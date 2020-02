SANTA MONICA, Californie, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la conférence Battery Show Europe , l'événement le plus complet sur les technologies avancées de batterie sur le marché européen, ainsi que le salon Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo , le principal lieu de rencontre européen de fabricants, d'ingénieurs et d'acheteurs s'attaquant aux problèmes les plus urgents du secteur des véhicules électriques hybrides (VEH), a présenté un catalogue des meilleurs experts de l'industrie qui prononceront les discours d'ouverture de la conférence et du salon 2020. Avec des représentants des principaux équipementiers (FEO) du secteur des batteries et des VEH – CATL, Daimler AG, FREYR, KIC-InnoEnergy, Li Cycle, Nissan Energy, Proterra, Tesla, Umicore - Rechargeable Battery Materials, and Volvo, et des animateurs de Bloomberg New Energy Finance et IHS Markit – les principaux conférenciers et intervenants aborderont les stratégies destinées à relever les défis auxquels sont confrontées les industries de la technologie des batteries électriques et des véhicules hybrides afin d'aider les participants à mieux comprendre comment ils peuvent faire partie de ce paysage en évolution rapide.



La conférence se déroulera du 28 au 30 avril à Messe Stuttgart, en Allemagne, parallèlement au salon. Pour vous inscrire en tant que représentant de la presse pour la conférence Battery Show Europe et le salon E/HV Technology, veuillez cliquer ici .

L'aube de l'électromobilité a stimulé de grands progrès dans le secteur de la conception et de la fabrication de batteries, une tendance qui devrait se poursuivre alors que les constructeurs automobiles mondiaux ont engagé 225 milliards de dollars pour l'électrification dans les années à venir. Selon McKinsey , l'on prévoit que, dans l'ensemble de l'Europe en particulier, 70 % de tous les véhicules vendus - autobus, voitures particulières, camions et fourgonnettes - seront électriques d'ici 2024. Une telle amélioration rapide de l'aspect économique des véhicules électriques, ainsi que la récente impulsion réglementaire dans les pays européens placent la conférence Battery Show Europe et le salon E/HV Technology dans une position stratégique pour saisir l'opportunité substantielle des véhicules électriques (VE) qui existe sur le marché.

« Le marché des batteries représente une vaste opportunité pour les entreprises du monde entier alors que la demande pour des batteries plus sûres et plus économiques augmente parallèlement à l'adoption croissante des véhicules électriques », a déclaré Robin Shelton, Responsable événementiel de la conférence Battery Show Europe et du salon E/HV Technology chez Informa Markets. « La programmation de cette année offre aux participants une occasion unique de commencer chaque jour de la conférence et de l’exposition en apprenant des acteurs les plus influents de la conception de batteries et de la technologie des véhicules électriques (VE) qui façonnent les changements passionnants à venir dans la nouvelle décennie. »

Vous trouverez ci-dessous tous les détails des panels, présentations et débats de cette année, ouverts à tous les participants à l'événement :

Mardi 28 avril

Panel principal : l'avenir des véhicules électriques dans une industrie en évolution rapide : Opportunités technologiques et défis pour les équipementiers (FEO) mondiaux et européens

Animé par James Frith, analyste principal du stockage d'énergie chez Bloomberg New Energy Finance

Les intervenants sont :

Andreas Hintennach, Ph.D., professeur, Recherche de systèmes de batterie HV chez Daimler AG

Dr Elna Holmberg, vice-présidente du groupe électromobilité Volvo, Volvo

Dustin Grace, vice-président de la technologie chez Proterra

Rejoignez les principaux équipementiers (FEO) du marché alors qu'ils affrontent les défis auxquels sont confrontés le développement de véhicules électriques et leur adoption par le marché de masse. Les intervenants examineront leur chemin vers un avenir sans émissions, y compris le rôle du 48V et les obstacles actuels aux BEV (Véhicules électriques à batterie) et aux FCEV (Véhicules électriques à pile à combustible) sur le marché de masse. Ils aborderont également la clé de l'adoption des véhicules électriques (VE) par le marché de masse, de la charge rapide et de la question de savoir si, et quand, l'infrastructure électrique sera prête à la prendre en charge et le rôle du recyclage et de la réutilisation des batteries dans la durabilité globale des VE.

