MONTRÉAL, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une menace de mort omniprésente



En janvier dernier, Victor, jeune travailleur de 30 ans, est retrouvé noyé dans un tunnel et son collègue est gravement blessé. La mine est complètement arrêtée pour déterminer les causes de cet accident fatal. Les entreprises minières sont confrontées à des défis nombreux et complexes : plusieurs heures ou jours d’arrêt représentent des milliers de dollars de pertes et déficit, mais assurer la sécurité de leurs employés est leur préoccupation majeure.



Des centaines d’accidents, trop souvent mortels, sont rapportés dans les mines du Canada. Elles constituent un environnement dangereux, les travailleurs devant composer avec plusieurs kilomètres de tunnels sombres, de la machinerie lourde, des explosions potentielles de gaz et des explosifs, et ce, outre les risques de noyade et d’éboulement. Prudence et vigilance sont de mises, mais malheureusement ce n’est pas toujours suffisant. Les défis de cette industrie sont nombreux : maximiser la productivité, assurer la continuité opérationnelle et la gestion des risques, améliorer la santé et la sécurité des employés, des visiteurs et des contractants, et optimiser la sécurité en général.



Une combinaison de technologies permettant productivité et sécurité.



Aujourd’hui, il existe des solutions pour minimiser les risques et assurer la productivité des mines. Gallagher est le leader mondial dans l’innovation, la fabrication et la commercialisation de solutions de sécurité. Ils ont sécurisé plus de 500 mines à travers le monde. Leurs solutions de gestion des risques passent par l’intégration d’une plateforme unifiée : Command Centre.



Command Centre de Gallagher intègre: Systèmes de contrôle d’accès physique (PACS) ; gestion de l’exposition et de la fatigue ; biométrie ; sécurité des périmètres ; gestion des flux de personnel et des visiteurs. La solution utilisée est intégrée dans le système de gestion des ressources humaines et de vidéosurveillance de l’entreprise, elle est personnalisable pour chaque mine suivant les défis qu'elle affronte et son type d’activités.



Elle offre une technologie permettant de gérer et de surveiller tous les aspects de la sécurité. Une des fonctionnalités les plus importantes pour le domaine des mines est la traçabilité! Alliant tags et lecteurs RFID (identification radiofréquence), Gallagher est capable de fournir un système ultra fiable et robuste. Ces tags placés dans les casques permettent de savoir où se trouvent, de façon précise, les mineurs dans les tunnels souterrains. Plusieurs solutions existent pour s’assurer de la traçabilité des employés, permettant ainsi d’augmenter leur sécurité en cas de danger.

La plateforme supervise également toutes les alarmes du site (intrusion, incendie, etc.) Par exemple, si un changement important des niveaux de température dans une zone particulière est détecté par le système, il est traité comme une alarme. Cela donne une assurance vitale aux responsables que toutes les opérations sont sécurisées.



L’analyse vidéo de SecurOS de l’entreprise ISS, associée à des caméras de vidéosurveillance, permet de détecter les employés ne portant pas de casque de protection dans les zones requises. Le logiciel d’analyse développé observe, enregistre et transmet des messages d’alarme aux personnes en charge et leur fait savoir si un employé enfreint la politique de sécurité.



De telles innovations permettent aux organisations de réaliser des économies majeures de coûts et de temps, d’améliorer l’intégrité des données et de maximiser les conditions de santé et de sécurité au travail. Pour découvrir toutes les possibilités qu’offre ce consortium, rendez-vous au kiosque 7315N du 1er au 4 mars 2020 pour la première convention mondiale sur les minéraux et les mines (PDAC) à Toronto!

À propos de iMotion Sécurité

Leader en technologies de sécurité, iMotion vient de fêter ses 20 ans d’existence. iMotion Sécurité offre une gamme complète de produits et services de sécurité incluant toute une panoplie de caméras, des solutions de gestion vidéo, des systèmes biométriques et de contrôle des accès, et bien davantage encore. Fort de son expérience et fière des partenaires stratégiques qu’elle s’est attachée, cette entreprise a su tisser des liens profonds avec ses nombreux clients. Son équipe d’experts peut très certainement vous aider à réaliser vos projets. Soumettez-nous les défis que vous souhaitez relever en remplissant ce formulaire .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imotion.ca et suivez iMotion sur les réseaux LinkedIn , Facebook , Instagram , et Twitter .

Pour plus d'informations, veuillez contacter Imen Ouzbidour à imotion@imotion.ca | 514 337 0008.