MONTRÉAL, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement de Stingray Country au Canada. Cette chaîne de vidéoclips propose le meilleur du country d’hier et d’aujourd’hui, du « bro-country » au country pop, en passant par les grands succès des années 90. Stingray Country est la seule chaîne télévisée entièrement consacrée à ce style musical au Canada.



Présentée sans interruption, la programmation diversifiée de Stingray Country est composée de blocs thématiques, de palmarès exclusifs et de compilations de grands succès que les amateurs de country ne trouveront nulle part ailleurs. La chaîne constitue un incontournable pour les passionnés de vidéoclips aussi friands d’airs tendres appelant à la détente que d’hymnes énergisants et fédérateurs. La programmation exclusive de Stingray Country regroupe des superstars du country telles que Blake Shelton, Eric Church et Carrie Underwood, des artistes primés comme Luke Bryan, Miranda Lambert et Kacey Musgraves, des légendes de la trempe de Kenny Chesney et des vedettes canadiennes comme The Reklaws, Tenille Townes, Brett Kissel et Meghan Patrick.

Apprécié d’un public sans cesse croissant et de plus en plus varié, le country a résolument la cote d’un océan à l’autre. À l’heure actuelle, Stingray Country est offerte aux abonnés des services télé de Bell, Cogeco, Telus, Shaw et Vidéotron.

Aperçu de la programmation :

Country Roundup

Commencez la journée du bon pied au son du meilleur du country, des années 90 à aujourd’hui. Une sélection de vidéoclips idéale pour travailler, étudier ou faire un brin de ménage.

Tailgate Party

Cette sélection de succès actuels et de titres inoubliables promet de faire lever le party! Des vidéoclips hautement contagieux parfaits pour danser, suer et lâcher son fou.

Hot Country

Tous les artistes à surveiller, en un seul et même endroit. Cette sélection exclusive constitue une vitrine pour les nouveaux talents de l’univers country.

Smooth Country

Une programmation qui donne envie d’enlever ses bottes, de se verser un verre et de se la couler douce. Cette collection de vidéoclips country faciles d’écoute est idéale pour rompre avec la frénésie du quotidien.

Country Throwback

Une sélection de titres country des années 90 et du début du millénaire qui n’ont pas du tout vieilli. Ces succès souvenirs sont parfaits pour revivre ses meilleurs moments de jeunesse.

Stingray Country Hot 20

Ce palmarès regroupe les vidéoclips country les plus populaires de la semaine. Un incontournable pour découvrir tous les titres et les artistes à surveiller.

Citation

« Nous sommes enchantés de présenter Stingray Country, notre plus récente chaîne télé, aux amateurs de country canadiens », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Ce style musical connaît actuellement une popularité sans précédent auprès des milléniaux du monde entier, tant chez les hommes que chez les femmes. Avec le lancement de Stingray Country, nous prouvons une fois de plus notre capacité à offrir un contenu au diapason des dernières tendances musicales. »

Stingray Country livre aux téléspectateurs le cœur et l’âme de la musique country.

À propos de Stingray



La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray.

