BRAMPTON, Ontario, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, la division de services de TI de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. ( Konica Minolta ), fait de nouveau partie des 50 sociétés les mieux gérées du Canada, selon TechnoPlanet.



Cet exploit a été annoncé au début février lors d’une cérémonie de remise de prix en l’honneur des entreprises lauréates. « En cette période de croissance au sein de Solutions d’affaires Konica Minolta Canada, c’est extraordinaire d’être reconnus pour le travail de toute notre équipe, affirme Ted Garner, président d’IT Weapons. C’est une source de grande fierté de voir récompensés les efforts déployés par l’équipe pour atteindre constamment des normes élevées en matière de qualité du service et d’excellence des activités ».

Cette liste regroupe les fournisseurs de services gérés au Canada qui démontrent leur excellence dans tous les volets opérationnels : vision, stratégie, leadership, gestion, processus de vente, marketing, finances, opérations, soutien technique, produits et satisfaction des clients et des fournisseurs.

Au sujet d’IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.itweapons.com/fr et suivez IT Weapons sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières nouvelles technologiques.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. Pendant 12 années consécutives, l’entreprise a été classée par Brand Keys au premier rang en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant sept années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .