composition du cannabis médical et est donc une méthode de décontamination courante.

À propos de Farmako GmbH

Farmako est l'un des principaux distributeurs européens de cannabis médical avec des activités génératrices de revenus en Allemagne, le plus grand marché de cannabis médicinal d'Europe. En 2020, Farmako prévoit être l'un des premiers distributeurs de cannabis médical entièrement autorisés au Royaume-Uni. La société poursuit également des activités de distribution de cannabis médical au Luxembourg et au Danemark, deux des marchés émergents du cannabis médical en Europe connaissant une croissance rapide. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.farmako-global.com/ .

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/.

