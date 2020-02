MONTRÉAL, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement négocié précédemment annoncé d’actions ordinaires aux États-Unis et au Canada, qui constitue le premier appel public à l’épargne de TFI International aux États-Unis. TFI International a émis un total de 6 900 000 actions, dont 900 000 actions par suite de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation. Les actions ont été émises à un prix unitaire de 33,35 $ US, soit l’équivalent de 44,20 $ CA l’action, selon le taux de change de la Banque du Canada au moment de l’établissement du prix, pour un produit brut de 230 115 000 $ US à TFI International (environ 305 millions $ CA).



TFI International prévoit utiliser le produit net de cet appel public à l’épargne pour réduire l’encours d’une de ses facilités de crédit, augmentant ainsi le montant de liquidités disponibles dans ladite facilité de crédit pour utilisation future par TFI International. TFI International pourrait ultérieurement utiliser la facilité de crédit pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société, y compris des acquisitions potentielles.

L’appel public à l’épargne a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan et Credit Suisse en tant que cochefs de file; avec RBC Capital Markets et UBS Investment Bank en tant que teneurs de livres conjoints; et Cowen, National Bank of Canada Financial, Stephens Inc., Stifel et Wolfe Capital Markets and Advisory en tant que cogestionnaires.

Aucune autorité réglementaire en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et ces titres ne doivent en aucun cas être vendus dans tout État ou province ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province ou du territoire en question.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « TFII ».

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans le présent communiqué sont des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d’exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, des États-Unis, sous sa forme modifiée, y compris les déclarations concernant l’utilisation des produits de l’appel public à l’épargne. Ces énoncés prospectifs sont définis par l’utilisation de termes et d’expressions comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « prévoir », « planifier », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes, y compris la mention de certaines hypothèses, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de TFI International à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée de leur formulation) et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. Toutefois, TFI International décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l’exige.