Présentation principale : repenser l'usine, une évaluation approfondie et une comparaison des scénarios et défis actuels de la fabrication de moteurs de VE

Présenté par Anderson Ricardo Pacheco, MSc., Ingénieur en chef de fabrication chez Tesla

En 2015, un document révolutionnaire (Repenser l'usine par ARUP) prévoyait une modification majeure des usines, spécifiant de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes de fabrication des produits, avec des exemples de nouvelles entreprises et de leurs systèmes révolutionnaires. M. Anderson passera en revue le rapport, soulignant les principaux changements prévus et soulignant ce qui a été réalisé ou non, en faisant référence à sa récente expérience sur le marché automobile.

Mercredi 29 avril

Présentation principale : investir dans la construction d'une solide industrie paneuropéenne des batteries pour conquérir un nouveau marché d'une valeur de 250 milliards d'euros par an en 2025

Présenté par Diego Pavia, PDG de KIC InnoEnergy, Alliance européenne de la batterie

L'Alliance européenne de la batterie a été lancée en octobre 2017 par le vice-président Šefčovič pour créer une chaîne de valeur de fabrication compétitive en Europe avec des cellules de batterie durables en son cœur. Depuis lors, InnoEnergy a dirigé plus de 250 parties prenantes européennes et non européennes de l'ensemble de la chaîne de valeur pour prendre des mesures afin de faire de l'UE un acteur clé sur le marché mondial des batteries en pleine expansion. Ce marché est estimé à 250 milliards d'euros par an à partir de 2025. Au cours de cette session, Diego Pavia présentera les innovations actuelles et futures qui stimulent le marché européen des batteries.

Panel principal : relever les défis et les opportunités de la mise en place d'une production de batteries lithium-ion pour l'électromobilité en Europe centrale. L'essor de la Gigafactory

Animé par James Frith, analyste principal du stockage d'énergie chez Bloomberg New Energy Finance

Les intervenants sont :

Matthias Zentgraf, Président des activités européennes chez CATL

Tom Einar Jensen, PDG de Freyr

Rejoignez les principaux fabricants de batteries du marché alors qu'ils présentent leurs plans pour établir la fabrication de batteries lithium-ion en Europe. Les intervenants expliqueront comment les États membres de l'UE peuvent soutenir une industrie nationale en décrivant la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement localisée et le rôle que les FEO devraient jouer. Ils présenteront également les facteurs importants qui influencent l'emplacement d'une usine, notamment : le coût des terrains, le coût de la main-d'œuvre, l'accès à une main-d'œuvre qualifiée, les émissions du réseau électrique et la question de savoir si les usines de l'UE peuvent être compétitives par rapport à celles de Chine et d'Asie.

Jeudi 30 avril

Débat du panel principal : réutilisation ou recyclage : gérer les batteries au lithium-ion pour permettre un approvisionnement à long terme de matériaux de batterie durables

Animé par Austin Devaney, Directeur de Global Inorganics - Matériaux de lithium et de batterie, IHS Markit

Les intervenants sont :

Kunal Phalpher, Directeur commercial chez Li Cycle

Francisco Carranza Sierra, Directeur général de Nissan Energy

Tom Van Bellinghen, Vice-président de la chaîne de valeur FEO et du marketing, matériaux pour batteries rechargeables Umicore

Rejoignez des représentants de toute la chaîne de valeur de la batterie pour répondre au besoin d'approvisionnement durable en matériaux. Les intervenants discuteront des derniers développements en matière d’infrastructures de recyclage, détermineront la proportion des besoins en matériaux de l’industrie qui sera satisfaite grâce au recyclage des matériaux et déterminera les délais de recyclage pour devenir rentable. Ils compareront également les aspects économiques de la réutilisation et discuteront de la faisabilité des batteries de seconde vie dans les applications de stockage stationnaire.

Pour en savoir plus sur les sessions de la conférence Battery Show Europe et du salon Electric & Hybrid Vehicle Technology Europe, veuillez cliquer ici .

Suivez le Battery Show Europe : #TheBatteryShowEurope #TBSE20

Suivez le salon E/HEV Technology Europe : #EVTechExpoEurope #EVTE20

Contacts pour les médias :

Audrey Uchimoto, AdvManufacturingPR@ubm.com , (310) 496-9423

Lauren Lloyd, AdvManufacturingPR@ubm.com , (310) 266-4792

Tam Nguyen, AdvManufacturingPR@ubm.com (424) 410-9797

À propos du Battery Show Europe :

Le Battery Show Europe est présenté en partenariat avec le salon Electric & Hybrid Vehicle Technology et ils réunissent ensemble plus de 500 fournisseurs internationaux à Stuttgart. Ensemble, les deux manifestations forment le plus grand salon industriel sur la technologie des VEH et des batteries avancées présentant des solutions de fabrication à travers la chaîne d'approvisionnement des batteries et des VEH.