QUÉBEC, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech MD, chef de file en technologie LiDAR fournissant la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera le résultat de la collaboration avec son partenaire et membre de son écosystème Renesas lors de la conférence AV20 Silicon Valley qui se tiendra du 26 au 28 février au Pullman San Francisco Bay. Au fil des ans, cet événement s'est avéré être un lieu d'échange de premier ordre pour les leaders de l'industrie, les ingénieurs, les clients, les régulateurs, les fournisseurs de solutions et le monde universitaire, afin d’apprendre, partager et s’informer au sujet des principaux défis technologiques, de la réforme de la réglementation, des développements innovants et des tendances futures de l'industrie.



LeddarTech est heureuse de collaborer avec Renesas et présentera le Leddar™ Pixell , un LiDAR solid-state 3D pour cocon de détection sur navettes autonomes, véhicules de livraison et robotaxis, qui a été plusieurs fois primé. Le Leddar Pixell comprend le LCA2 LeddarEngine MC, pour lequel LeddarTech a collaboré avec Renesas. Les équipes ont travaillé en étroite collaboration dans la conception et la fabrication du système sur puce (SoC) LCA2 qui, associé à la bibliothèque de traitement du signal LeddarSPMC, constitue le LCA2 LeddarEngine, qui établit la norme pour la conception de solutions LiDAR à semi-conducteurs intégrées et personnalisables.

Le LeddarEngine, également présenté à la conférence, est optimisé pour les fournisseurs automobiles de premier rang et les intégrateurs de systèmes afin de leur permettre de concevoir et produire une variété de capteurs LiDAR à semi-conducteurs hautement optimisés pouvant être utilisés dans une multitude d'applications pour ADAS et véhicules autonomes dans les marchés de la mobilité et de l’automobile,

En plus des technologies de LeddarTech, Renesas présentera le SoC R-Car V3H qui offre une combinaison de vision par ordinateur de haute performance et de traitement par intelligence artificielle à de faibles niveaux de puissance, fournissant une solution intégrée optimisée pour les caméras automobiles frontales dans les véhicules autonomes de niveau L2+ combinée avec le Logiciel de détection d'obstacles (LOD) LiDAR. Le logiciel LOD utilise des accélérateurs matériels dédiés pour les algorithmes clés, y compris les réseaux de neurones convolutionnels, pour détecter les objets 3D tels que les voitures et les camions.

« Nous sommes convaincus que des partenariats et collaborations stratégiques au sein de l'industrie apportent une valeur ajoutée ainsi que des avantages importants à nos clients des marchés de l'automobile et de la mobilité, en les aidant à réduire les risques liés au développement et les coûts des systèmes, tout en offrant une mise en marché plus rapide », a déclaré Michael Poulin, vice-président de la gestion des produits chez LeddarTech. « Renesas est un partenaire stratégique de LeddarTech depuis de nombreuses années, et nous sommes très heureux de continuer à renforcer ce partenariat avec la conférence AV20. Nous sommes impatients de présenter nos derniers produits, le Leddar Pixell ainsi que notre plate-forme LeddarEngine, qui comprend la suite de SoC et de bibliothèque de traitement de signal LCA2 et LCA3 lors de cet événement », a poursuivi M. Poulin.

« Renesas a toujours entretenu d’excellentes relations d’affaires avec LeddarTech », a déclaré Tomomitsu Maoka, vice-président principal, directeur général adjoint de l'unité commerciale Solutions automobiles chez Renesas. « LeddarTech est un pionnier de la technologie LiDAR de renommée mondiale, et nous sommes enthousiastes de poursuivre notre collaboration alors que nous évoluons vers davantage de déploiements de solutions ADAS et de véhicules autonomes dans le monde ».

Pour organiser une rencontre lors de la conférence AV20, rendez-vous sur leddartech.com/av20conference

À propos de Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation offre une conception intégrée innovante et fiable avec des solutions complètes de semi-conducteurs qui permettent à des milliards d'appareils connectés et intelligents d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent. Leader mondial des microcontrôleurs, des produits analogiques, de l'énergie et des SoC, Renesas fournit des solutions complètes pour une large gamme d'applications automobiles, industrielles, d’électroniques domestiques, de bureautiques et de communication de l'information qui contribuent à façonner un avenir illimité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site renesas.com .

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l’automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L’entreprise se trouve à la source de plusieurs innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l’industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des solutions de modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l’automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que point de départ pour les fournisseurs de solutions LiDAR.

Pour obtenir de plus amples renseignements, sur LeddarTech, consultez les sites www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore, et les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.